Φωτιά σε εργοστάσιο στο Αιγάλεω: Κατέρρευσε τμήμα της οροφής ενώ επιχειρούσαν πυροσβέστες – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Στις φλόγες τυλίχθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (23/6) εργοστάσιο με τουριστικά είδη στο Αιγάλεω, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε στον πρώτο όροφο του κτιρίου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης κατέρρευσε τμήμα της οροφής του κτιρίου. Τη στιγμή της κατάρρευσης βρίσκονταν στο εσωτερικό πυροσβέστες που επιχειρούσαν για τον περιορισμό της φωτιάς, ωστόσο, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Πυκνοί μαύροι καπνοί έχουν καλύψει την περιοχή, δημιουργώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα. Η ένταση του καπνού είναι τόσο μεγάλη, ώστε σε ορισμένα σημεία η ορατότητα είναι εξαιρετικά περιορισμένη, ακόμη και σε μικρή απόσταση από το κτίριο.

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 10 οχήματα, εθελοντές και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Πυρκαγιά σε χώρο εργοστασίου, σε περιοχή του δήμου Αιγάλεω Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 35 ##πυροσβέστες, εθελοντές, 10 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 23, 2026

Όπως έγινε γνωστό, στο εργοστάσιο αποθηκεύονταν κυρίως πλαστικά είδη και κεριά, υλικά που κατά την καύση τους παράγουν μεγάλες ποσότητες πυκνού μαύρου καπνού. Μέσα στις εγκαταστάσεις υπήρχαν μεταξύ άλλων παιδικά παιχνίδια, κουβαδάκια και νεροπίστολα, τα οποία παραδόθηκαν στις φλόγες.

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης φέρεται να ανέφερε ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από μικρό χώρο της αποθήκης. Στο κτίριο στεγάζονταν επίσης γραφεία, με περισσότερους από 15 εργαζόμενους να βρίσκονται εκεί τη στιγμή του συμβάντος. Όλοι ενημερώθηκαν άμεσα και απομακρύνθηκαν εγκαίρως από το σημείο, χωρίς να κινδυνεύσει κάποιος ή να αναφερθούν τραυματισμοί.

Οι εργαζόμενοι περιέγραψαν ότι άκουσαν αρχικά τους ήχους από τα τζάμια που έσπαγαν εξαιτίας της θερμότητας, πριν η φωτιά επεκταθεί με ταχύτητα στον όροφο.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της πυρκαγιάς

Σε εξέλιξη βρίσκονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Αιγάλεω εξαιτίας της πυρκαγιάς που μαίνεται στο χώρο εργοστασίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ενημέρωση των αρμόδιων αρχών, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως, από το ύψος του παράδρομου της λεωφόρου Κηφισού, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών.

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