Ισραήλ: Απέρριψε την πρόταση εκεχειρίας που δέχτηκε η Χαμάς – Αρχίζει επιχειρήσεις στην Ράφα και συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις

Με κομμένη την ανάσα η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί ένα πινγκ-πονγκ ανάμεσα στην Χαμάς και το Ισραήλ, γύρω από την πρόταση εκεχειρίας που υπέβαλαν η Αίγυπτος και το Κατάρ, πρόταση που η παλαιστινιακή οργάνωση ανακοίνωσε ότι δέχεται, αλλά η ισραηλινή κυβέρνηση πρώτα είπε ότι δεν συμφωνεί, αλλά υπό το βάρος πολιτικών πιέσεων στη συνέχεια είπε ότι την εξετάζει, μέχρι τελικά να την απορρίψει.

Το πολεμικό υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ αποφάσισε πριν από λίγο ομόφωνα να προχωρήσει σε επιχείρηση στη Ράφα “προκειμένου να ασκηθεί στρατιωτική πίεση στη Χαμάς, με στόχο να σημειωθεί πρόοδος στην απελευθέρωση των ομήρων και στους άλλους πολεμικούς στόχους”, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το πρωθυπουργικό γραφείο.

Η ανακοίνωση αναφέρει ακόμα ότι η τελευταία προσφορά εκεχειρίας της Χαμάς “απέχει πολύ από τις υποχρεωτικές απαιτήσεις του Ισραήλ“. Την ίδια στιγμή, το Ισραήλ στέλνει ομάδες για συνομιλίες με διαμεσολαβητές σε μια προσπάθεια να βρεθεί μια συμφωνία που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Ισραήλ, αναφέρει το πρωθυπουργικό γραφείο. Ταυτοχρόνως το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι αρχίζει στοχευμένες επιχειρήσεις στην Ράφα. Με τον τρόπο αυτό πιέζει στρατιοωτικά την Χαμάς και τον Παλαιστινιακό Λαό, ενώ συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις για να πετύχει κάτι καλύτερο από την πρόταση Αιγύπτου – Κατάρ που είχε νωρίτερα αποδεχτεί η Χαμάς.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοινώνει ότι τα στρατεύματα πλήττουν και επιχειρούν επί του παρόντος εναντίον εγκαταστάσεων της Χαμάς “με στοχευμένο τρόπο” στην ανατολική Ράφα κα ότι σύντομα θα προχωρήσουν σε λεπτομέρειες γύρω από αυτές τις επιχειρήσεις.

Η ανακοίνωση έρχεται μετά την αναφορά παλαιστινιακών μέσων ενημέρωσης για μια σειρά χτυπημάτων στην περιοχή, όπου οι IDF κάλεσαν νωρίτερα τους πολίτες να την εκκενώσουν.

تغطية صحفية: الاحت.لال يواصل إطلاق قنابل إضاءة شرق رفح جنوب قطاع غزة pic.twitter.com/vcOqJFsZHD — القسطل الإخباري (@AlQastalps) May 6, 2024

Δεν θα είναι περίπατος

Πριν η Χαμάς ανακοινώσει ότι αποδέχεται την πρόταση Αιγύπτου Κατάρ είχε προειδοποιήσει το Ισραήλ για τις επιπτώσεις που θα έχει ενδεχόμενη εισβολή του στην Ράφα. Αν γίνει εισβολή, «δεν θα είναι περίπατος», ανακοίνωσε η Χαμάς εξηγώντας ότι είναι πλήρως προετοιμασμένη για να υπερασπιστεί τους παλαιστινίους στην Ράφα.

Η Παλαιστινιακή Αρχή

Η προεδρία της Παλαιστινιακής Αρχής κάλεσε σήμερα τις ΗΠΑ να εμποδίσουν την εισβολή του ισραηλινού στην Ράφα, μετά την έκκληση των ισραηλινών δυνάμεων στους κατοίκους πολλών συνοικιών αυτής της πόλης στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας να τις εκκενώσουν, επειδή επίκειται η εισβολή.

«Καλούμε την αμερικανική διοίκηση να παρέμβει για να εμποδίσει αυτές τις σφαγές, για τις οποίες προειδοποιούμε ότι θα υπάρξουν επικίνδυνες συνέπειες», αναφέρει η παλαιστινιακή προεδρία, όπως μεταδίδει το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa, διευκρινίζοντας πως η Παλαιστινιακή Αρχή έχει κλιμακώσει τις «εντατικές συνομιλίες» με τους διεθνείς εταίρους της σε αυτό το θέμα.

🚨BREAKING NEWS: Israeli air strikes have begun in Rafah. The IDF has ordered civillians in the east of the city to evacuate immediately. SMOKE SOME TERRORISTS AND BRING OUR FAMILY HOME 👏🇮🇱👏🇮🇱👏🇮🇱👏 pic.twitter.com/xkaCNv8xuJ — Debra Lea (@thedebralea) May 6, 2024

Οι Ισραηλινές αρχές πέταξαν φυλλάδια από αέρος, με τα οποία προειδοποιούσαν τον άμαχο πληθυσμό να αποχωρήσει άμεσα, καθώς επίκειται στρατιωτική επιχείρηση. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για μετακίνηση τουλάχιστον 100.000 ανθρώπων, ωστόσο ο πληθυσμός που έχει εκτοπιστεί στη Ράφα από άλλες περιοχές της Γάζας, μετά την έναρξη της στρατιωτικής επιχείρησης του Ισραήλ, ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο.

The IDF just dropped leaflets over Rafah which holds nearly one million displaced children… We all know this will be an absolute massacre, look at all the innocent children… this is absolutely sick..🇵🇸💔 pic.twitter.com/WceE4HTFcb — Pelham (@Resist_05) May 6, 2024

Το «ναι» της Χαμάς

Το απόγευμα η Χαμάς ανακοίνωσε τελικώς ότι δέχεται την πρόταση εκεχειρίας που της υπέβαλαν η Αίγυπτος και το Κατάρ. Η ανακοίνωση ανέφερε ότι ο επικεφαλής της οργάνωσης, Ισμαήλ Χανίγιε, ενημέρωσε τον πρωθυπουργό του Κατάρ και τον επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών της Αιγύπτου ότι αποδέχεται την πρότασή τους για εκεχειρία με το Ισραήλ. Δεν ΄’ηταν αμέσως σαφές τι περιείχε η πρόταση.

Ένα μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, ο Basem Naim, δήλωσε στο CNN ότι η Χαμάς περιμένει την απάντηση του Ισραήλ στη συμφωνία της για την κατάπαυση του πυρός και τη συμφωνία για τους ομήρους που πρότειναν η Αίγυπτος και το Κατάρ.

Δεν είναι σαφές αν η Χαμάς έχει συμφωνήσει με την πρόταση όπως περιγράφηκε την περασμένη εβδομάδα ή με μια αναθεωρημένη εκδοχή της. Καθώς διαδόθηκε στη Γάζα η είδηση της ανακοίνωσης της Χαμάς, υπήρξαν πανηγυρισμοί στους δρόμους σε διάφορα μέρη, μεταξύ άλλων στο Ντέιρ ελ Μπαλάχ, στο κέντρο της Γάζας, και στην πόλη της Γάζας.

Το πιο πρόσφατο πλαίσιο, το οποίο το Ισραήλ βοήθησε να διαμορφωθεί αλλά δεν έχει συμφωνήσει πλήρως, απαιτεί την απελευθέρωση 20 έως 33 ομήρων σε διάστημα αρκετών εβδομάδων με αντάλλαγμα μια προσωρινή κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση Παλαιστίνιων κρατουμένων.

Μετά την αρχική ανταλλαγή, σύμφωνα με το εν λόγω πλαίσιο, θα ακολουθήσει αυτό που οι πηγές περιγράφουν ως “αποκατάσταση βιώσιμης ηρεμίας”, κατά τη διάρκεια της οποίας οι υπόλοιποι όμηροι, οι αιχμάλωτοι ισραηλινοί στρατιώτες και οι σοροί των ομήρων θα ανταλλαγούν με περισσότερους παλαιστίνιους κρατούμενους.

BREAKING: Hamas announces it has accepted an Egyptian-Qatari proposal for a cease-fire. https://t.co/JlByDCIG9V

— The Associated Press (@AP) May 6, 2024

Ο Λευκός Οίκος

Λίγο μετά την ανακοίνωση της Χαμάς, ο Λευκός Οίκος έδωσε στην δημοσιότητα το περιεχόμενο της συνομιλίας που είχε σήμερα ο πρόεδρος Μπάιντεν με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Τζο Μπάιντεν πίεσε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε μεγάλης κλίμακας εισβολή στη νότια πόλη Ράφα της Γάζας, τη Δευτέρα, λίγες ώρες αφότου το Ισραήλ έδωσε εντολή στους Παλαιστίνιους να εκκενώσουν τμήματα της περιοχής.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο Μπάιντεν επανέλαβε την “ξεκάθαρη θέση του για τη Ράφα”, η οποία ήταν ότι το Ισραήλ δεν πρέπει να προχωρήσει σε σχέδιο εισβολής, εκτός εάν δείξει πώς θα προστατεύσει εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιους αμάχους εκεί.

“Ο πρόεδρος Μπάιντεν ενημέρωσε τον πρωθυπουργό για τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την εξασφάλιση μιας συμφωνίας για τους ομήρους, μεταξύ άλλων μέσω των συνομιλιών που διεξάγονται σήμερα στη Ντόχα του Κατάρ. Ο πρωθυπουργός συμφώνησε να διασφαλίσει ότι το πέρασμα Κερέμ Σαλόμ θα είναι ανοιχτό για ανθρωπιστική βοήθεια σε όσους έχουν ανάγκη”, ανέφερε ο Λευκός Οίκος. Το πέρασμα Κερέμ Σαλόμ βρίσκεται στη νότια Γάζα κοντά στη Ράφα.

🚨 What is heard of gunfire in various areas of the Gāza Strip is just people’s celebrations over Hāmas’ approval of the proposal, and there is no truce yet. Only the Hāmas movement agreed to the proposal. “We await the official response…We ask God for an imminent relief.” pic.twitter.com/4zOUV1nKMp — 🔻 mari 🔻 (@marisaturno_) May 6, 2024

⚡️More from the celebrations in Gaza pic.twitter.com/kjVd1GRx4Z — War Monitor (@WarMonitors) May 6, 2024

Η αντίδραση του Ισραήλ

Αξιωματούχοι στο Ισραήλ αρχικά προειδοποίησαν ότι δεν έπρεπε να ληφθεί τοις μετρητοίς η ανακοίνωση της Χαμάς ότι αποδέχεται την συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Οι αξιωματούχοι ανέφεραν στα δίκτυα Kan, 12 και 13 ότι οι όροι που αποδέχθηκε η Χαμάς δεν είναι αυτοί που συμφώνησε το Ισραήλ.

Σύμφωνα με τους αξιωματούχους που επικαλούνται τα δίκτυα, η προσφορά που αποδέχθηκε η Χαμάς είναι μια προσφορά που έγινε μονομερώς από την Αίγυπτο και δεν λαμβάνεται σοβαρά υπόψη στην Ιερουσαλήμ, πριν διευκρινιστούν οι λεπτομέρειες.

Ισραηλινός αξιωματούχος δηλώνει στο Reuters ότι η ανακοίνωση της Χαμάς φαίνεται να είναι ένα τέχνασμα που αποσκοπεί στο να παρουσιάσει το Ισραήλ ως την πλευρά που αρνείται τη συμφωνία.

Η συνομιλία Μπάιντεν Νετανιάχου

Σημαντικό μέρος της τηλεφωνικής συνδιάλεξης Μπάιντεν-Νετανιάχου αφιερώθηκε στις προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας εκεχειρίας έναντι των ομήρων. Εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι ο Μπάιντεν, στην τηλεφωνική επικοινωνία, επανέλαβε τις ανησυχίες του για μια εισβολή των IDF στη Ράφα και δήλωσε ότι πιστεύει ότι η επίτευξη εκεχειρίας με τη Χαμάς είναι ο καλύτερος τρόπος για να προστατευθούν οι ζωές των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στη Γάζα. Είπε ακόμα ότι κατά την γνώμη του το Ισραήλ δεν πρέπει να εισβάλλει αν δεν αποδείξει προηγουμένως ότι έχει φροντίσει για την ασφάλεια των αμάχων.

Η απάντηση του Στρατού

Αργότερα ο εκπρόσωπος του στρατού στο Ισραήλ δήλωσε πως όλες οι προτάσεις που αφορούν διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα εξετάζονται σοβαρά, και πως παράλληλα ο στρατός συνεχίζει να επιχειρεί στην υπό τη διοίκηση της Χαμάς περιοχή.

Ερωτηθείς στη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων κατά πόσον η δήλωση της Χαμάς ότι αποδέχθηκε πρόταση για κατάπαυση του πυρός θα επηρεάσει τη σχεδιαζόμενη επίθεση στην πόλη Ράφα της Γάζας, ο υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι είπε: “Εξετάζουμε κάθε απάντηση και απόκριση με τον πιο σοβαρό τρόπο και εξαντλούμε κάθε πιθανότητα που αφορά διαπραγματεύσεις και επιστροφή των ομήρων”.

“Παράλληλα, εξακολουθούμε να επιχειρούμε στη Λωρίδα της Γάζας και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε”, είπε.

Οι πολιτικές πιέσεις

Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς κάλεσε σήμερα τη διεθνή κοινότητα να πιέσει το Ισραήλ να δεσμευθεί σε μια πρόταση για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα με τη μεσολάβηση της Αιγύπτου και του Κατάρ μετά την αποδοχή της από τη Χαμάς, μεταδίδει το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

Στο μεταξύ, αξιωματούχος που ενημερώθηκε για τις συνομιλίες σχετικά με την κατάπαυση του πυρός είπε πως η Χαμάς συμφώνησε στην πιο πρόσφατη πρόταση που υπέβαλε το Ισραήλ στις 27 Απριλίου και πως δεν υπήρξαν σημαντικές αλλαγές από τότε, προσθέτοντας πως οι μεσολαβητές από το Κατάρ μίλησαν στη Χαμάς σχετικά με αυτό χθες, Κυριακή, και σήμερα.

“Το τι θα συμβεί στη συνέχεια εξαρτάται από αν το Ισραήλ θα δεχθεί ή θα απορρίψει την απάντηση της Χαμάς. Η μπάλα είναι στο γήπεδο του Ισραήλ”, δήλωσε η πηγή στο Reuters, ζητώντας να μην κατονομαστεί λόγω της ευαισθησίας του θέματος.

Η πρόταση για κατάπαυση του πυρός στην οποία συμφώνησε η Χαμάς περιλαμβάνει κατάπαυση του πυρός, ανοικοδόμηση της Γάζας, επιστροφή των εκτοπισμένων και συμφωνία για ανταλλαγή κρατουμένων, δήλωσε νωρίτερα ο αξιωματούχος της Χαμάς Τάχερ Αλ Νόνο στο Reuters.

Ο Ερντογάν



Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κάλεσε το Ισραήλ να δεχτεί την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα μετά τη θετική απάντηση της Χαμάς. Είπε επίσης ότι η Χαμάς αποδέχτηκε την πρόταση για κατάπαυση του πυρός έπειτα από παρότρυνση της Τουρκίας.

«Είμαστε ικανοποιημένοι που η Χαμάς ανακοίνωσε ότι αποδέχθηκε την κατάπαυση του πυρός έπειτα από δική μας παρότρυνση. Τώρα το ίδιο βήμα πρέπει να κάνει και το Ισραήλ. Καλώ όλους τους δυτικούς παράγοντες να ασκήσουν πίεση στην ισραηλινή κυβέρνηση» ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στην Άγκυρα.

Πριν από τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον επικεφαλής του Πολιτικού Γραφείου της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγε.

Ο Λευκός Οίκος

Την απάντηση της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς σε μια πρόταση για κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση ομήρων δήλωσε ότι εξετάζει ο Λευκός Οίκος, καθώς συνεχίζει να πιέζει το Ισραήλ ώστε να σταματήσει τα σχέδια για χερσαία εισβολή στη Ράφα.

Ο διευθυντής της CIA Γουίλιαμ Μπερνς βρίσκεται στην περιοχή και έχει συζητήσεις για την πρόταση, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Τζον Κίρμπι. Αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες, λέγοντας πως δεν θέλει να θέσει σε κίνδυνο οποιαδήποτε πρόοδο προς μια συμφωνία.

«Θέλουμε να εξασφαλίσουμε την απελευθέρωση αυτών των ομήρων, θέλουμε να εξασφαλίσουμε μια κατάπαυση του πυρός για έξι εβδομάδες, θέλουμε να αυξήσουμε την ανθρωπιστική αρωγή», είπε ο Κίρμπι, προσθέτοντας πως η επίτευξη μιας συμφωνίας θα ήταν «το απόλυτα καλύτερο αποτέλεσμα».

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ δήλωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν την απάντηση της Χαμάς σε μια πρόταση για κατάπαυση του πυρός και θα τη συζητήσουν με συμμάχους στη Μέση Ανατολή τις επόμενες ώρες.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω πως η Χαμάς έδωσε μια απάντηση. Εξετάζουμε αυτή την απάντηση τώρα και τη συζητάμε με τους εταίρους μας στην περιοχή», δήλωσε ο Μίλερ, επιβεβαιώνοντας πως μια απάντηση ελήφθη την τελευταία ώρα ή 90 λεπτά και πως οι συζητήσεις θα λάβουν χώρα τις επόμενες ώρες.

Ο διευθυντής της CIA Μπιλ Μπερνς βρίσκεται στην περιοχή και «εργάζεται σε αυτό σε πραγματικό χρόνo», είπε ο Μίλερ.

Η ανακοίνωση της Χαμάς ήρθε μερικές ώρες αφότου το Ισραήλ έδωσε εντολή για εκκένωση τμημάτων της Ράφα, της πόλης στο νότιο άκρο της Γάζας που αποτελεί το τελευταίο καταφύγιο για περίπου τους μισούς από τα 2,3 εκατομμύρια κατοίκους της Γάζας.

Αυτό φαίνεται να είναι ένα σήμα πως η επιχείρηση στη Ράφα θα προχωρήσει, παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις της Ουάσινγκτον, περιλαμβανομένης εκείνης από τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν σε μια επίσκεψη στο Ισραήλ την περασμένη εβδομάδα, όπου εστίασε επίσης στην αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Ο Μίλερ επανέλαβε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να υποστηρίξουν μια επιχείρηση στη Ράφα «όπως προβλέπεται αυτή τη στιγμή» από το Ισραήλ.

«Μια επιχείρηση στη Ράφα θα καταστήσει δύσκολο να διατηρηθεί η αύξηση της ανθρωπιστικής αρωγής την οποία μπορέσαμε να διανείμουμε τις προηγούμενες λίγες εβδομάδες», είπε ο Μίλερ.