Ιαπωνία: Φωτιά σε δημοτικό σχολείο στο βόρειο Τόκιο – Διασώθηκαν τρεις μαθητές

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Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής στο βόρειο Τόκιο, έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δημοτικό σχολείο. Οι αρχές έχουν θέσει σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης και εκκένωσης του κτηρίου.

Σύμφωνα με το ιαπωνικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV, η φωτιά εκτιμάται ότι ξεκίνησε από την αίθουσα μουσικής, η οποία βρίσκεται στον 4ο όροφο του σχολείου. Στο σημείο έχουν αναπτυχθεί δεκάδες πυροσβεστικά οχήματα, ενώ οι δυνάμεις έκτακτης ανάγκης συνεχίζουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης και έρευνας.

JUST IN: Large fire breaks out at elementary school in Tokyo; reports of children trapped pic.twitter.com/UlH7ymr7xz — BNO News Live (@BNODesk) June 19, 2026

Μέχρι στιγμής, οι αρχές έχουν διασώσει τρεις μαθητές. Ωστόσο, δεν έχει διευκρινιστεί αν υπάρχουν τραυματισμοί ή θύματα.

Πηγή: Reuters