Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στη βορειοανατολική Ιαπωνία – Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα

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Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε νωρίς το πρωί της Κυριακής τη βορειοανατολική Ιαπωνία, σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η σεισμική δόνηση εντάσσεται σε μια σειρά ισχυρών σεισμών οι οποίοι καταγράφονται το τελευταίο χρονικό διάστημα στην περιοχή.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε στις ακτές της επαρχίας Ιβάτε, στις 07:25 τοπική ώρα, με εστιακό βάθος περίπου 40 χιλιομέτρων. Η δόνηση έγινε αισθητή και σε γειτονικές περιοχές, όπως η επαρχία Αομόρι.

Δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι

Οι Αρχές δεν εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή θύματα.

Ωστόσο, οι συνεχείς σεισμικές δονήσεις που καταγράφονται στην περιοχή έχουν προκαλέσει ανησυχία, με τις αρχές να προειδοποιούν για πιθανότητα νέων σεισμών και δευτερογενών φαινομένων.

Η Ιαπωνία, μια χώρα ιδιαίτερα σεισμογενής, έχει καταγράψει πρόσφατα σειρά ισχυρών δονήσεων, μεταξύ των οποίων σεισμός 7,2 Ρίχτερ στην ίδια ευρύτερη περιοχή τις προηγούμενες ημέρες, καθώς και δόνηση 5,6 Ρίχτερ κοντά στο όρος Φούτζι.

Οι σεισμολόγοι παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου, καθώς δεν αποκλείεται η συνέχιση της σεισμικής δραστηριότητας.