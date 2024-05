Χαμάς: Αποδέχτηκε την πρόταση Αιγύπτου – Κατάρ για εκεχειρία στη Γάζα – Η αντίδραση του Ισραήλ

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην Μέση Ανατολή μετά το «ναι» της Χαμάς στην πρόταση των συνομιλητών της για εκεχειρία με το Ισραήλ και την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου ότι ο πρόεδρος Μπάιντεν τόνισε στον ισραηλινό πρωθυπουργό ότι δεν πρέπει να εισβάλει στην Ράφα.

Η Χαμάς ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι ο επικεφαλής της, Ισμαήλ Χανίγιε, ενημέρωσε τον πρωθυπουργό του Κατάρ και τον επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών της Αιγύπτου ότι αποδέχεται την πρότασή τους για εκεχειρία με το Ισραήλ. Δεν είναι σαφές ακόμα ωστόσο τι περιέχει η πρόταση.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι ο Χανίγια «πραγματοποίησε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Κατάρ Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani και με τον Αιγύπτιο υπουργό Πληροφοριών Abbas Kamel και τους ενημέρωσε για την συμφωνία της Χαμάς με την πρότασή τους σχετικά με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός».

Ένα μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, ο Basem Naim, δήλωσε στο CNN ότι η Χαμάς περιμένει την απάντηση του Ισραήλ στη συμφωνία της για την κατάπαυση του πυρός και τη συμφωνία για τους ομήρους που πρότειναν η Αίγυπτος και το Κατάρ.

Δεν είναι σαφές αν η Χαμάς έχει συμφωνήσει με την πρόταση όπως περιγράφηκε την περασμένη εβδομάδα ή με μια αναθεωρημένη εκδοχή της. Καθώς διαδόθηκε στη Γάζα η είδηση της ανακοίνωσης της Χαμάς, υπήρξαν πανηγυρισμοί στους δρόμους σε διάφορα μέρη, μεταξύ άλλων στο Ντέιρ ελ Μπαλάχ, στο κέντρο της Γάζας, και στην πόλη της Γάζας.

Το πιο πρόσφατο πλαίσιο, το οποίο το Ισραήλ βοήθησε να διαμορφωθεί αλλά δεν έχει συμφωνήσει πλήρως, απαιτεί την απελευθέρωση 20 έως 33 ομήρων σε διάστημα αρκετών εβδομάδων με αντάλλαγμα μια προσωρινή κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση Παλαιστίνιων κρατουμένων.

Μετά την αρχική ανταλλαγή, σύμφωνα με το εν λόγω πλαίσιο, θα ακολουθήσει αυτό που οι πηγές περιγράφουν ως “αποκατάσταση βιώσιμης ηρεμίας”, κατά τη διάρκεια της οποίας οι υπόλοιποι όμηροι, οι αιχμάλωτοι ισραηλινοί στρατιώτες και οι σοροί των ομήρων θα ανταλλαγούν με περισσότερους παλαιστίνιους κρατούμενους.

BREAKING: Hamas announces it has accepted an Egyptian-Qatari proposal for a cease-fire. https://t.co/JlByDCIG9V

— The Associated Press (@AP) May 6, 2024

Λίγο μετά την ανακοίνωση της Χαμάς, ο Λευκός Οίκος έδωσε στην δημοσιότητα το περιεχόμενο της συνομιλίας που είχε σήμερα ο πρόεδρος Μπάιντεν με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Τζο Μπάιντεν πίεσε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε μεγάλης κλίμακας εισβολή στη νότια πόλη Ράφα της Γάζας, τη Δευτέρα, λίγες ώρες αφότου το Ισραήλ έδωσε εντολή στους Παλαιστίνιους να εκκενώσουν τμήματα της περιοχής.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο Μπάιντεν επανέλαβε την “ξεκάθαρη θέση του για τη Ράφα”, η οποία ήταν ότι το Ισραήλ δεν πρέπει να προχωρήσει σε σχέδιο εισβολής, εκτός εάν δείξει πώς θα προστατεύσει εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιους αμάχους εκεί.

Η ισραηλινή εντολή εκκένωσης έρχεται μετά τις συνομιλίες στο Κάιρο με στόχο την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός με αντάλλαγμα την απελευθέρωση της συμφωνίας των ομήρων, οι οποίες κατέληξαν σε σημερινή ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία η παλαιστινιακή οργάνωση δέχτηκε την πρόταση εκεχειρίας που της είχαν υποβάλλει η Αίγυπτος και το Κατάρ, κατά τις χθεσινές επαφές, οι οποίες σήμερα συνεχίστηκαν.

Η σημερινή εντολή εκκένωσης της Ράφα πυροδότησε φόβους για μια ολοκληρωμένη επίθεση στη νότια πόλη Ράφα, που απειλείται εδώ και καιρό από το Ισραήλ.

“Ο πρόεδρος Μπάιντεν ενημέρωσε τον πρωθυπουργό για τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την εξασφάλιση μιας συμφωνίας για τους ομήρους, μεταξύ άλλων μέσω των συνομιλιών που διεξάγονται σήμερα στη Ντόχα του Κατάρ. Ο πρωθυπουργός συμφώνησε να διασφαλίσει ότι το πέρασμα Κερέμ Σαλόμ θα είναι ανοιχτό για ανθρωπιστική βοήθεια σε όσους έχουν ανάγκη”, ανέφερε ο Λευκός Οίκος. Το πέρασμα Κερέμ Σαλόμ βρίσκεται στη νότια Γάζα κοντά στη Ράφα.

🚨 What is heard of gunfire in various areas of the Gāza Strip is just people’s celebrations over Hāmas’ approval of the proposal, and there is no truce yet. Only the Hāmas movement agreed to the proposal.

“We await the official response…We ask God for an imminent relief.” pic.twitter.com/4zOUV1nKMp

— 🔻 mari 🔻 (@marisaturno_) May 6, 2024