Τηλεθέαση (27/12): Πώς κινήθηκαν οι εκπομπές στην πρωινή ζώνη το Σάββατο

Συνεχίστηκε η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών το Σάββατο (27/12).

Συγκεκριμένα, πρώτο τόσο στο γενικό όσο και στο δυναμικό κοινό βγήκε το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση», με 21,7% και 18,2% αντίστοιχα.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

ALPHA – Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 21,7%

SKAI – Οι Δεκατιανοί 15,7%

MEGA – Χαμογέλα και Πάλι 10,7%

ANT1 – Πρωινό Σαββατοκύριακο 7,1%

OPEN – Ραντεβού το ΣΚ 4,6%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό