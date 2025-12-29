Οι αποφάσεις του Alpha για τον «Άγιο έρωτα»

  • Ο «Άγιος έρωτας» θα κάνει διάλειμμα μερικών ημερών και θα επιστρέψει στον αέρα του Alpha τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, μετά από ένα δυνατό φινάλε με τη σκηνή του σεισμού.
  • Η σειρά θα ολοκληρωθεί οριστικά τον Ιούνιο του 2026, στο τέλος της δεύτερης σεζόν, καθώς ο Alpha και η Primavisione έκριναν ότι η ιστορία δεν πρέπει να «ξεχειλώσει».
  • Το κανάλι εξετάζει την επόμενη ημέρα, με συζητήσεις ήδη σε εξέλιξη για νέα καθημερινή σειρά που θα διαδεχθεί τον «Άγιο έρωτα» τη σεζόν 2026-2027, συνεχίζοντας τη συνεργασία με την Primavisione.
Έπειτα από ένα πολύ δυνατό φινάλε με τη σκηνή του σεισμού, ο «Άγιος έρωτας» θα κάνει διάλειμμα μερικών ημερών και θα επιστρέψει στον αέρα του Alpha τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου.

Πότε, όμως, θα πέσει η οριστική αυλαία στη σειρά εποχής;

Σύμφωνα με πληροφορίες της Reallife, ο Alpha σε συνεργασία με την εταιρεία Primavisione αποφάσισε να ολοκληρωθεί ο «Αγιος έρωτας» τον Ιούνιο του 2026, στο τέλος δηλαδή της δεύτερης σεζόν. Παρά τις δυνατές επιδόσεις της σειράς στους πίνακες τηλεθέασης, οι δύο πλευρές έκριναν ότι η ιστορία δεν πρέπει να «ξεχειλώσει» πηγαίνοντας και σε τρίτη σεζόν, αλλά να ρίξει αυλαία στο peak της.

Η καθημερινή σειρά μπαίνει σε τροχιά οριστικού φινάλε, ενώ την ίδια στιγμή ο Alpha εξετάζει την επόμενη ημέρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κανάλι θα συνεχίσει τη συνεργασία με την Primavisione του Διονύση Παναγιωτάκη, ενώ ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για νέα καθημερινή σειρά που θα διαδεχθεί τον «Αγιο έρωτα» στο πρόγραμμα του Alpha τη σεζόν 2026-2027.

