Ακαθάριστα οικόπεδα: Ξεκίνησαν οι έλεγχοι μετά τη λήξη της προθεσμίας – Βαριά τα πρόστιμα

Ξεκίνησαν σε όλη τη χώρα οι έλεγχοι για τα ακαθάριστα οικόπεδα, μετά τη λήξη της προθεσμίας για τον καθαρισμό και τη δήλωση των οικοπέδων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα akatharista.gov.gr. Η διαδικασία εντάσσεται στο πλαίσιο της αντιπυρικής περιόδου και έχει στόχο τη μείωση της καύσιμης ύλης σε ιδιωτικούς και δημοτικούς χώρους.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η προθεσμία έληξε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου και με την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταγράφηκαν συνολικά 765.489 δηλώσεις καθαρισμού οικοπέλώσεις καθαρισμού οικοπέδων. Ο αριθμός είναι αυξημένος σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ωστόσο, το υπουργείο επισημαίνει ότι οι καθαρισμοί πρέπει να συνεχιστούν σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Παρά την αύξηση των δηλώσεων, πολλοί ιδιωτικοί και δημοτικοί χώροι παραμένουν ακόμη ακαθάριστοι. Το γεγονός αυτό καθιστά αναγκαία τη συνέχιση των παρεμβάσεων πρόληψης, καθώς η απομάκρυνση της καύσιμης ύλης αποτελεί κρίσιμο μέτρο για τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης ή εξάπλωσης πυρκαγιάς.

Πώς θα γίνονται οι έλεγχοι

Από την Τρίτη 23 Ιουνίου εφαρμόζεται το πλαίσιο των ελέγχων για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Οι Δήμοι έχουν την κύρια ευθύνη για τη διενέργεια των ελέγχων και την επιβολή των προβλεπόμενων μέτρων. Παράλληλα, οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες θα πραγματοποιούν ελέγχους μετά από καταγγελίες. Επίσης, θα καταγράφουν ακαθάριστα οικόπεδα και επικίνδυνους χώρους και θα διαβιβάζουν τις σχετικές αναφορές στους αρμόδιους Δήμους.

Τα πρόστιμα για τους ιδιοκτήτες

Το πλαίσιο προβλέπει πρόστιμο 500 ευρώ για όσους δεν έχουν καθαρίσει το οικόπεδό τους και δεν έχουν υποβάλει δήλωση. Πρόστιμο 100 ευρώ επιβάλλεται σε όσους έχουν προχωρήσει σε καθαρισμό, αλλά δεν έχουν υποβάλει τη σχετική δήλωση.

Για μη καθαρισμό οικοπέδου ή ακάλυπτου χώρου επιβάλλεται πρόστιμο ενός ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ και ανώτατο όριο τα 2.000 ευρώ. Η υποβολή ψευδούς δήλωσης τιμωρείται με χρηματική ποινή 5.000 ευρώ και ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι μηνών.

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, δήλωσε: «Η πρόληψη δεν σταματά με τη λήξη της προθεσμίας για τα ακαθάριστα και την πλατφόρμα. Υπάρχουν ακόμη αρκετοί χώροι που πρέπει να καθαριστούν και η προσπάθεια συνεχίζεται. Καλώ ιδιώτες και Δήμους να καθαρίσουν και να διατηρήσουν τους χώρους καθαρούς σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Αν τώρα δουλέψουμε για να αφαιρεθεί η καύσιμη ύλη και να μειώσουμε τον κίνδυνο, τότε θα πετύχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Στόχος μας είναι οι καθαρισμοί να γίνουν κουλτούρα και υποχρέωση όλων μας».

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας θα παρακολουθεί την πορεία των ελέγχων και των παρεμβάσεων σε όλη τη χώρα. Στόχος είναι η μείωση της καύσιμης ύλης και η ενίσχυση της προστασίας των πολιτών, των περιουσιών και του φυσικού περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.