Τηλεθέαση (27/12): Τα ποσοστά για το βράδυ του Σαββάτου

Η «μάχη» της prime time για την τηλεθέαση, συνεχίστηκε δυναμικά το βράδυ του Σαββάτου (27/12).

Συγκεκριμένα, στην prime time ζώνη του Σαββάτου, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Σόι Σου», ενώ ακολούθησε το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» και η ελληνική ταινία «Μια Ελληνίδα στο χαρέμι». Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «Σόι Σου», με την ελληνική ταινία «Μια Ελληνίδα στο χαρέμι» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με και στην τρίτη το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ».

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

ALPHA – Το Σόι Σου (Ε) 18%

MEGA – Αλ Τσαντίρι Νιουζ (Ε) 14%

ALPHA – Ελληνική ταινία: Μια Ελληνίδα στο χαρέμι 13,1%

ANT1 – The Roadshow (Best of) 12,3%

ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος (Ε) 10,6%

SKAI – Ελληνική ταινία: Η κόμισσα της Κέρκυρας 9,8%

ANT1 – Ελληνική ταινία: Ο Θόδωρος και το δίκανο 8,2%

STAR – Παιδική ταινία: Ο Γκριντς 6,6%

OPEN – Ξένη ταινία: Ο Τσάρλι και το εργοστάσιο της σοκολάτας 4,4%

OPEN – Αριστοτέλης ο άριστος 1,9%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό