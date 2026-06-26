Βενεζουέλα: Γέννησε μέσα στα συντρίμμια ενώ οι διασώστες έδιναν μάχη για επιζώντες – Συγκλονίζουν οι ιστορίες ελπίδας μέσα στην καταστροφή

Εν μέσω της τραγωδίας που προκάλεσαν δύο ισχυροί σεισμοί των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ στη Βενεζουέλα, μια γυναίκα έφερε στον κόσμο το παιδί της μέσα στα συντρίμμια, προσφέροντας μια συγκλονιστική στιγμή ελπίδας. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται εντατικά, ανασύροντας επιζώντες, συμπεριλαμβανομένων βρεφών και ζώων, ενώ ο επίσημος απολογισμός κάνει λόγο για εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες τραυματίες και αγνοούμενους.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μέσα στην ανείπωτη τραγωδία στη Βενεζουέλα, μια γυναίκα έφερε στον κόσμο το παιδί της μέσα στα συντρίμμια κτιρίου, σε μια συγκλονιστική στιγμή που έδωσε μια αχτίδα ελπίδας.
  • Συγκινητικές ιστορίες ελπίδας αναδεικνύονται μέσα στην καταστροφή, καθώς διασώστες ανασύρουν ζωντανά βρέφη και επανενώνουν οικογένειες.
  • Ο επίσημος απολογισμός κάνει λόγο για 589 νεκρούς και 2.980 τραυματίες από τους δύο ισχυρούς σεισμούς, με τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης να συνεχίζονται.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μέσα στην ανείπωτη τραγωδία που προκάλεσαν οι δύο ισχυροί σεισμοί των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ στη Βενεζουέλα, μια συγκλονιστική στιγμή έδωσε μια αχτίδα ελπίδας στους διασώστες και στους κατοίκους των πληγεισών περιοχών.

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Μια γυναίκα έφερε στον κόσμο το παιδί της μέσα στα συντρίμμια κτιρίου που είχε καταρρεύσει, με διασώστες να βρίσκονται στο πλευρό της την ώρα του τοκετού. Το πρώτο κλάμα του νεογέννητου έσπασε τη σιωπή της καταστροφής, σε μια στιγμή που έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Βίντεο από τη γέννηση έχουν συγκινήσει εκατομμύρια ανθρώπους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με χιλιάδες χρήστες να κάνουν λόγο για ένα «θαύμα ζωής» μέσα στην απόλυτη καταστροφή.

Σεισμοί στη Βενεζουέλα: Διασώστες απεγκλώβισαν ζωντανή μια γυναίκα μέσα από τα ερείπια – Βίντεο

Μια αχτίδα ελπίδας μέσα στα ερείπια

Η κατάσταση της μητέρας και του βρέφους δεν έχει γίνει ακόμη πλήρως γνωστή.

Ωστόσο, οι εικόνες από τη γέννηση αποτυπώνουν τη στιγμή που μια νέα ζωή έρχεται στον κόσμο, ενώ γύρω της συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης και η αναζήτηση επιζώντων.

«Ο Θεός να ευλογεί αυτή τη μητέρα και το παιδί της», έγραψε ένας χρήστης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ άλλοι χαρακτήρισαν το νεογέννητο «σύμβολο ελπίδας» για μια χώρα που δοκιμάζεται.

Διασώστες συνεχίζουν να ανασύρουν επιζώντες

Η γέννηση δεν ήταν η μοναδική συγκινητική στιγμή των τελευταίων ωρών.

Σε άλλο βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διασώστες ανασύρουν ζωντανό ένα βρέφος από τα συντρίμμια πολυκατοικίας, μεταφέροντάς το προσεκτικά από χέρι σε χέρι, ενώ όσοι βρίσκονται γύρω τους ξεσπούν σε χειροκροτήματα.

Σε άλλη περίπτωση, μια μητέρα που αγνοούσε επί ώρες την τύχη του παιδιού της το εντόπισε τελικά μέσα σε ασθενοφόρο που κατευθυνόταν προς νοσοκομείο. Οι εικόνες από την επανένωσή τους κάνουν επίσης τον γύρο του διαδικτύου.

Οι διασώστες κατάφεραν ακόμη να απεγκλωβίσουν ζωντανό έναν σκύλο που είχε παγιδευτεί κάτω από τα συντρίμμια. Το ζώο, καλυμμένο με σκόνη αλλά σώο, δέχθηκε τις πρώτες φροντίδες πριν απομακρυνθεί με ασφάλεια από το σημείο.

Στην πολιτεία Λα Γκουάιρα, μία από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο, τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να μεταφέρουν παιδιά έξω από κατεστραμμένες γειτονιές, την ώρα που οι επιχειρήσεις εντοπισμού επιζώντων βρίσκονται σε εξέλιξη.

Εκατοντάδες νεκροί, χιλιάδες τραυματίες

Οι δύο σεισμοί έπληξαν τη βόρεια Βενεζουέλα το βράδυ της Τετάρτης, με διαφορά μόλις 39 δευτερολέπτων, προκαλώντας εκτεταμένες καταρρεύσεις κτιρίων και σοβαρές ζημιές σε υποδομές.

Ο τελευταίος επίσημος απολογισμός κάνει λόγο για 589 νεκρούς και 2.980 τραυματίες, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, καθώς οι αρχές δίνουν μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων.

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