Αφροδίτη Σκαφίδα: Η τρυφερή εξομολόγηση για τον Πύρρο Δήμα – «Είναι ο ιδανικός πατέρας…»

Ο Πύρρος Δήμας και η Αφροδίτη Σκαφίδα τον Απρίλιο του 2024 υποδέχτηκαν στον κόσμο την κόρη τους, η οποία πήρε το όνομα «Ελευθερία». Η γνωστή αθλήτρια έδωσε συνέντευξη στην Δώρα Παντέλη για την εκπομπή «Μαμά-δες». Ανάμεσα σε άλλα, μίλησε και για τον σύζυγό της, περιγράφοντας το πώς είναι ως πατέρας, και τόνισε το πόσο ενεργός είναι στη ζωή του παιδιού τους, το οποίο είναι ενός έτους.

Συγκεκριμένα, η Αφροδίτη Σκαφίδα εξομολογήθηκε πως: «Είναι ο ιδανικός πατέρας. Είναι ένας άνδρας όπως με μεγάλωσαν οι γονείς μου, παλαιάς κοπής. Ο οποίος θα σου ανοίξει την πόρτα του αυτοκινήτου, θα βγείτε έξω και θα σε κεράσει, δεν θα σε αφήσει να πληρώσεις, θα σου κρατήσει την καρέκλα για να κάτσεις. Και ήταν κάποια από τα στοιχεία τα οποία αγάπησα σε αυτόν τον άνθρωπο! Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σοβαρός, είναι μετρημένος και σου δίνει ασφάλεια και είναι κάτι το οποίο θέλει κάθε γυναίκα στη ζωή της».

Συνεχίζοντας, η αθλήτρια εξήγησε ότι: «Είναι πολύ γλυκός πατέρας. Δεν το περίμενα να του βγει τόσο πολύ, από την άποψη ότι έχει μεγαλώσει τέσσερα παιδιά και λέω: “Εντάξει, τώρα αυτό θα είναι το πέμπτο, δεν θα έχει την ίδια ενέργεια”. Αλλά μόλις ήρθε, όλα ήταν σαν να πήγανε ξανά στο μηδέν και να άρχισαν ξανά. Δηλαδή είναι σαν να είναι πάλι το πρώτο του παιδί».

«Όπως μου είπε: “Και τα δάχτυλά μου να κοιτάξεις, όλα μου τα παιδιά είναι το ίδιο για μένα. Έτσι αισθάνομαι και με την Ελευθερία”. Την Ελευθερία την έχει πραγματικά σαν να είναι το πρώτο του παιδί, είναι ένας γλυκύτατος πατέρας, θα κάτσει μαζί της, θα παίξει, θα την πάει βόλτα, θα την πάμε μαζί στην παιδική χαρά, δεν θα θέλει να της λείψει τίποτα και είναι σε όλες τις στιγμές της εκεί. Και αυτό είναι πολύ όμορφο γιατί μεγαλώνει και με τη μητέρα της και με τον πατέρα της η Ελευθερία!», πρόσθεσε η Αφροδίτη Σκαφίδα.