Σαν σήμερα 19 Ιουνίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
- Διεθνής ημέρα για την εξάλειψη της σεξoυαλικής βίας κατά τη διάρκεια των ενόπλων συγκρούσεων
- Παγκόσμια Ημέρα Δρεπανοκυττάρωσης
Γεγονότα
- 240 π.Χ.: Ο Ερατοσθένης υπολογίζει την περίμετρο της Γης.
- 1827: Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης απειλεί όσους Έλληνες προσκυνούν τον Ιμπραήμ με θάνατο. («Περίπτωση Νενέκου»)
- 1843: Ο Καρλ Μαρξ έρχεται εις γάμου κοινωνία με την αριστοκρατικής καταγωγής Τζένι φον Βεστπάλεν. Ο Γερμανός φιλόσοφος είναι 25 ετών και η σύζυγός του 29.
- 1863: Ένοπλη ρήξη «Ορεινών» και «Πεδινών» στην Αθήνα (Κανάρης, Βούλγαρης), η κορύφωση των γνωστών και ως «Ιουνιανών».
- 1963: Η Βαλεντίνα Τερέσκοβα, η πρώτη γυναίκα κοσμοναύτης, επιστρέφει στη Γη μετά το παρθενικό ταξίδι της στο διάστημα.
- 1975: Ο Κωνσταντίνος Τσάτσος εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοκρατίας με τις 210 ψήφους της συμπολίτευσης (ΝΔ), διαδεχόμενος τον Μιχαήλ Στασινόπουλο. Ο προταθείς από την Ένωση Κέντρου και υποστηριχθείς από την ΕΔΑ-ΚΚΕ εσωτερικού, Παναγιώτης Κανελλόπουλος, έλαβε 65 ψήφους, ενώ 20 ψηφοδέλτια (ΠΑΣΟΚ-ΚΚΕ) βρέθηκαν λευκά.
- 2014: Ο Πρίγκηπας Φελίπε της Ισπανίας στέφεται νέος βασιλιάς της Ισπανίας με τον τίτλο Βασιλιάς Φίλιππος ΣΤ΄ της Ισπανίας.
Γεννήσεις
- 1930: Τζίνα Ρόουλαντς, αμερικανίδα ηθοποιός, μούσα και σύζυγος του Τζον Κασαβέτη. («Gloria») (Θαν. 14/8/2024)
- 1954: Καθλίν Τέρνερ, Αμερικανίδα ηθοποιός. («Η τιμή των Πρίτζι», «Ο πόλεμος των Ρόουζ»)
- 1970: Αντώνης Ρέμος, Έλληνας τραγουδιστής.
- 1978: Ντιρκ Νοβίτσκι, Γερμανός καλαθοσφαιριστής
Θάνατοι
- 1865: Ευαγγέλης Ζάππας, έμπορος και εθνικός ευεργέτης. Με τη διαθήκη του όρισε να κτισθεί το Ζάππειο και χρηματοδότησε τη θεσμοθέτηση των Ολυμπιακών Αγώνων ανά τετραετία, παράλληλα με εκθέσεις βιομηχανικών και εμπορικών προϊόντων (4 συνολικά μεταξύ 1859 και 1888). Οι αγώνες αυτοί έμειναν γνωστοί στην ιστορία σαν Ζάππειες Ολυμπιάδες και αποτέλεσαν τον πρόδρομο των Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. (Γεν. 1800)
- 1876: Μιχαήλ Μπακούνιν, Ρώσος θεωρητικός του αναρχισμού. (Γεν. 18/5/1814)
- 1951: Άγγελος Σικελιανός, από τους μείζονες Έλληνες ποιητές. Το έργο του διακρίνεται από έντονο λυρισμό και ιδιαίτερο γλωσσικό πλούτο. (Γεν. 15/3/1884)