Ινδία: Φορτηγό έπεσε σε ποτάμι έπειτα από κατάρρευση γέφυρας στο Χιματσάλ – ΒΙΝΤΕΟ

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Μια γέφυρα τύπου Μπέιλεϊ (bailey), μήκους 58 μέτρων (190 ποδιών), κατέρρευσε στην περιοχή Κινάουρ του κρατιδίου Χιματσάλ Πραντές, παρασύροντας ένα διερχόμενο φορτηγό στα νερά του ποταμού Σάτλετζ.

Ο οδηγός του οχήματος κατάφερε να γλιτώσει, φέροντας μόνο ελαφρά τραύματα, όπως ανακοίνωσαν οι Αρχές την Τρίτη (23/06/2026).

Terrifying scenes from Urni village in Kinnaur district, Himachal Pradesh, India today, where a truck plunged into the Sutlej River gorge after a Bailey bridge collapsed while it was crossing. pic.twitter.com/9RJKkBBpTf — Weather Monitor (@WeatherMonitors) June 23, 2026



Το περιστατικό σημειώθηκε στην Εθνική Οδό 5 (τον παλιό δρόμο Ινδίας-Θιβέτ), στο τμήμα μεταξύ Ρέκονγκ και Τάπρι κοντά στην περιοχή Ούρνι Ντανκ, την ώρα που το φορτηγό διέσχιζε τη γέφυρα.

Η γέφυρα κατέρρευσε καθώς το 10τροχο όχημα, έμφορτο με άμμο, βρισκόταν σχεδόν στο τέλος της διαδρομής του προς την αντίπερα όχθη. Οι αξιωματούχοι επεσήμαναν ότι το βάρος του οχήματος ξεπερνούσε το επιτρεπόμενο όριο.

Ο συγκεκριμένος δρόμος συνδέει τις περιοχές Λαχάουλ και Σπίτι με την επαρχία Κινάουρ. Λόγω της κατάρρευσης, η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπηκε προσωρινά, προκαλώντας ταλαιπωρία στους οδηγούς, με αποτέλεσμα οι Αρχές, να προχωρήσουν σε εκτροπή της κίνησης μέσω εναλλακτικών διαδρομών.

WATCH: Truck falls into a deep valley after bridge collapse in India’s Himachal Pradesh. pic.twitter.com/UE990dPSno — Breaking911 (@Breaking911) June 23, 2026

Ο αστυνομικός διευθυντής Σουσίλ Σάρμα δήλωσε ότι δύναμη της αστυνομίας, με επικεφαλής τον διοικητή του τμήματος του Τάπρι, έσπευσε αμέσως στο σημείο. Ο οδηγός του φορτηγού απεγκλωβίστηκε και μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο, έχοντας υποστεί μόνο ελαφρά τραύματα. Παράλληλα, η διοίκηση του Κινάουρ έδωσε εντολή στις υπηρεσίες του Εθνικού Οδικού Δικτύου, να αποκαταστήσουν τη γέφυρα το συντομότερο δυνατό.

Το ιστορικό του σημείου και τα μέτρα προστασίας

Καθώς η περιοχή Ούρνι Ντανκ αποτελεί ένα από τα πιο επικίνδυνα σημεία για κατολισθήσεις και αποκλείεται συχνά από πτώσεις βράχων και μεγάλου όγκου μπαζών από τα βουνά, η συγκεκριμένη γέφυρα είχε κατασκευαστεί το 2016, ως εναλλακτική δίοδος.

Σύμφωνα με επίσημες πηγές, αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες κατασκευής μιας σήραγγας, η οποία θα θωρακίσει μόνιμα το κατολισθητικό αυτό τμήμα και θα ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών στην κυκλοφορία στο μέλλον.

Ο Κ. Λ. Σούμαν, διευθυντής του τμήματος Ράμπουρ της Εθνικής Υπηρεσίας Αυτοκινητοδρόμων της Ινδίας (NHAI), ανέφερε ότι η γέφυρα παρακολουθούνταν και συντηρούνταν τακτικά, ενώ οι πιο πρόσφατες εργασίες επισκευής είχαν πραγματοποιηθεί μόλις στις 5 Ιουνίου.

Όπως εξήγησε ο ίδιος:

«Η γέφυρα τύπου Μπέιλεϊ είχε μέγιστο επιτρεπόμενο όριο φορτίου τους 28 τόνους. Το 10τροχο φορτηγό που τη διέσχιζε τη στιγμή του ατυχήματος ενδέχεται να μετέφερε φορτίο που ξεπερνούσε κατά πολύ αυτό το όριο. Τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης θα αποσαφηνιστούν πλήρως μετά την ολοκλήρωση της σχετικής έρευνας, η οποία διεξάγεται ήδη από κλιμάκιο της αστυνομίας και τεχνικούς εμπειρογνώμονες».

Τέλος, ο κ. Σούμαν διευκρίνισε ότι παρά το συμβάν, «η κυκλοφορία στον Εθνικό Οδό 5 δεν διακόπηκε ολοκληρωτικά, καθώς τέθηκε αμέσως σε λειτουργία η παλιά διαδρομή».