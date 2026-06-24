Γερουσία ΗΠΑ: Ενέκρινε ψήφισμα για τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν

Η ελεγχόμενη από τους Ρεπουμπλικάνους Γερουσία των ΗΠΑ ενέκρινε την Τρίτη (26/03) ψήφισμα για τον τερματισμό των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας.

Η Γερουσία υιοθέτησε την πρόταση με 50 ψήφους υπέρ και 48 κατά. Η ίδια πρόταση είχε εγκριθεί στις αρχές του μήνα από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, γεγονός που αποτυπώνει την αυξανόμενη ανησυχία ακόμη και ορισμένων Ρεπουμπλικάνων για τη σύγκρουση που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διατηρεί το δικαίωμα αρνησικυρίας. Για να ξεπεραστεί το προεδρικό βέτο, θα χρειαστούν νέες ψηφοφορίες και στα δύο σώματα του Κογκρέσου, με απαραίτητη προϋπόθεση να εξασφαλιστούν πλειοψηφίες δύο τρίτων σε καθένα από αυτά. Με βάση την τρέχουσα σύνθεση της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας, ένα τέτοιο ενδεχόμενο θεωρείται αριθμητικά αδύνατο.

Τυπικά, σύμφωνα με το Σύνταγμα των ΗΠΑ, μόνο το Κογκρέσο έχει τη δικαιοδοσία να κηρύξει πόλεμο. Ωστόσο, ο κανόνας αυτός καταστρατηγείται εδώ και δεκαετίες.

Η αμερικανική νομοθεσία επιτρέπει στον πρόεδρο να διατάσσει εχθροπραξίες σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για την αντιμετώπιση άμεσης απειλής. Ταυτόχρονα, όμως, απαιτεί από τον πρόεδρο να ζητήσει και να λάβει έγκριση από το Κογκρέσο εντός 60 ημερών.

Στις αρχές Μαΐου, ο Ντόναλντ Τραμπ αψήφησε την προθεσμία αυτή. Ο ίδιος υποστήριξε ότι ο πόλεμος, ο οποίος ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου με τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς, τερματίστηκε με την εκεχειρία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ