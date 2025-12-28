Τηλεθέαση (27/12): Πώς κινήθηκαν οι εκπομπές στην πρωινή ζώνη το Σάββατο

Σύνοψη από το

  • Συνεχίστηκε η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών το Σάββατο (27/12).
  • Πρώτο τόσο στο γενικό όσο και στο δυναμικό κοινό βγήκε το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση», με 21,7% και 18,2% αντίστοιχα.
  • Ακολούθησαν στην κατάταξη «Οι Δεκατιανοί» του ΣΚΑΪ με 15,7% στο γενικό κοινό και το «Χαμογέλα και Πάλι» του MEGA με 10,7%.
Enikos Newsroom

Media

Τηλεθέαση
Φωτογραφία: Freepik

Συνεχίστηκε η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών το Σάββατο (27/12).

Συγκεκριμένα, πρώτο τόσο στο γενικό όσο και στο δυναμικό κοινό βγήκε το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση», με 21,7% και 18,2%  αντίστοιχα.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

  • ALPHA – Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 21,7%
  • SKAI – Οι Δεκατιανοί 15,7%
  • MEGA – Χαμογέλα και Πάλι 10,7%
  • ANT1 – Πρωινό Σαββατοκύριακο 7,1%
  • OPEN – Ραντεβού το ΣΚ 4,6%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

  • ALPHA – Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 18,2%
  • SKAI – Οι Δεκατιανοί 11%
  • MEGA – Χαμογέλα και Πάλι 10,4%
  • ANT1 – Πρωινό Σαββατοκύριακο 6,7%
  • OPEN – Ραντεβού το ΣΚ 4,9%

11:22 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

