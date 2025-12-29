Τηλεθέαση (28/12): Η μάχη στην prime time της Κυριακής

Τα νούμερα της τηλεθέασης για το βράδυ της Κυριακής (28/12).

Στο δυναμικό κοινό (18–54), την πρώτη θέση κατέκτησε η ξένη ταινία «Μόνος στο Σπίτι 2: Χαμένος στη Νέα Υόρκη» στο STAR με 18,1%, αφήνοντας πολύ κοντά στη δεύτερη θέση το The Voice του ΣΚΑΪ με 17,8%. Σταθερή αξία αποδείχθηκε και το «Το σόι σου (Ε)» στον ALPHA, που σημείωσε 15,3%.

Στο σύνολο κοινού, ξεκάθαρος νικητής αναδείχθηκε το The Voice, το οποίο σάρωσε με 23,3%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του σε όλες τις ηλικίες. Ακολούθησε το «Το σόι σου (Ε)» με 15,3%, ενώ ψηλά βρέθηκε και η χριστουγεννιάτικη επιλογή του STAR με 13,6%.

Σύνολο Κοινού

Εκπομπή Ποσοστό The Voice (ΣΚΑΪ) 23,3% Το σόι σου (Ε) (ALPHA) 15,3% Ξένη ταινία – Μόνος στο Σπίτι 2: Χαμένος στη Νέα Υόρκη (STAR) 13,6% Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος (ANT1) 10,6% Ελληνική ταινία – Οι Γαμπροί της Ευτυχίας (MEGA) 10,5% Ξένη ταινία – Spectre (ALPHA) 9,5% Ξένη ταινία – Ο Αστερίξ στους Ολυμπιακούς Αγώνες (ANT1) 5,7% Αν υπήρχες θα σε χώριζα (Ε) (OPEN) 2,4% Ξένη ταινία – Ο Θρύλος των Ιπτάμενων Φρουρών (OPEN) 1,4%

Δυναμικό Κοινό