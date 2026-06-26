Κριμαία: Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης έπειτα από μπαράζ ουκρανικών επιθέσεων – Το σχέδιο Ζελένσκι για να «παραλύσει» η Ρωσία

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Η συστηματική εκστρατεία της Ουκρανίας κατά των ρωσικών γραμμών ανεφοδιασμού φέρνει σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης την προσαρτημένη Κριμαία, παραλύοντας πλήρως τις υποδομές της.

Ένα νέο, πρωτοφανές σε έκταση κύμα ουκρανικών επιθέσεων με εκατοντάδες drones προκάλεσε εκτεταμένα μπλακάουτ, διακοπή της κυκλοφορίας στη Γέφυρα της Κριμαίας και σοβαρές ζημιές σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, την ώρα που το Κίεβο θέτει σε εφαρμογή ένα νέο σχέδιο εξαναγκασμού της Μόσχας σε ειρήνη.

Ουρές χιλιομέτρων

Μέχρι τις 10 π.μ. της 26ης Ιουνίου, ουρές χιλιομέτρων είχαν σχηματιστεί στις εισόδους της Γέφυρας της Κριμαίας.

⚡️⚡️⚡️BREAKING: Fuel crisis in occupied Crimea deepens after Ukrainian strikes. Thousands of cars are queued on the Crimean Bridge in both directions, with many reportedly fleeing the peninsula to mainland Russia in search of gasoline. Gas stations have halted civilian sales,… pic.twitter.com/OCI3mKtzor — Kyrylo Shevchenko (@KShevchenkoReal) June 26, 2026 Ουκρανικά drones χτύπησαν ενεργειακές υποδομές στην Κριμαία και μονάδα επεξεργασίας φυσικού αερίου στη Ρωσία



Σύμφωνα με το κανάλι Telegram «Γέφυρα της Κριμαίας: Επιχειρησιακές Πληροφορίες», περίπου χίλια οχήματα περίμεναν για έλεγχο στην πλευρά Ταμάν και σχεδόν 1.800 στην πλευρά του Κερτς.



Ο χρόνος αναμονής έφτασε τις τρεις με τέσσερις ώρες.

Το μεγάλο κυκλοφοριακό κομφούζιο σημειώθηκε αφού η κυκλοφορία στη γέφυρα διακόπηκε εντελώς κατά τη διάρκεια της νύχτας για σχεδόν έξι ώρες, εν μέσω μιας μαζικής ουκρανικής επίθεσης με drones στην Κριμαία.

Σημειώνεται πως η Κριμαία χρησιμεύει ως βασική εφοδιαστική βάση για τις επιθέσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Κατάρριψη 660 drone

Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 660 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) κατά τη διάρκεια της νύχτας της Πέμπτης προς Παρασκευή, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας, δημοσιοποιώντας έναν από τους υψηλότερους αριθμούς από το ξέσπασμα του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022.

Τα ουκρανικά drones καταστράφηκαν στους αιθέρες δέκα και πλέον ρωσικών περιφερειών, συμπεριλαμβανομένης της Μόσχας, της χερσονήσου της Κριμαίας (προσαρτημένης στη Ρωσία από το 2014), της Μαύρης Θάλασσας και της Αζοφικής Θάλασσας.

Παράλυση υποδομών

«Η κήρυξη κατάστασης εκτάκτου ανάγκης αποσκοπεί στη ρύθμιση των χρηματοοικονομικών, πιστωτικών, συμβατικών και άλλων νομικών σχέσεων, καθώς και στην απλοποίηση των διαδικασιών για τη ρύθμιση και την αποζημίωση των ζημιών που προκλήθηκαν», δήλωσε εκπρόσωπος της εγκατεστημένης από τη Μόσχα περιφερειακής κυβέρνησης.

«Προτρέπω τους πάντες να παραμείνουν ψύχραιμοι και να βασίζονται αποκλειστικά σε επίσημες και αξιόπιστες πηγές πληροφόρησης».

A state of emergency has been introduced in Russian-occupied Crimea. A local “authority” says this is mostly to address “economic issues”. Whatever that means. pic.twitter.com/uc8Wa3FBrx — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 26, 2026



Οι υποδομές έχουν παραλύσει εδώ και μέρες: το ηλεκτρικό ρεύμα κόπηκε προσωρινά και οι πωλήσεις καυσίμων σταμάτησαν αφού η χερσόνησος της Μαύρης Θάλασσας επλήγη από μαζική ουκρανική επίθεση.

Μεταξύ άλλων, το έργο γοήτρου του Πούτιν, η Γέφυρα της Κριμαίας που συνδέει τη χερσόνησο οδικώς με τη Ρωσία, υπέστη σοβαρές ζημιές.

«Η ενεργειακή υποδομή έχει υποστεί ζημιές από εχθρικές επιθέσεις, επομένως θα υπάρξουν προσωρινές διακοπές ρεύματος σε ολόκληρη την Κριμαία», ανακοίνωσε την Πέμπτη ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης, Σεργκέι Ακσιόνοφ.

Οι διακοπές ρεύματος θα είναι «στοχευμένες» και θα πραγματοποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες. Ο Ακσιόνοφ τόνισε ότι ο εφοδιασμός με τρόφιμα και βασικά φάρμακα στην Κριμαία είναι εξασφαλισμένος.

Η Σεβαστούπολη, η μεγαλύτερη πόλη της χερσονήσου, υπέστη διακοπή ρεύματος την Τετάρτη ως αποτέλεσμα των ουκρανικών πληγμάτων.

Σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, η Κριμαία επλήγη ξανά κατά τη διάρκεια της νύχτας προς την Πέμπτη, με τον Ακσιόνοφ να δηλώνει ότι δύο άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, σκοτώθηκαν.

Η Ρωσία πραγματοποιεί σχεδόν καθημερινές αεροπορικές επιδρομές εναντίον της Ουκρανίας για περισσότερα από τέσσερα χρόνια.

Πρόσφατα, ο ουκρανικός στρατός ενέτεινε τις αντεπιθέσεις του. Σύμφωνα με το Κίεβο, στοχεύει κυρίως ρωσικές πετρελαϊκές και ενεργειακές υποδομές, πέρα από στρατιωτικούς στόχους, προκειμένου να αποδυναμώσει την οικονομία Ρωσίας που τροφοδοτεί την πολεμική μηχανή της.

Λόγω των ουκρανικών επιθέσεων, οι πωλήσεις καυσίμων στην Κριμαία είχαν σταματήσει ήδη από την Κυριακή.

Πλήγματα σε Μόσχα και Τούλα

Ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργκέι Σομπιάνιν, δήλωσε ότι τουλάχιστον 47 drones που κατευθύνονταν προς την πρωτεύουσα καταρρίφθηκαν από τις 2:30 π.μ. τοπική ώρα.

Δεν ανέφερε θύματα ή ζημιές, σημειώνοντας μόνο ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης επιχειρούν στα σημεία πτώσης των συντριμμιών.

Στην περιφέρεια Τούλα, περίπου 180 χιλιόμετρα νότια της Μόσχας, ο κυβερνήτης Ντμίτρι Μιλιάγιεφ δήλωσε ότι μια γυναίκα τραυματίστηκε σε ουκρανική επίθεση με drone, προσθέτοντας ότι επλήγη μια «βιομηχανική εγκατάσταση» στην πόλη Νοβομοσκόφσκ.

Ανεπιβεβαίωτες αναφορές ταυτοποίησαν την εγκατάσταση ως το χημικό εργοστάσιο Azot.

Αναφορές ανέφεραν επίσης ότι ο θερμοηλεκτρικός σταθμός του Νοβομοσκόφσκ είχε πιάσει φωτιά, η οποία εντοπίστηκε από δορυφορικές εικόνες της NASA και προκάλεσε διακοπές ρεύματος.

Ukrainian long-drones have struck

the Novomoskovsk power plant in the Tula region 200 km south of Moscow. This video shows the moment power went out in the city of 122 000 inhabitants. pic.twitter.com/gpQMof9UuQ — Visegrád 24 (@visegrad24) June 26, 2026

Το 40ήμερο σχέδιο του Ζελένσκι

Νωρίτερα, το βράδυ της Πέμπτης, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι ενέκρινε μια 40ήμερη «επιχείρηση επιρροής» που πρότεινε η υπηρεσία ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) προκειμένου να «εξαναγκάσει» τη Ρωσία να τερματίσει τον πόλεμο.

Report by Major General Yevhenii Khmara on our long-range sanctions plan, mid-range sanctions, and the results of the Security Service of Ukraine – specifically the Center of Special Operations “Alpha” – on the front. I approved a 40-day influence operation for the Service… pic.twitter.com/Ue6O21i6xH — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 25, 2026



Στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες και αναλυτές δήλωσαν ότι η εντατική αυτή εκστρατεία χρησιμοποιεί μαζικές αναπτύξεις drones με σκοπό να υπερφορτώσει τη ρωσική αεράμυνα και να αποκαλύψει τα κενά της.