Αγρότες: Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους στο μπλόκο του Μπράλου με δίωρο αποκλεισμό παραδρόμων και επαρχιακού δικτύου

  • Οι αγρότες στο μπλόκο του Μπράλου κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους από σήμερα, με ομόφωνη απόφαση της γενικής τους συνέλευσης να προχωρήσουν σε δίωρο αποκλεισμό παραδρόμων και επαρχιακού δικτύου από τις 2:00 έως τις 4:00 το απόγευμα.
  • Η γενική συνέλευση διέψευσε κατηγορηματικά ανακοινώσεις περί συμμετοχής τους στη σύσκεψη της Επανομής, ξεκαθαρίζοντας ότι «η παρουσία τους στην Επανομή ήταν αποκλειστικά με ρόλο παρατηρητή και χωρίς καμία εξουσιοδότηση ή απόφαση του μπλόκου».
  • Παρά την κλιμάκωση, δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν να δείχνουν κοινωνική ευθύνη διευκολύνοντας την κυκλοφορία των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς, ενώ οι αποφάσεις τους θα λαμβάνονται σε πλήρη συντονισμό με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων.
Σε τροχιά κλιμάκωσης μπαίνουν από σήμερα οι κινητοποιήσεις των αγροτών που βρίσκονται στο μπλόκο του Μπράλου, έπειτα από ομόφωνη απόφαση της γενικής τους συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ. Οι αγρότες αποφάσισαν να προχωρήσουν σε δίωρο αποκλεισμό παραδρόμων και προσβάσεων τόσο προς το εθνικό όσο και προς το επαρχιακό οδικό δίκτυο, από τις 2:00 έως τις 4:00 το απόγευμα.

Η απόφαση ελήφθη μέσα σε κλίμα έντασης, καθώς τις προηγούμενες ώρες είχαν κυκλοφορήσει ανακοινώσεις συμφωνα με τις οποίες οι εκπρόσωποί τους συμμετείχαν στη σύσκεψη της Επανομής και συνυπέγραψαν το σχετικό κείμενο.

Η γενική συνέλευση το διέψευσε κατηγορηματικά, ξεκαθαρίζοντας ότι «η παρουσία τους στην Επανομή ήταν αποκλειστικά με ρόλο παρατηρητή και χωρίς καμία εξουσιοδότηση ή απόφαση του μπλόκου».

Παράλληλα, δηλώνουν ότι συντάσσονται πλήρως με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων στην οποία συμμετέχουν και ταυτίζονται απόλυτα με τις αποφάσεις και το πλαίσιο που έχει συμφωνηθεί, απορρίπτοντας κάθε διαφορετική ερμηνεία.

Στην απόφαση της συνέλευσής τους επαναλαμβάνουν ότι, παρά την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, θα συνεχίσουν να δείχνουν κοινωνική ευθύνη, διευκολύνοντας την κυκλοφορία ενόψει της εξόδου και της επιστροφής των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς.

Ήδη από το περασμένο Σάββατο το μεσημέρι, στο μπλόκο του Μπράλου απομακρύνθηκαν τα τρακτέρ από το ρεύμα καθόδου από Λαμία προς Αθήνα, με αποτέλεσμα να αποκατασταθεί η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο σημείο και να αποφευχθεί, από χθες το μεσημέρι και μετά, η ταλαιπωρία όσων ταξίδευαν προς την Αθήνα.

Αντίστοιχες κινήσεις έγιναν και στο μπλόκο του Κάστρου, όπου οι αγρότες επέτρεψαν τη διέλευση των οχημάτων από παρακείμενες διαβάσεις, συμβάλλοντας στην εκτόνωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης που είχε δημιουργηθεί από τα διόδια Τραγάνας έως τον κόμβο Μαρτίνου αλλά και στους παραδρόμους που οδηγούσαν στον κόμβο του Κάστρου.

Στα μπλόκα της Θήβας, του Κάστρου, της Αταλάντης και του Μπράλου, οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν και να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, τόσο πριν όσο και μετά την περίοδο της Πρωτοχρονιάς, ξεκαθαρίζοντας ότι οι αποφάσεις τους θα λαμβάνονται αποκλειστικά μέσα από γενικές συνελεύσεις και σε πλήρη συντονισμό με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων.

