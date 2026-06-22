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Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Μυστικός κήπος – Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνοι με άρωμα χαρτιού των «New York Times» και τη συγγραφέα Ellery Adams.

Τα πράγματα παίρνουν άσχημη τροπή στο τρίτο μέρος της σειράς μυστηρίου «Φόνοι με άρωμα χαρτιού», που έχει κατακτήσει τις λίστες των μπεστ σέλερ των «New York Times».

Υπάρχει ένας μυστικός κήπος που συνορεύει με το κτήμα του ξακουστού ξενοδοχείου της Τζέιν Στούαρτ για λάτρεις του βιβλίου — ένας κήπος γεμάτος από όμορφα αλλά θανατηφόρα φυτά, όπως ο μανδραγόρας και η μπελαντόνα.

Κρυμμένος πίσω από τοίχους πνιγμένους στον κισσό και προσβάσιμος μόνο από μια κλειδωμένη πόρτα (ακριβώς όπως περιγράφεται στις σελίδες του κλασικού μυθιστορήματος Ο Μυστικός Κήπος της Frances Hodgson Burnett), ο κήπος παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την τρέχουσα ομάδα επισκεπτών της Τζέιν, τους Μεσαιωνικούς Βοτανολόγους.

Όταν, όμως, ένας από αυτούς βρίσκεται νεκρός, η Τζέιν καλείται να ανακαλύψει την αλήθεια. Ήρθαν τελικά στο Στόριτον για να μοιραστούν το πάθος τους για τη Βοτανολογία ή για να θέσουν σε εφαρμογή ένα άκρως μακάβριο σχέδιο δολοφονίας;

Με χιλιάδες βιβλία στη διάθεσή της, η Τζέιν είναι σίγουρη πως έχει όλα τα μέσα για να λύσει αυτόν τον θανάσιμο γρίφο. Αν όμως κάνει λάθος, το τίμημα θα είναι βαρύ… και θα χάσει κάτι πολύ πιο πολύτιμο από τα μυστικά της βιβλιοθήκης του Στόριτον.

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews.