Άδωνις Γεωργιάδης: Οι αγρότες πλέον χάνουν το δίκιο τους – Είναι σοβαρό αίτημα ο διπλασιασμός των συντάξεων;

  • Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, τόνισε ότι «τώρα οι αγρότες χάνουν πλέον το δίκιο τους γιατί αντικειμενικά η κυβέρνηση έχει ικανοποιήσει αυτά που μπορούσαν να ικανοποιηθούν».
  • Σχετικά με το αίτημα για διπλασιασμό των αγροτικών συντάξεων, ο κ. Γεωργιάδης το χαρακτήρισε μη σοβαρό, λέγοντας: «Συγγνώμη δηλ. αυτό είναι σοβαρό αγροτικό αίτημα; Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα».
  • Ο ίδιος εξέφρασε αμφιβολίες για το αν οι πολίτες στέκονται με το μέρος των αγροτών, προσθέτοντας: «Κλείνουν τον δρόμο για να καταργηθεί το Χρηματιστήριο Ενέργειας. Μπορεί να καταργηθεί και δεν το ήξερα;»
Εύη Κατσώλη

πολιτική

«Θεωρώ ότι τώρα οι αγρότες χάνουν πλέον το δίκιο τους γιατί αντικειμενικά η κυβέρνηση έχει ικανοποιήσει αυτά που μπορούσαν να ικανοποιηθούν» τόνισε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης μιλώντας στο Action24, «ακούω κάποιους να λένε ότι θέλουν διπλασιασμό των αγροτικών συντάξεων. Δηλαδή, κλείνουν τους δρόμους γιατί θέλουν διπλάσια σύνταξη. Να κλείσουν τότε και οι ελεύθεροι επαγγελματίες τον δρόμο επειδή θέλουν διπλάσια σύνταξη. Να κλείσουν και οι δημόσιοι υπάλληλοι τον δρόμο για να πάρουν διπλάσια σύνταξη. Συγγνώμη, αυτό είναι σοβαρό αγροτικό αίτημα; Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα».

Ο ίδιος συνέχισε λέγοντας: «Δεν είμαι βέβαιος ότι οι πολίτες στέκονται με το μέρος τους. Δεν τα ακούω αυτά. Δηλαδή αυτοί που περίμεναν 30 ώρες στον δρόμο δεν ξέρω κατά πόσο είναι τόσο υπέρ των αγροτών. Δεν είμαι τόσο σίγουρος. Αυτοί που έχουν άδικο, έχουν άδικο. Κλείνουν τον δρόμο για να καταργηθεί το Χρηματιστήριο Ενέργειας. Μπορεί να καταργηθεί και δεν το ήξερα;»

07:20 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

