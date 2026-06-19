Σαν σήμερα 19 Ιουνίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Σαν σήμερα τιμώνται η Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Σεξουαλικής Βίας κατά τη διάρκεια των Ένοπλων Συγκρούσεων και η Παγκόσμια Ημέρα Δρεπανοκυττάρωσης. Στις σημαντικότερες στιγμές της ημέρας περιλαμβάνονται ο υπολογισμός της περιμέτρου της Γης από τον Ερατοσθένη, η παρέμβαση του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην υπόθεση Νενέκου, η επιστροφή της Βαλεντίνα Τερέσκοβα από το διάστημα, η εκλογή του Κωνσταντίνου Τσάτσου στην Προεδρία της Δημοκρατίας και η στέψη του Φιλίππου ΣΤ΄ στην Ισπανία. Την ίδια ημέρα γεννήθηκαν, μεταξύ άλλων, η Τζίνα Ρόουλαντς, η Καθλίν Τέρνερ, ο Αντώνης Ρέμος και ο Ντιρκ Νοβίτσκι, ενώ έφυγαν από τη ζωή ο Ευαγγέλης Ζάππας, ο Μιχαήλ Μπακούνιν και ο Άγγελος Σικελιανός.