Συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στο εργοστάσιο στο Αιγάλεω – Κλειστή η οδός Ορφέως

Συνεχίζεται η κατάσβεση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο πλαστικών στην οδό Ορφέως στο Αιγάλεω. Εξακολουθούν να εκλύονται καπνοί, ενώ 35 πυροσβέστες και εθελοντές επιχειρούν με 10 οχήματα για να θέσουν την πυρκαγιά υπό πλήρη έλεγχο. Λόγω της επιχείρησης, η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως παραμένει διακομμένη.

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Φωτιά, Αιγάλεω, Εργοστάσιο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνεχίζεται μέχρι και αυτή την ώρα η κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο πλαστικών επί της οδού Ορφέως στο Αιγάλεω.
  • Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, εκλύονται ακόμα καπνοί, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να επιχειρούν ώστε να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο την πυρκαγιά.
  • Λόγω της επιχείρησης, έχει διακοπεί ξανά η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως, ενώ στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες και εθελοντές με 10 οχήματα.

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Συνεχίζεται μέχρι και αυτή την ώρα η κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι σε χώρο εργοστασίου πλαστικών επί της οδού Ορφέως στο Αιγάλεω.

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Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, καπνοί εξακολουθούν να αναδύονται από τις εγκαταστάσεις με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να επιχειρούν ώστε να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο την πυρκαγιά.

Λόγω της επιχείρησης, έχει διακοπεί ξανά η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως, από το ύψος της οδού Αγίας Άννης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λ. Κηφισού.

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Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 35 πυροσβέστες και εθελοντές με 10 οχήματα.

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