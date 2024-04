Με την υποστήριξη της JTI η εκδήλωση του Tholos Foundation στο Delphi Forum ΙΧ

Όλο και πιο έντονο γίνεται το επενδυτικό αποτύπωμα της JTI στην Ελλάδα καθώς από το 1981 μέχρι σήμερα έχει διαγράψει με επιτυχία μια πορεία μετάβασης από μια εμπορική δραστηριότητα στην κατάκτηση μιας ισχυρής θέσης ενός αξιόπιστου, συνεπούς και σταθερού επενδυτή. Σημαντικά ορόσημα σε αυτήν την πορεία αποτέλεσαν αρχικά το 2018, χρονιά όπου και πραγματοποιήθηκε η εξαγορά του εργοστασίου της ΣΕΚΑΠ στην Ξάνθη για να αποκτήσει η JTI και παραγωγική και εξαγωγική μονάδα στη χώρα μας και στη συνέχεια ο Οκτώβριος του 2023 με την είσοδό της στα προϊόντα θερμαινόμενου καπνού και το λανσάρισμα του Ploom.

Η παρουσία της JTI στο Delphi Economic Forum ευθυγραμμίζεται κάθε χρόνο με το αυξανόμενο «βάρος» που αποκτά σταδιακά η επενδυτική παρουσία της JTI, με αποκορύφωμα το ισχυρό «παρών» που έδωσε η εταιρεία στη φετινή διοργάνωση στην οποία παραβρέθηκαν υψηλόβαθμα στελέχη της από την Ελλάδα και το εξωτερικό, όπου παρακολούθησαν τις εργασίες του Φόρουμ και έλαβαν μέρος σε σημαντικά πάνελ.

Ξεχωριστής σημασίας η εκδήλωση «Διάλογος των Δελφών: Χαρτογραφώντας την καινοτομία και τη νομοθεσία για τον 21ο αιώνα» (The Delphi Dialogue: Charting Innovation & Regulation for the 21st Century) που υλοποιήθηκε από το Tholos Foundation και υποστηρίχθηκε από τη JTI, χρυσό χορηγό του Delphi Economic Forum IX.

Αντικείμενο της εκδήλωσης αποτέλεσαν οι ευκαιρίες και προκλήσεις που προκύπτουν για την αξιοποίηση ολόκληρου του φάσματος της καινοτομίας ενώ δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάγκη ανανέωσης και προσαρμογής των ρυθμιστικών προσεγγίσεων, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες δυναμικές της αγοράς.

Το «παρών» έδωσαν εκπρόσωποι από τον πολιτική, επιχειρηματική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Συμμετείχαν επίσης, η Υφυπουργός Ανάπτυξης, κυρία Άννα Μάνη-Παπαδημητρίου, η οποία απηύθυνε χαιρετισμό, ο Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ, κύριος Γιώργος Ξηρογιάννης, και ο Ευρωβουλευτής της Ν.Δ., κύριος Μανώλης Κεφαλογιάννης, ως ομιλητές καθώς και διακεκριμένοι επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ξεχώρισε η παρουσία στην εκδήλωση του νέου Πρέσβη της Ιαπωνίας στην Ελλάδα, Α.Ε. κ. Koichi Ito, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό κάνοντας μάλιστα ειδική αναφορά στη φετινή επετειακή χρονιά με τον εορτασμό των 125 χρόνων των διπλωματικών σχέσεων Ελλάδας – Ιαπωνίας δεδομένου ότι το 2024 έχει ανακηρυχθεί σε Έτος Πολιτισμού – Τουρισμού για τις δύο χώρες.

Στο πλαίσιο της ειδικής εκδήλωσης διαμορφώθηκαν δύο επιμέρους ενδιαφέροντα πάνελ συζητήσεων με τίτλο «Αναζωπυρώνοντας τη φλόγα του Προμηθέα: Πού βρίσκεται το συγκριτικό πλεονέκτημα της Ευρώπης;» και «Σπάζοντας τον κώδικα: Αποκαλύπτοντας πολιτικές για την καινοτομία επόμενης γενιάς», στα οποία συμμετείχαν επίσης οι κ.κ. Ramunas Macius, Vice President Fiscal and Anti-Illicit Trade της JTI, Tim Andrews, Director of Consumer Issues του Tholos Foundation, Χρύσα Καζάκου, Legal Counsel του Etraveli Group, Christopher Lingle, από το Universidad Francisco Marroquín, Fred De Fossard, Head of the British Prosperity Unit στο Legatum Institute, Βασίλης Δουζένης, Lead Economist, Oxford Economics και ο Philip Thompson, Policy Analyst for IP and Trade του Tholos Foundation.

Στη δεύτερη θεματική συζήτηση ο κ. Ramunas Macius, εκπροσωπώντας την JTI, τόνισε ότι «η JTI επενδύει σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους στην καινοτομία και την αξιοποίηση της τεχνολογικής προόδου για νέα προϊόντα με θετικό αντίκτυπο στους καταναλωτές και την κοινωνία, με στόχο τη βιωσιμότητα».

Αναφορικά με το ρυθμιστικό πλαίσιο, επισήμανε την «επιτακτική ανάγκη για απλούς κανόνες και έξυπνες ρυθμίσεις ώστε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να είναι υπόλογα, είτε ανήκουν στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα» ενώ σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «συχνά ορισμένες κυβερνήσεις προτιμούν να επιβάλλουν απαγορεύσεις, ενίοτε όμως με αντίστροφα από τα επιθυμητά αποτελέσματα». Την εκδήλωση έκλεισε ο συγγραφέας Johan Norberg.