Περίπου 1.150 εμπορικά πλοία παραμένουν ακινητοποιημένα στον Περσικό Κόλπο

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Περίπου 1.150 εμπορικά πλοία κάθε κατηγορίας παραμένουν ακινητοποιημένα στον Περσικό Κόλπο, παρά τη συμφωνία-πλαίσιο που ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ και το Ιράν με στόχο την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Αυτό προκύπτει από ανάλυση της γερμανικής ασφαλιστικής Allianz, την οποία επικαλείται το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η μεγαλύτερη γερμανική ασφαλιστική εκτιμά ότι η αξία των αποκλεισμένων πλοίων, μαζί με τα φορτία τους, ανέρχεται σε περίπου 125 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ακόμη και αν οι συνθήκες εξομαλυνθούν άμεσα, η απομάκρυνση των αποκλεισμένων πλοίων θα απαιτήσει αρκετές εβδομάδες, σύμφωνα με την ασφαλιστική. «Η ναυτιλία παραμένει όμηρος αυτού του πολέμου», αναφέρει ο Γιούστους Χάινριχ, ειδικός σε ζητήματα ασφάλισης πλοίων στην εταιρεία.

Παραμένουν υψηλοί οι κίνδυνοι για τη ναυτιλία

Οι ΗΠΑ και το Ιράν ανακοίνωσαν την περασμένη εβδομάδα ότι κατέληξαν σε συμφωνία-πλαίσιο. Ωστόσο, η Allianz εκτιμά ότι οι κίνδυνοι για τις ναυτιλιακές εταιρείες παραμένουν υψηλοί. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι προχωρά σε νέο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ το Σαββατοκύριακο, λόγω της συνέχισης των εχθροπραξιών ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και τη Χεζμπολάχ.

Ο κ. Χάινριχ επισημαίνει ότι οι ναυτιλιακές αρχές και οι εταιρείες του κλάδου δεν μπορούν ακόμη να αποτιμήσουν πλήρως τις απειλές για τα πλοία και τα πληρώματά τους.

«Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΔΝΟ) και οι ναυτιλιακές εταιρείες αναγνωρίζουν πως ακόμη δεν μπορούν να εκτιμήσουν τον κίνδυνο για τα πληρώματα και τα σκάφη» και «όσο συνεχίζει να ισχύει αυτό» τα πλοία «δεν θα αναχωρήσουν», εξηγεί.

Κρίσιμος ο ρόλος των Στενών του Ορμούζ

Σύμφωνα με το στέλεχος της Allianz, η Τεχεράνη διαθέτει και θα συνεχίσει να διαθέτει έναν κρίσιμο μοχλό πίεσης. Υπό κανονικές συνθήκες, από τα Στενά του Ορμούζ περνά το 20% έως 25% του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) που εξάγεται προς τις διεθνείς αγορές.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η σύσταση νέας ιρανικής αρχής, αρμόδιας για τον Κόλπο και τα Στενά του Ορμούζ. Η νέα αρχή θα έχει, μεταξύ άλλων, την αρμοδιότητα να ελέγχει και να επαληθεύει την ασφαλιστική κάλυψη των πλοίων που διέρχονται από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, dpa