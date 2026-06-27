Βενεζουέλα: Στο 6% του ΑΕΠ υπολογίζονται οι ζημιές από τους μεγάλους σεισμούς

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Διεθνή Νέα

Βενεζουέλα, Σεισμός
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι ζημιές από τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα υπολογίζονται κατά προσέγγιση σε επτά δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό που ισοδυναμεί περίπου με το 6% του ΑΕΠ της χώρας, σύμφωνα με το UNDP.
  • Η προκαταρκτική αξιολόγηση του UNDP βασίζεται κυρίως σε δορυφορικές εικόνες και δημογραφικά δεδομένα.
  • Το UNDP διευκρινίζει ότι η εκτίμησή του «δεν περιλαμβάνει τις ζημιές που προκλήθηκαν στις υποδομές» και επισημαίνει ότι ο συνολικός αντίκτυπος είναι γενικά ως και τρεις φορές μεγαλύτερος.

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Οι ζημιές οι οποίες προκλήθηκαν από τον διπλό σεισμό ο οποίος συγκλόνισε τη Βενεζουέλα την Τετάρτη υπολογίζονται κατά προσέγγιση σε επτά δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό που ισοδυναμεί περίπου με το 6% του ΑΕΠ της χώρας, σύμφωνα με την αξιολόγηση του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη (UNDP) που ανακοίνωσε σήμερα Σάββατο η υπηρεσία.

Η προκαταρκτική αυτή αξιολόγηση του UNDP, η οποία διεξήχθη τις ώρες που ακολούθησαν τους καταστροφικούς σεισμούς, βασίζεται κυρίως σε δορυφορικές εικόνες και δημογραφικά δεδομένα.

Ως και τρεις φορές μεγαλύτερο το πραγματικό κόστος

Το UNDP διευκρινίζει ότι η εκτίμησή του “δεν περιλαμβάνει τις ζημιές που προκλήθηκαν στις υποδομές, τις συνολικές οικονομικές συνέπειες ή το μακροπρόθεσμο κόστος της ανοικοδόμησης” και επισημαίνει ότι ο συνολικός αντίκτυπος είναι γενικά ως και τρεις φορές μεγαλύτερος.

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