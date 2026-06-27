Βούτηξε με το κοστούμι σε πισίνα της Νέας Υόρκης ο Μαμντάνι «σπάζοντας» τα πρωτόκολλα του dress code

Ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοράν Μαμντάνι, βούτηξε με το κοστούμι του σε δημόσια πισίνα του Ανατολικού Χάρλεμ, παραβιάζοντας τους κανονισμούς ασφαλείας και υγιεινής, προκειμένου να αναβιώσει μια παλιά παράδοση της πόλης και να κηρύξει την έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου. Η κίνησή του προκάλεσε χαμόγελα και συζητήσεις, καθώς ο κανονισμός απαιτεί τη χρήση αποκλειστικά μαγιό εντός του νερού.

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Διεθνή Νέα

Η στιγμή που ο Μαμντάνι πέφτει στην πισίνα
Πηγή: New York Post
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοράν Μαμντάνι, βούτηξε με το επίσημο κοστούμι του σε πισίνα του Ανατολικού Χάρλεμ, παραβιάζοντας ανοιχτά τους κανονισμούς ασφαλείας και υγιεινής. – Η κίνηση έγινε για να κηρύξει την έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου, με τον δήμαρχο να βουτάει ακόμα και με τις μαύρες του κάλτσες, προκαλώντας χαμόγελα αλλά και συζητήσεις. – Με την πράξη του αναβίωσε ένα παλιό, ανεπίσημο έθιμο των δημάρχων της πόλης που είχε «προσπεράσει» ορισμένοι προκάτοχοί του, ενώ ο ίδιος φάνηκε να απολαμβάνει τη στιγμή.

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Μια μάλλον ασυνήθιστη εικόνα, αντίκρισαν όσοι βρέθηκαν το πρωί του Σαββάτου (27/6/2026), στην πισίνα Thomas Jefferson του Ανατολικού Χάρλεμ. Ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, αποφάσισε να τηρήσει μια παλιά παράδοση της πόλης με τον πλέον επεισοδιακό τρόπο, βουτώντας στο νερό φορώντας κοστούμι, και παραβιάζοντας ανοιχτά τους κανονισμούς ασφαλείας και υγιεινής.

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Μια «βόμβα» με κοστούμι και… μαύρες κάλτσες

Ο σοσιαλιστής δήμαρχος, θέλοντας να κηρύξει με κάθε επισημότητα την έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου για τις δημόσιες πισίνες του «Μεγάλου Μήλου», ενώθηκε με δεκάδες νεαρούς κολυμβητές και παιδιά, για την καθιερωμένη πρώτη βουτιά. Μόνο που αντί για μαγιό, ο Μαμντάνι, προτίμησε να πέσει στο νερό με το επίσημο κοστούμι του, «σπάζοντας» τα πρωτόκολλα του dress code.

Το highlight της μάλλον διστακτικής «βόμβας» (cannonball) του δημάρχου, ήταν ότι δεν μπήκε καν στον κόπο να βγάλει τις μαύρες του κάλτσες. Η κίνηση αυτή προκάλεσε χαμόγελα, αλλά και συζητήσεις, καθώς ο επίσημος κανονισμός των δημόσιων κολυμβητηρίων της Νέας Υόρκης είναι αυστηρός: όλοι οι λουόμενοι υποχρεούνται να φορούν αποκλειστικά μαγιό μέσα στο νερό.

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Η αναβίωση μιας ξεχασμένης παράδοσης

Η απόφαση του Μαμντάνι να βουτήξει, δεν ήταν τυχαία. Προέκυψε μετά από σχετική ερώτηση της δημοσιογράφου Κέιτι Χόναν από το δίκτυο The City, η οποία τον είχε ρωτήσει τον περασμένο Μάρτιο αν σκοπεύει να επαναφέρει ένα παλιό, ανεπίσημο έθιμο των δημάρχων της πόλης.

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«Θα είμαι ειλικρινής, μπορεί να το κάνω. Μπορεί να δεσμευτώ γι’ αυτό», είχε δηλώσει τότε ο δήμαρχος, ο οποίος οριστικοποίησε την απόφασή του μόλις πριν από λίγες ημέρες.

Για την ιστορία, ο τελευταίος ένοικος του City Hall, που είχε δεχτεί να τσαλακώσει την εικόνα του και να βουτήξει στην έναρξη της σεζόν ήταν ο Μάικλ Μπλούμπεργκ.

Αντίθετα, οι μετέπειτα δήμαρχοι Μπιλ ντε Μπλάζιο και Έρικ Άνταμς είχαν επιλέξει να «προσπεράσουν» τη συγκεκριμένη παράδοση, μένοντας στην ασφάλεια της στεριάς.

Παρά την «παραβίαση» του ενδυματολογικού κώδικα, ο Μαμντάνι φάνηκε να απολαμβάνει τη στιγμή, βγαίνοντας από το νερό με ένα πλατύ χαμόγελο και μια πετσέτα στους ώμους, έχοντας κερδίσει σίγουρα τις εντυπώσεις, και τα αμέτρητα φλας των φωτογράφων.

Πηγή: New York Post 

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