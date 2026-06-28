Θαύμα στα συντρίμμια της Βενεζουέλας: 11χρονο αγόρι εντοπίστηκε ζωντανό – Η συγκλονιστική στιγμή της ανάσυρσής του

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Πολίτες αναζητούν θύματα στα συντρίμμια στο Καράκας της Βενεζουέλας, μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Ο κύριος σεισμός είχε μέγεθος 7,5 Ρίχτερ, σύμφωνα με το αμερικανικό σύστημα προειδοποίησης για τσουνάμι. (Rayner Peña/EFE)
Πολίτες αναζητούν θύματα στα συντρίμμια στο Καράκας της Βενεζουέλας, μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Ο κύριος σεισμός είχε μέγεθος 7,5 Ρίχτερ, σύμφωνα με το αμερικανικό σύστημα προειδοποίησης για τσουνάμι. (Rayner Peña/EFE)
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα εντεκάχρονο αγόρι ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια στην Καραμπαγέδα, στο βόρειο τμήμα της Βενεζουέλας.
  • Η διάσωση έγινε τρεις ημέρες μετά τους φονικούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή.
  • Η προσωρινή πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροδρίγκες, δήλωσε πως «κάθε ζωή είναι πηγή ελπίδας για τη Βενεζουέλα».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ένα εντεκάχρονο αγόρι ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια στην Καραμπαγέδα, στο βόρειο τμήμα της Βενεζουέλας, τρεις ημέρες μετά τους φονικούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή, σύμφωνα με ανακοίνωση της προσωρινής προέδρου της χώρας, Ντέλσι Ροδρίγκες.

Βενεζουέλα: Συγκλονίζουν τα προσωπικά δράματα που εκτυλίσσονται μέσα από τα ερείπια

Η στιγμή ήταν συγκλονιστική…

Η Ροδρίγκες δημοσιεύει στο Χ τις δραματικές εικόνες και γράφει:

«Πριν από μερικά λεπτά, ένα αγόρι έντεκα ετών διασώθηκε στην Καραμπαγέδα. Αυτήν την ώρα, κάθε ζωή είναι πηγή ελπίδας για τη Βενεζουέλα».

Βενεζουέλα: Στο 6% του ΑΕΠ υπολογίζονται οι ζημιές από τους μεγάλους σεισμούς

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ