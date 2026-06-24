Πεζεσκιάν: «Αν οι πύραυλοι που έχουμε για την άμυνά μας δεν υπήρχαν, το Ισραήλ και οι ΗΠΑ θα είχαν ισοπεδώσει το Ιράν, όπως τη Γάζα»

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι το Ιράν δεν πρόκειται να διαπραγματευτεί το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του, υποστηρίζοντας ότι οι πύραυλοι αποτελούν βασικό μέσο άμυνας της χώρας απέναντι στο Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

«Αν οι πύραυλοι που έχουμε για την άμυνά μας δεν υπήρχαν, το Ισραήλ και οι ΗΠΑ θα είχαν ισοπεδώσει το Ιράν, όπως τη Γάζα», δήλωσε ο Πεζεσκιάν κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Πακιστάν. Η χώρα μεσολαβεί στις συνομιλίες ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο Ιρανός πρόεδρος τόνισε, σε κοινή συνέντευξη Τύπου στο Ισλαμαμπάντ με τον Πακιστανό πρωθυπουργό Σεχμπάζ Σαρίφ, ότι οι ιρανικοί πύραυλοι δεν περιλαμβάνονται στο Μνημόνιο Συνεννόησης (MoU) που υπέγραψε το Ιράν με τις ΗΠΑ και «δεν θα συμπεριληφθούν ποτέ».

Η θέση της Τεχεράνης για την άμυνα

Ο Πεζεσκιάν ανέφερε ότι το Ιράν δεν θα διαπραγματευτεί ποτέ, με καμία χώρα, τις αμυντικές δυνατότητές του. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η περιφερειακή ειρήνη και η σταθερότητα μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσα από ειλικρινείς συνομιλίες και συνεργασία.

Από την πλευρά του, ο Πακιστανός πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι στο μνημόνιο δεν υπάρχει «καμία απολύτως αναφορά σε βαλλιστικούς πυραύλους». «Δεν μπορεί να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά… ώστε ορισμένες χώρες να δύνανται να έχουν βαλλιστικούς πυραύλους, ενώ το Ιράν όχι», εξήγησε ο Σαρίφ.

Οι δηλώσεις των δύο ηγετών επιβεβαιώνουν ότι η Τεχεράνη διατηρεί αμετακίνητη τη θέση της για το πυραυλικό της πρόγραμμα, ενώ το Πακιστάν στηρίζει την άποψη ότι το ζήτημα δεν πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο του μνημονίου με τις ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ