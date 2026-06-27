Βενεζουέλα: Ο δήμαρχος του Μεντεγίν καταγγέλλει ότι δεν επιτράπηκε η είσοδος πυροσβεστών για τις επιχειρήσεις διάσωσης

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Ο δήμαρχος του Μεντεγίν της Κολομβίας, κατηγόρησε τη Βενεζουέλα ότι δεν επέτρεψε την είσοδο ομάδας πυροσβεστών στη χώρα, προκειμένου να συνδράμει στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης μετά τους φονικούς σεισμούς.

Ο δήμαρχος του Μεντεγίν, Φεντερίκο «Φίκο» Γκουτιέρες, ανέφερε ότι οι πυροσβέστες παρέμεναν για τέσσερις ώρες σε αίθουσα αναμονής αεροδρομίου, καθώς, όπως υποστήριξε, οι αρχές της Βενεζουέλας δεν τους επέτρεπαν να εισέλθουν στη χώρα.

«Πρόκειται για μια τραγωδία, όχι για μια γιορτή που χρειάζεται πρόσκληση»

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Γκουτιέρες χαρακτήρισε την κατάσταση «παράλογη», τονίζοντας ότι οι πυροσβέστες του Μεντεγίν είχαν μεταβεί στη Βενεζουέλα για να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις αναζήτησης επιζώντων και θυμάτων.

«Πρόκειται για μια τραγωδία. Είναι μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Δεν είναι μια γιορτή που χρειάζεται πρόσκληση», έγραψε.

Παράλληλα, επέκρινε τόσο τις αρχές της Βενεζουέλας όσο και την κυβέρνηση της Κολομβίας, προσθέτοντας:

«Καημένη Βενεζουέλα και καημένη Κολομβία με αυτούς τους αλαζόνες και υπερόπτες ανθρώπους. Πρόκειται για τη ζωή των ανθρώπων».

Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι, ενώ ο λαός της Βενεζουέλας χρειάζεται άμεση βοήθεια για τον εντοπισμό ζωντανών και νεκρών κάτω από τα ερείπια, οι αρχές δεν επέτρεψαν την είσοδο των διασωστών, ενώ η κυβέρνηση της Κολομβίας επέμενε ότι κάθε αποστολή βοήθειας πρέπει να συντονίζεται μαζί της.