Ρωσικές πηγές: Αναχαιτίστηκαν τουλάχιστον 23 ουκρανικά drones με κατεύθυνση τη Μόσχα

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Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε χθες Σάββατο τουλάχιστον 23 ουκρανικά drones τα οποία κατευθύνονταν προς τη Μόσχα, όπως δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης Σεργκέι Σομπιάνιν.

«Ειδικοί εξετάζουν τα συντρίμμια», ανέφερε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων TASS. Δεν διευκρίνισε ποιοι ήταν οι στόχοι των ουκρανικών drones.

Το Κίεβο στοχεύει στρατηγικές εγκαταστάσεις

Νωρίτερα, η ουκρανική υπηρεσία κρατικής ασφάλειας (SBU) ανέφερε πως drone έπληξε σταθμό άντλησης πετρελαίου στην περιφέρεια Βλαντίμιρ, ανατολικά της Μόσχας, τον οποίο χαρακτήρισε ζωτικής σημασίας για τον εφοδιασμό της ρωσικής πρωτεύουσας με καύσιμα.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας ανακοίνωσε πως συνολικά 124 ουκρανικά drones καταρρίφθηκαν στη διάρκεια της προηγούμενης ημέρας σε διάφορα σημεία της ρωσικής επικράτειας. Δεν διευκρίνισε εάν προκλήθηκαν ζημιές εξαιτίας των αεροπορικών επιδρομών.

Το Κίεβο στοχεύει ολοένα και περισσότερο στρατηγικής σημασίας εγκαταστάσεις στη ρωσική επικράτεια, τέσσερα και πλέον χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου που ξέσπασε με την εισβολή των στρατευμάτων της Μόσχας στην Ουκρανία.

Ύστερα από επανειλημμένες ουρανικές επιθέσεις εναντίον ενεργειακών υποδομών στη Ρωσία, αρκετές ρωσικές περιφέρειες έχουν αναφέρει ελλείψεις καυσίμων.