Σεισμός 3,5 Ρίχτερ στην Εύβοια

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Νέος σεισμός μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στην Εύβοια, κοντά στο Προκόπι.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 6 χλμ. νοτιοδυτικά του Προκοπίου Ευβοίας. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 5 χλμ.

Οι δονήσεις που προηγήθηκαν

Νωρίτερα, στις 00:54 της Τετάρτης 24/6, είχε καταγραφεί ακόμη μία σεισμική δόνηση, μεγέθους 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σε περιοχή της βόρειας Εύβοιας, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 8 χλμ. δυτικά-νοτιοδυτικά του Προκοπίου Ευβοίας, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 10,5 χλμ.

Το βράδυ της Τρίτης είχαν σημειωθεί ακόμη δύο σεισμικές δονήσεις, μεγέθους 3 και 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, λίγα λεπτά μετά τις 10, στην περιοχή του Προκοπίου Ευβοίας. Οι δονήσεις έγιναν αισθητές και σε περιοχές της Αττικής.

Η πρώτη δόνηση είχε μέγεθος 3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 8 χλμ. νοτιοδυτικά του Προκοπίου Ευβοίας και το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 5 χλμ.

Τρία λεπτά αργότερα ακολούθησε ισχυρότερη δόνηση, μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 2 χλμ. δυτικά του Προκοπίου Ευβοίας, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 600 μέτρα.