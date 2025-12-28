Λεάννα Μάρκογλου για Πάνο Καλίδη: «Φέτος οι γιορτές μας βρίσκουν χώρια λόγω δουλειάς – Θα τον θέλαμε σίγουρα κοντά μας»

  • Ο Πάνος Καλίδης και η Λεάννα Μάρκογλου, είναι ένα από τα πιο γνωστά ζευγάρια της showbiz.
  • Η Λεάννα Μάρκογλου προχώρησε σε μία προσωπική εξομολόγηση στο Instagram, ανακοινώνοντας πως φέτος θα περάσει τις γιορτές μακριά από τον Πάνο Καλίδη λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων.
  • «Φέτος οι γιορτές όπως και κάποιες άλλες χρονιές μας βρίσκουν χώρια λόγω δουλειάς… απλά θα τον θέλαμε σίγουρα κοντά μας στα οικογενειακά τραπέζια σε αυτές τις όμορφες στιγμές που μαζευόμαστε όλοι», έγραψε χαρακτηριστικά.
Ελένη Φλισκουνάκη

Πάνος Καλίδης – Λεάννα Μάρκογλου
Φωτογραφία: Instagram/leanna_markoglou

Ο Πάνος Καλίδης και η Λεάννα Μάρκογλου είναι ένα από τα πιο γνωστά και αγαπητά ζευγάρια της εγχώριας showbiz. Ο τραγουδιστής και η make-up artist είναι μαζί περίπου 20 χρόνια, και έχουν γίνει γονείς τριών παιδιών, της 14 ετών Νίνας, την 13 ετών Δήμητρας και του 12 ετών Αριστείδη. Μάλιστα, το 2025 ήταν πολύ ιδιαίτερο και σημαντικό για τους ίδιους, καθώς ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας, έχοντας στο πλευρό τους φίλους, συγγενείς, και φυσικά τους καρπούς του έρωτά τους.

Πριν από λίγες ώρες, η Λεάννα Μάρκογλου προχώρησε σε μία προσωπική εξομολόγηση στο προφίλ της στο Instagram, η οποία αφορούσε το γεγονός πως φέτος ο Πάνος Καλίδης θα περάσει τις γιορτές μακριά από την οικογένειά τους, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων.

Συγκεκριμένα, δημοσίευσε μία κοινή τους φωτογραφία σε story της στο προφίλ της στην πλατφόρμα, και έγραψε: «Φέτος οι γιορτές όπως και κάποιες άλλες χρονιές μας βρίσκουν χώρια λόγω δουλειάς… Ήρθε για λίγες ώρες και ξαναφεύγει σήμερα! Δόξα τω Θεώ όμως δεν παραπονιέμαι απλά θα τον θέλαμε σίγουρα κοντά μας στα οικογενειακά τραπέζια σε αυτές τις όμορφες στιγμές που μαζευόμαστε όλοι. Σ’ αγαπάμε!».

Πάνος Καλίδης Λεάννα Μάρκογλου

