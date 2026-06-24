Συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στο εργοστάσιο στο Αιγάλεω – Κλειστή η οδός Ορφέως

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Συνεχίζεται μέχρι και αυτή την ώρα η κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι σε χώρο εργοστασίου πλαστικών επί της οδού Ορφέως στο Αιγάλεω.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, καπνοί εξακολουθούν να αναδύονται από τις εγκαταστάσεις με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να επιχειρούν ώστε να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο την πυρκαγιά.

Λόγω της επιχείρησης, έχει διακοπεί ξανά η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως, από το ύψος της οδού Αγίας Άννης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λ. Κηφισού.

Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 35 πυροσβέστες και εθελοντές με 10 οχήματα.