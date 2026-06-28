Θαύμα στα συντρίμμια της Βενεζουέλας: 11χρονο αγόρι εντοπίστηκε ζωντανό – Η συγκλονιστική στιγμή της ανάσυρσής του

Ένα εντεκάχρονο αγόρι ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια στην Καραμπαγέδα, στο βόρειο τμήμα της Βενεζουέλας, τρεις ημέρες μετά τους φονικούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή, σύμφωνα με ανακοίνωση της προσωρινής προέδρου της χώρας, Ντέλσι Ροδρίγκες.
Η στιγμή ήταν συγκλονιστική…
Η Ροδρίγκες δημοσιεύει στο Χ τις δραματικές εικόνες και γράφει:
«Πριν από μερικά λεπτά, ένα αγόρι έντεκα ετών διασώθηκε στην Καραμπαγέδα. Αυτήν την ώρα, κάθε ζωή είναι πηγή ελπίδας για τη Βενεζουέλα».
Hace pocos minutos fue rescatado con vida un niño de 11 años en Caraballeda. En estas horas cada vida es esperanza para Venezuela. pic.twitter.com/Pjj5ETaaYe
— Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 28, 2026