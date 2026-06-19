Ιαπωνία: Φωτιά σε δημοτικό σχολείο στο βόρειο Τόκιο – Διασώθηκαν τρεις μαθητές

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής στο βόρειο Τόκιο, έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δημοτικό σχολείο, με τις αρχές να έχουν θέσει σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης και εκκένωσης του κτηρίου. Η φωτιά εκτιμάται ότι ξεκίνησε από την αίθουσα μουσικής στον 4ο όροφο, ενώ μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί τρεις μαθητές, χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν υπάρχουν τραυματισμοί ή θύματα.

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Διεθνή Νέα

Φωτιά σε σχολείο στο Τόκιο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής στο βόρειο Τόκιο, έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δημοτικό σχολείο.
  • Δεκάδες πυροσβεστικά οχήματα έχουν αναπτυχθεί στο σημείο, με τις δυνάμεις έκτακτης ανάγκης να συνεχίζουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης. Η φωτιά εκτιμάται ότι ξεκίνησε από την αίθουσα μουσικής στον 4ο όροφο.
  • Μέχρι στιγμής, οι αρχές έχουν διασώσει τρεις μαθητές, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί αν υπάρχουν τραυματισμοί ή θύματα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής στο βόρειο Τόκιο, έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δημοτικό σχολείο. Οι αρχές έχουν θέσει σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης και εκκένωσης του κτηρίου.

Σύμφωνα με το ιαπωνικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV, η φωτιά εκτιμάται ότι ξεκίνησε από την αίθουσα μουσικής, η οποία βρίσκεται στον 4ο όροφο του σχολείου. Στο σημείο έχουν αναπτυχθεί δεκάδες πυροσβεστικά οχήματα, ενώ οι δυνάμεις έκτακτης ανάγκης συνεχίζουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης και έρευνας.

Μέχρι στιγμής, οι αρχές έχουν διασώσει τρεις μαθητές. Ωστόσο, δεν έχει διευκρινιστεί αν υπάρχουν τραυματισμοί ή θύματα.

Πηγή: Reuters

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