Βούτηξε με το κοστούμι σε πισίνα της Νέας Υόρκης ο Μαμντάνι «σπάζοντας» τα πρωτόκολλα του dress code

Μια μάλλον ασυνήθιστη εικόνα, αντίκρισαν όσοι βρέθηκαν το πρωί του Σαββάτου (27/6/2026), στην πισίνα Thomas Jefferson του Ανατολικού Χάρλεμ. Ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, αποφάσισε να τηρήσει μια παλιά παράδοση της πόλης με τον πλέον επεισοδιακό τρόπο, βουτώντας στο νερό φορώντας κοστούμι, και παραβιάζοντας ανοιχτά τους κανονισμούς ασφαλείας και υγιεινής.

Μια «βόμβα» με κοστούμι και… μαύρες κάλτσες

Ο σοσιαλιστής δήμαρχος, θέλοντας να κηρύξει με κάθε επισημότητα την έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου για τις δημόσιες πισίνες του «Μεγάλου Μήλου», ενώθηκε με δεκάδες νεαρούς κολυμβητές και παιδιά, για την καθιερωμένη πρώτη βουτιά. Μόνο που αντί για μαγιό, ο Μαμντάνι, προτίμησε να πέσει στο νερό με το επίσημο κοστούμι του, «σπάζοντας» τα πρωτόκολλα του dress code.

Το highlight της μάλλον διστακτικής «βόμβας» (cannonball) του δημάρχου, ήταν ότι δεν μπήκε καν στον κόπο να βγάλει τις μαύρες του κάλτσες. Η κίνηση αυτή προκάλεσε χαμόγελα, αλλά και συζητήσεις, καθώς ο επίσημος κανονισμός των δημόσιων κολυμβητηρίων της Νέας Υόρκης είναι αυστηρός: όλοι οι λουόμενοι υποχρεούνται να φορούν αποκλειστικά μαγιό μέσα στο νερό.

Η αναβίωση μιας ξεχασμένης παράδοσης

Η απόφαση του Μαμντάνι να βουτήξει, δεν ήταν τυχαία. Προέκυψε μετά από σχετική ερώτηση της δημοσιογράφου Κέιτι Χόναν από το δίκτυο The City, η οποία τον είχε ρωτήσει τον περασμένο Μάρτιο αν σκοπεύει να επαναφέρει ένα παλιό, ανεπίσημο έθιμο των δημάρχων της πόλης.

«Θα είμαι ειλικρινής, μπορεί να το κάνω. Μπορεί να δεσμευτώ γι’ αυτό», είχε δηλώσει τότε ο δήμαρχος, ο οποίος οριστικοποίησε την απόφασή του μόλις πριν από λίγες ημέρες.

Για την ιστορία, ο τελευταίος ένοικος του City Hall, που είχε δεχτεί να τσαλακώσει την εικόνα του και να βουτήξει στην έναρξη της σεζόν ήταν ο Μάικλ Μπλούμπεργκ.

Αντίθετα, οι μετέπειτα δήμαρχοι Μπιλ ντε Μπλάζιο και Έρικ Άνταμς είχαν επιλέξει να «προσπεράσουν» τη συγκεκριμένη παράδοση, μένοντας στην ασφάλεια της στεριάς.

Παρά την «παραβίαση» του ενδυματολογικού κώδικα, ο Μαμντάνι φάνηκε να απολαμβάνει τη στιγμή, βγαίνοντας από το νερό με ένα πλατύ χαμόγελο και μια πετσέτα στους ώμους, έχοντας κερδίσει σίγουρα τις εντυπώσεις, και τα αμέτρητα φλας των φωτογράφων.

Πηγή: New York Post