Τηλεθέαση (28/12): Η μάχη στην prime time της Κυριακής

Σύνοψη από το

  • Στο δυναμικό κοινό (18–54), την πρώτη θέση κατέκτησε η ξένη ταινία «Μόνος στο Σπίτι 2: Χαμένος στη Νέα Υόρκη» στο STAR με 18,1%, αφήνοντας πολύ κοντά στη δεύτερη θέση το The Voice του ΣΚΑΪ με 17,8%.
  • Στο σύνολο κοινού, ξεκάθαρος νικητής αναδείχθηκε το The Voice, το οποίο σάρωσε με 23,3%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του σε όλες τις ηλικίες.
  • Ακολούθησε το «Το σόι σου (Ε)» με 15,3% στο σύνολο κοινού, ενώ ψηλά βρέθηκε και η χριστουγεννιάτικη επιλογή του STAR με 13,6%.
Enikos Newsroom

Media

Τηλεθέαση
Φωτογραφία: Unsplash.com

Τα νούμερα της τηλεθέασης για το βράδυ της Κυριακής (28/12).

Στο δυναμικό κοινό (18–54), την πρώτη θέση κατέκτησε η ξένη ταινία «Μόνος στο Σπίτι 2: Χαμένος στη Νέα Υόρκη» στο STAR με 18,1%, αφήνοντας πολύ κοντά στη δεύτερη θέση το The Voice του ΣΚΑΪ με 17,8%. Σταθερή αξία αποδείχθηκε και το «Το σόι σου (Ε)» στον ALPHA, που σημείωσε 15,3%.

Στο σύνολο κοινού, ξεκάθαρος νικητής αναδείχθηκε το The Voice, το οποίο σάρωσε με 23,3%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του σε όλες τις ηλικίες. Ακολούθησε το «Το σόι σου (Ε)» με 15,3%, ενώ ψηλά βρέθηκε και η χριστουγεννιάτικη επιλογή του STAR με 13,6%.

Σύνολο Κοινού

Εκπομπή Ποσοστό
The Voice (ΣΚΑΪ) 23,3%
Το σόι σου (Ε) (ALPHA) 15,3%
Ξένη ταινία – Μόνος στο Σπίτι 2: Χαμένος στη Νέα Υόρκη (STAR) 13,6%
Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος (ANT1) 10,6%
Ελληνική ταινία – Οι Γαμπροί της Ευτυχίας (MEGA) 10,5%
Ξένη ταινία – Spectre (ALPHA) 9,5%
Ξένη ταινία – Ο Αστερίξ στους Ολυμπιακούς Αγώνες (ANT1) 5,7%
Αν υπήρχες θα σε χώριζα (Ε) (OPEN) 2,4%
Ξένη ταινία – Ο Θρύλος των Ιπτάμενων Φρουρών (OPEN) 1,4%

Δυναμικό Κοινό

Εκπομπή Ποσοστό
Ξένη ταινία – Μόνος στο Σπίτι 2: Χαμένος στη Νέα Υόρκη (STAR) 18,1%
The Voice (ΣΚΑΪ) 17,8%
Το σόι σου (Ε) (ALPHA) 15,3%
Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος (ANT1) 10,0%
Ξένη ταινία – Spectre (ALPHA) 8,3%
Ελληνική ταινία – Οι Γαμπροί της Ευτυχίας (MEGA) 7,8%
Ξένη ταινία – Ο Αστερίξ στους Ολυμπιακούς Αγώνες (ANT1) 7,1%
Αν υπήρχες θα σε χώριζα (Ε) (OPEN) 3,0%
Ξένη ταινία – Ο Θρύλος των Ιπτάμενων Φρουρών (OPEN) 2,0%

