Τηλεθέαση (29/12): Τι νούμερα έκανε ο τελικός του The Voice – Αναλυτικά τα ποσοστά

  • Ο τελικός του The Voice κατέκτησε την κορυφή στην prime time ζώνη, τόσο στο δυναμικό όσο και στο σύνολο κοινού, σημειώνοντας ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά τηλεθέασης.
  • Επιτυχημένες επαναλήψεις αγαπημένων σειρών, καθώς και ελληνικές και ξένες ταινίες, διατήρησαν σταθερό το ενδιαφέρον των τηλεθεατών στη μάχη της τηλεθέασης.
  • Ισχυρή παρουσία στην prime time ζώνη κατέγραψαν επίσης εκπομπές όπως Το Σόι σου και Στο Παρά Πέντε, συμπληρώνοντας την εικόνα της τηλεθέασης.
Η τηλεθέαση στην prime time ζώνη παρουσίασε έντονο ενδιαφέρον, με τον τελικό του The Voice να κατακτά την κορυφή τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο σύνολο κοινού, σημειώνοντας ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά.

Στη μάχη της τηλεθέασης ακολούθησαν επιτυχημένες επαναλήψεις αγαπημένων σειρών, αλλά και ελληνικές και ξένες ταινίες που κράτησαν σταθερό το ενδιαφέρον των τηλεθεατών.

Ισχυρή παρουσία κατέγραψαν εκπομπές όπως Το Σόι σου και Στο Παρά Πέντε.

PRIME TIME – Σύνολο Κοινού

Εκπομπή Ποσοστό
The Voice – Τελικός 28,8%
Το Σόι σου (Ε) 15%
Έχω Παιδιά (Ε) 9,5%
Στο Παρά Πέντε (Ε) 10,1%
Ξένη ταινία – Περιπέτεια στη ζούγκλα 9,3%
Εκατομμυριούχος (Ε) 12,9%
Ελληνική ταινία – Θεία μου η Χίπισσα 10,1%
Ελληνική ταινία – Το ανθρωπάκι 6,7%
Αριστοτέλης ο Άριστος 2,1%
Real View 1,7%

PRIME TIME – Δυναμικό Κοινό

Εκπομπή Ποσοστό
The Voice – Τελικός 22,3%
Το Σόι σου (Ε) 15,8%
Έχω Παιδιά (Ε) 12,4%
Στο Παρά Πέντε (Ε) 11,9%
Ξένη ταινία – Περιπέτεια στη ζούγκλα 10%
Εκατομμυριούχος (Ε) 9,8%
Ελληνική ταινία – Θεία μου η Χίπισσα 9,7%
Ελληνική ταινία – Το ανθρωπάκι 6,9%
Αριστοτέλης ο Άριστος 2,8%
Real View 1,8%

