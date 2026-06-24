Καιρός: Άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τοπικές καταιγίδες στα ηπειρωτικά σήμερα – Πού θα εκδηλωθούν τα φαινόμενα

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Οι ενισχυμένοι άνεμοι στο Αιγαίο θα διατηρηθούν και σήμερα, Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026, σύμφωνα με την ΕΜΥ, καθώς θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Την ίδια ώρα, τοπικές βροχές και όμβροι αναμένονται από νωρίς στην κεντρική Μακεδονία, ενώ από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα επεκταθούν και σε άλλα ηπειρωτικά τμήματα.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση στη βόρεια χώρα. Στις περισσότερες περιοχές, ο υδράργυρος θα φτάσει τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Πού θα εκδηλωθούν τα φαινόμενα

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Από τις πρωινές ώρες, τοπικές νεφώσεις θα αναπτυχθούν στην κεντρική Μακεδονία, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Βαθμιαία, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οι νεφώσεις θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Εκεί θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, ενώ κυρίως στα ορεινά αναμένονται σποραδικές καταιγίδες.

Η εικόνα του καιρού θα βελτιωθεί από τις βραδινές ώρες, καθώς τα φαινόμενα θα υποχωρήσουν σταδιακά.

Άνεμοι και θερμοκρασία

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις. Στα δυτικά θα φτάσουν τα 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα κυμανθούν από 4 έως 6 μποφόρ. Στο Αιγαίο, οι άνεμοι θα ενισχυθούν τοπικά και θα φτάσουν έως τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στη βόρεια χώρα. Στις περισσότερες περιοχές, οι μέγιστες τιμές θα διαμορφωθούν στους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Θράκη γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Μακεδονία θα εκδηλωθούν λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες αρχικά στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές, με τοπικές βροχές ή όμβρους. Κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα σημειωθούν σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά. Τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν ύφεση τις βραδινές ώρες.

Στη Θράκη γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Μακεδονία θα εκδηλωθούν λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες αρχικά στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές, με τοπικές βροχές ή όμβρους. Κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα σημειωθούν σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά. Τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν ύφεση τις βραδινές ώρες. Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε βορειοδυτικούς έως 4 μποφόρ.

Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε βορειοδυτικούς έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες.

Σχεδόν αίθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου και στα ηπειρωτικά τοπικά 33 με 34 βαθμούς. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες τοπικές νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες.

Λίγες τοπικές νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου και τοπικά έως 34 βαθμούς.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Αίθριος. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου και στη νότια Κρήτη τοπικά έως 33 βαθμούς.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Αίθριος. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου και στα Δωδεκάνησα τοπικά έως 33 βαθμούς.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στα δυτικά και τα βόρεια θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στα δυτικά και τα βόρεια θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 5 μποφόρ.

Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους. Το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα γύρω ορεινά, θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν ύφεση τις βραδινές ώρες.

Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους. Το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα γύρω ορεινά, θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν ύφεση τις βραδινές ώρες. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 25-06-2026

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και το Ιόνιο, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και το Ιόνιο, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Ορατότητα: Τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά.

Τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 6 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά έως 7 μποφόρ.

Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 6 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα νησιά του Ιονίου και τα Δωδεκάνησα τους 31 με 33 βαθμούς, στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26-06-2026

Καιρός: Στην κεντρική Μακεδονία και την ανατολική Θεσσαλία θα εκδηλωθούν λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους μέχρι αργά το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Στα βορειοδυτικά ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην κεντρική Μακεδονία και την ανατολική Θεσσαλία θα εκδηλωθούν λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους μέχρι αργά το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Στα βορειοδυτικά ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27-06-2026

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά.

Γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και πιθανώς πρόσκαιρα 8 μποφόρ.

Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και πιθανώς πρόσκαιρα 8 μποφόρ. Θερμοκρασία: Δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 28-06-2026