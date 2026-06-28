Ουκρανικές πηγές: Ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους στο Κίεβο

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Διεθνή Νέα

Διασώστες αναζητούν θύματα που έχουν παγιδευτεί κάτω από τα συντρίμμια πολυκατοικίας η οποία κατέρρευσε μερικώς μετά από ρωσική επίθεση με drones και πυραύλους στο Κίεβο τη νύχτα της 14ης Μαΐου 2026. (Nick Allard/The Kyiv Independent)
Διασώστες αναζητούν θύματα που έχουν παγιδευτεί κάτω από τα συντρίμμια πολυκατοικίας η οποία κατέρρευσε μερικώς μετά από ρωσική επίθεση με drones και πυραύλους στο Κίεβο τη νύχτα της 14ης Μαΐου 2026. (Nick Allard/The Kyiv Independent)
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στο στόχαστρο ρωσικής επίθεσης με βαλλιστικούς πυραύλους βρέθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής το Κίεβο, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, Βιτάλι Κλίτσκο, και τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.
  • Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) ανέφεραν εκρήξεις και λάμψεις στον ουρανό της ουκρανικής πρωτεύουσας, όπου ενεργοποιήθηκε η αντιαεροπορική άμυνα. Ο Κλίτσκο κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε καταφύγια.
  • Την ίδια ώρα, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Σάββατο εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων σε Ντνιπροπετρόφσκ και Σούμι, ενώ δύο ακόμη έχασαν τη ζωή τους σε ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικές πόλεις.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στο στόχαστρο ρωσικής επίθεσης με βαλλιστικούς πυραύλους βρέθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής το Κίεβο, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, Βιτάλι Κλίτσκο, και τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

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Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) ανέφεραν εκρήξεις και λάμψεις στον ουρανό της ουκρανικής πρωτεύουσας, όπου ενεργοποιήθηκε η αντιαεροπορική άμυνα.

Στα καταφύγια οι πολίτες

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την ουκρανική πολεμική αεροπορία, το Κίεβο βρέθηκε αντιμέτωπο με μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων και ο Κλίτσκο κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε καταφύγια.

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Χθες Σάββατο, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων στις περιφέρειες Ντνιπροπετρόφσκ (νοτιοανατολικά) και Σούμι (βόρεια).

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν επίσης σε ουκρανικές επιθέσεις στις ρωσικές πόλεις Βόλγκογκραντ (νοτιοδυτικά) και Μπέλγκοροντ (δυτικά), και ένας τρίτος στη Χορλίβκα – σε υπό ρωσική κατοχή τμήμα της περιφέρειας Ντονέτσκ της Ουκρανίας.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις σφυροκοπούν σχεδόν καθημερινά την Ουκρανία από τον Φεβρουάριο του 2022, όταν ξεκίνησε η επίθεση της Ρωσίας στη γειτονική της χώρα. Ο πόλεμος εξελίχθηκε στη φονικότερη σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ οι διπλωματικές προσπάθειες με στόχο την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας έχουν βαλτώσει.

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