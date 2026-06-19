Τραμπ για Ιράν: Η συμφωνία απέτρεψε παγκόσμια οικονομική ύφεση

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, υπερασπίστηκε τη διαχείριση της πρόσφατης σύγκρουσης με το Ιράν, σε αποκλειστική συνέντευξή του στον Marc Caputo του Axios. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η συμφωνία, η οποία επιτεύχθηκε μέσω μνημονίου κατανόησης, αποτέλεσε αποτέλεσμα της αμερικανικής στρατιωτικής ισχύος και της διπλωματικής πίεσης.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι η αρχική απαίτηση για «άνευ όρων παράδοση» κατέληξε σε μνημόνιο κατανόησης, με στόχο να αποτραπεί η μετατροπή του πολέμου σε παγκόσμια οικονομική ύφεση. Παράλληλα, ο ίδιος αρνήθηκε ότι βγήκε, με οποιονδήποτε τρόπο, ταπεινωμένος από αυτή την εμπειρία.

Όταν ρωτήθηκε τι έμαθε από τον πόλεμο σχετικά με τα όρια της ισχύος του, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Δεν έχω μάθει ακόμη αυτό το μάθημα. Ξέρω ότι υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχουν όρια».

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι «τους νικήσαμε ολοκληρωτικά στρατιωτικά» και πρόσθεσε ότι το μνημόνιο «πιθανότατα είναι άνευ όρων παράδοση».

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι ο πόλεμος ανέδειξε τη στρατιωτική ισχύ των ΗΠΑ. «Ποιος άλλος θα μπορούσε να κάνει έναν τέτοιο αποκλεισμό; Έκανα ναυτικό αποκλεισμό όπου ούτε ένα πλοίο δεν κατάφερε να περάσει. Μερικά προσπάθησαν. Δεν κράτησε πολύ».

Στη συνέντευξή του, ο Τραμπ αναγνώρισε ότι οι εναλλακτικές σε μια συμφωνία θα μπορούσαν να είναι καταστροφικές. Ο ίδιος απάντησε και στην κριτική όσων τον ρωτούν γιατί δεν ήταν πιο σκληρός με το Ιράν.

«Ο μόνος τρόπος να γίνω πιο σκληρός είναι να μπω εκεί για άλλες δύο ή τρεις εβδομάδες και να συνεχίσω να τους βομβαρδίζω αλύπητα. Σωστά; Αλλά τι θα μας έφερνε αυτό; Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα ήταν ανοιχτά. Δεν θα είχαμε πετρέλαιο για μήνες. Όσο ρίχνεις βόμβες, αυτό το σημείο κλείνει αυτόματα», είπε.

Πηγή: Axios