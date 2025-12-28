Τηλεθέαση (27/12): Πώς κινήθηκαν οι εκπομπές στην πρωινή ζώνη το Σάββατο

Συνεχίστηκε η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών το Σάββατο (27/12).
Συγκεκριμένα, πρώτο τόσο στο γενικό όσο και στο δυναμικό κοινό βγήκε το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση», με 21,7% και 18,2% αντίστοιχα.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
- ALPHA – Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 21,7%
- SKAI – Οι Δεκατιανοί 15,7%
- MEGA – Χαμογέλα και Πάλι 10,7%
- ANT1 – Πρωινό Σαββατοκύριακο 7,1%
- OPEN – Ραντεβού το ΣΚ 4,6%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
- ALPHA – Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 18,2%
- SKAI – Οι Δεκατιανοί 11%
- MEGA – Χαμογέλα και Πάλι 10,4%
- ANT1 – Πρωινό Σαββατοκύριακο 6,7%
- OPEN – Ραντεβού το ΣΚ 4,9%