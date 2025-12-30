Λευτέρης Ζαμπετάκης: Ο Ελγιν δεν ήταν καθόλου ωραίος τύπος

Ο ηθοποιός Λευτέρης Ζαμπετάκης μπαίνει στα… παπούτσια του Άγγλου λόρδου για τις ανάγκες του δραματοποιημένου ντοκιμαντέρ «Η γυναίκα πίσω από τον Ελγιν», με θέμα τα Γλυπτά του Παρθενώνα, το οποίο υπογράφει η Μιμή Ντενίση.

Της ΚΟΡΥΝΑΣ ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Μια διαφορετική συζήτηση γύρω από τα Γλυπτά του Παρθενώνα αναμένεται να ξεκινήσει μετά την προβολή του δραματοποιημένου ντοκιμαντέρ με τίτλο «Η γυναίκα πίσω από τον Ελγιν», το οποίο φέρει την υπογραφή της Μιμής Ντενίση, η οποία ύστερα από εκτενή ιστορική έρευνα εντόπισε αυθεντικά γράμματα της συζύγου του λόρδου Ελγιν, Μαίρης Νίσμπετ, στα οποία η ίδια περιγράφει τα γεγονότα της εποχής. Στον ρόλο του Ελγιν ο ηθοποιός Λευτέρης Ζαμπετάκης, ο οποίος αποκαλύπτει στη Realnews στοιχεία του ρόλου του στο πολυαναμενόμενο ντοκιμαντέρ, που θα κάνει πρεμιέρα στην EΡΤ μέσα στο 2026. «Βλέπουμε την εξέλιξη της κλοπής και της αρπαγής των Γλυπτών του Παρθενώνα. Η ιστορία μπαίνει και στο πιο προσωπικό κομμάτι της ζωής του. Είναι τόσο ωραίο που ο θεατής ταξιδεύει στον χρόνο και βιώνει την Ιστορία μέσα στα υπέροχα κοστούμια του Νίκου Χαρλαύτη. Πρόκειται για μια παραγωγή της LUMAD, με γυρίσματα σε αρχαιολογικούς χώρους ανά την Ελλάδα και στο Λονδίνο», αποκαλύπτει ο Λ. Ζαμπετάκης.

Το σενάριο και η ιστορική έρευνα φέρουν την υπογραφή της Μ. Ντενίση, ενώ ο Νίκος Σταμπολίδης επιμελήθηκε επιστημονικά το έργο. Η σκηνοθεσία είναι της Κατερίνας Ευαγγελάκου, ενώ στα σκηνικά και στη μουσική συμμετέχουν η Αγγελική Ανακτορίδη και ο Ανδρέας Κατσιγιάννης αντίστοιχα. Παραγωγός είναι η Ελενα Χατζηαλεξάνδρου. «Με τη Μιμή Ντενίση δουλεύαμε στην παράσταση “Σμύρνη μου αγαπημένη”. Πριν από πέντε χρόνια μου είπε: “Εχω μια ιδέα, έχω βρει τα γράμματα της γυναίκας του Ελγιν και θέλω να κάνω το ντοκιμαντέρ. Θα είσαι εξαιρετικός στον ρόλο του Ελγιν”», λέει ο πρωταγωνιστής. «Ο,τι βάζει στο μυαλό της αυτή η γυναίκα το καταφέρνει! Ηταν πάρα πολύ δύσκολο να βρεθούν οι άνθρωποι που θα επενδύσουν σε αυτό το εγχείρημα, γιατί όλοι θέλουμε τα Γλυπτά πίσω, αλλά δύσκολα κάποιος επενδύει σε ένα project».

Ο Ελγιν δεν ήταν πολύ συμπαθής. «Μπορεί να είναι εμφανίσιμος, αλλά δεν είναι όμορφος. Ο άνθρωπος γίνεται όμορφος από τις πράξεις του και, όταν δει κανείς τι κάνει ο Ελγιν, καταλαβαίνει ότι δεν είναι καθόλου ωραίος τύπος. Είναι ένας εγωκεντρικός αριβίστας, συμφεροντολόγος. Αποδομείται ο άνθρωπος αυτός. Πάντα είχα μια εσωτερική πάλη στο γύρισμα, όπου σε κοιτάζουν όλοι με μισό μάτι… “Οσο πιο αντιπαθής καταφέρεις να γίνεις, τόσο πιο καλός ηθοποιός είσαι”, είπα στον εαυτό μου. Ο Ελγιν ήταν ένας πάμπτωχος, που μπορεί να έφερε τον τίτλο του λόρδου, αλλά κληρονόμησε μόνο χρέη από την οικογένειά του. Αυτό δεν δικαιολογεί την απαίσια πράξη που έκανε. Το πλοίο που μετέφερε τα Γλυπτά βυθίστηκε έξω από τα Κύθηρα και για δύο χρόνια τα μάρμαρα ήταν μέσα στη θάλασσα. Οι θεοί προσπάθησαν να κρατήσουν τα Γλυπτά στην Ελλάδα και εκείνος από την εμμονή του για δύο ολόκληρα χρόνια προσπαθούσε να τα ανασύρει από τον βυθό… Τη γυναίκα του παίζει η Μαρία Εγγλεζάκη, μια εξαιρετική ηθοποιός του Θεάτρου Τέχνης».

Ο Λ. Ζαμπετάκης αναμένει την επίδραση που θα έχει το ντοκιμαντέρ παγκοσμίως. «Κουμπώνει χρονικά στη στιγμή που έχουμε φτάσει στο αμήν: είμαστε κοντά στην επιστροφή των Γλυπτών και περισσότεροι άνθρωποι ανά τον κόσμο είναι υπέρ της επιστροφής τους. Συμπίπτει με αυτή την άθλια εκδήλωση που έγινε πρόσφατα μπροστά από τα Γλυπτά στο Βρετανικό Μουσείο. Δεν θα επιτρεπόταν να μπει η Μιμή Ντενίση μέσα στο μουσείο να κάνει ένα ντοκιμαντέρ, αλλά επιτρέπεται να γίνει αυτή η χυδαία εκδήλωση μέσα στην αίθουσα των Γλυπτών;».

Παράλληλα ο ηθοποιός ανεβαίνει στη σκηνή του θεάτρου «Αθηνά» με την παράσταση «Το όνομα» των Matthieu Delaporte και Alexandre de La Patellière σε μετάφραση της Ελεονώρας Μελέτη και σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη. «Η παράσταση ήταν πριν από δύο χρόνια στην Κύπρο και είχε μεγάλη επιτυχία. Την είδε ο κ. Μαροσούλης και είπε: “Εχω διάθεση να φέρω το έργο στην Ελλάδα”. Κούμπωσαν οι χρόνοι των ηθοποιών που συμμετέχουμε, του Ιεροκλή Μιχαηλίδη, της Ρένιας Λουιζίδου, του Κρατερού Κατσούλη και της Ντόρας Μακρυγιάννη και ήρθαμε στο Θέατρο “Αθηνά”.

Οικογενειακές γιορτές

«Οι γιορτινές ημέρες θα με βρουν στο θέατρο με διπλές παραστάσεις. Ομως, θα περάσω και πολύ ωραία οικογενειακά, γιατί θα έρθει η αδελφή μου με τον άνδρα της από τη Δανία. Θα είμαστε σπιτικά και θα απολαμβάνω τις οικογενειακές στιγμές και τα μελομακάρονα της μαμάς… Παράλληλα συνεχίζω τις εκπομπές στον Love FM Κύπρου κάθε βράδυ 9 με 12». Μετά τις ποιητικές συλλογές «Ψυχής μου κύματα» και «Ερωτες θερίζουν», ο Λευτέρης αποκαλύπτει το επόμενο συγγραφικό του πόνημα. «Ξεκίνησα να γράφω την πρώτη μου απόπειρα διηγημάτων. Είμαι σε αυτή τη φάση της ζωής μου που μου βγαίνει το κωμικό στοιχείο. Οι ιστορίες μου είναι αστείες και είναι αληθινές», λέει ο ηθοποιός.