Τηλεθέαση (28/12): Η μάχη στην prime time της Κυριακής

Τα νούμερα της τηλεθέασης για το βράδυ της Κυριακής (28/12).
Στο δυναμικό κοινό (18–54), την πρώτη θέση κατέκτησε η ξένη ταινία «Μόνος στο Σπίτι 2: Χαμένος στη Νέα Υόρκη» στο STAR με 18,1%, αφήνοντας πολύ κοντά στη δεύτερη θέση το The Voice του ΣΚΑΪ με 17,8%. Σταθερή αξία αποδείχθηκε και το «Το σόι σου (Ε)» στον ALPHA, που σημείωσε 15,3%.
Στο σύνολο κοινού, ξεκάθαρος νικητής αναδείχθηκε το The Voice, το οποίο σάρωσε με 23,3%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του σε όλες τις ηλικίες. Ακολούθησε το «Το σόι σου (Ε)» με 15,3%, ενώ ψηλά βρέθηκε και η χριστουγεννιάτικη επιλογή του STAR με 13,6%.
Σύνολο Κοινού
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|The Voice (ΣΚΑΪ)
|23,3%
|Το σόι σου (Ε) (ALPHA)
|15,3%
|Ξένη ταινία – Μόνος στο Σπίτι 2: Χαμένος στη Νέα Υόρκη (STAR)
|13,6%
|Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος (ANT1)
|10,6%
|Ελληνική ταινία – Οι Γαμπροί της Ευτυχίας (MEGA)
|10,5%
|Ξένη ταινία – Spectre (ALPHA)
|9,5%
|Ξένη ταινία – Ο Αστερίξ στους Ολυμπιακούς Αγώνες (ANT1)
|5,7%
|Αν υπήρχες θα σε χώριζα (Ε) (OPEN)
|2,4%
|Ξένη ταινία – Ο Θρύλος των Ιπτάμενων Φρουρών (OPEN)
|1,4%
Δυναμικό Κοινό
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|Ξένη ταινία – Μόνος στο Σπίτι 2: Χαμένος στη Νέα Υόρκη (STAR)
|18,1%
|The Voice (ΣΚΑΪ)
|17,8%
|Το σόι σου (Ε) (ALPHA)
|15,3%
|Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος (ANT1)
|10,0%
|Ξένη ταινία – Spectre (ALPHA)
|8,3%
|Ελληνική ταινία – Οι Γαμπροί της Ευτυχίας (MEGA)
|7,8%
|Ξένη ταινία – Ο Αστερίξ στους Ολυμπιακούς Αγώνες (ANT1)
|7,1%
|Αν υπήρχες θα σε χώριζα (Ε) (OPEN)
|3,0%
|Ξένη ταινία – Ο Θρύλος των Ιπτάμενων Φρουρών (OPEN)
|2,0%