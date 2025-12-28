Γιάννα Σταυράκη για την περιπέτεια της υγείας της: «Είχα την προστασία της Παναγίας…»

Στην «On Time Σαββατοκύριακο» μίλησε η Γιάννα Σταυράκη. Η ηθοποιός, στη συνέντευξή της αναφέρθηκε και στη σοβαρή περιπέτεια που πέρασε με την υγεία της πριν από πέντε χρόνια. Μάλιστα, περιέγραψε το πώς διαγνώστηκε με καρκίνο, τον οποίο πλέον έχει ξεπεράσει, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι είχε την «προστασία της Παναγίας».

Σε ερώτηση για το σοβαρό θέμα που πέρασε με την υγεία της, η Γιάννα Σταυράκη εξομολογήθηκε πως: «Ναι. Καρκίνο. Έχω κάνει αφαίρεση μαστού. Όμως κι εδώ είχα την προστασία της Παναγίας, γιατί το ανακάλυψα την ώρα που δεν φαινόταν. Ο χειρουργός μού έλεγε ότι δεν είχα καρκίνο. Έγινε η ταχεία βιοψία κατά τη διάρκεια του χειρουργείου και μου είπε ο χειρουργός: “Ευτυχώς, είναι αρνητική η βιοψία”».

«Όταν συνήλθα, έρχεται μια άλλη φίλη γιατρός και μου λέει: “Θα πάω στο κυτταρολογικό και θα τους πω να κάνουν το εύρημα φύλλο και φτερό. Υπάρχει καρκίνος”. Και σαν να είχε φώτιση, τους έδειξε με ένα μολύβι “εδώ είναι ο καρκίνος”. Και είχε δίκιο. Άλλο θαύμα κι αυτό. Γλίτωσα. Το ξεπέρασα. Έχουν ήδη περάσει πέντε χρόνια», συνέχισε η ηθοποιός.