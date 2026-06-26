Ανάβυσσος: Τον χτύπησαν με κούτσουρο στο κεφάλι και τον άφησαν να πεθάνει – Πώς εξιχνιάστηκε η δολοφονία

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Εξιχνιάστηκε η υπόθεση ανθρωποκτονίας 42χρονου αλλοδαπού, η οποία σημειώθηκε τα ξημερώματα της 22ας Ιουνίου 2026 στην Ανάβυσσο.

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν το βράδυ της 23ης Ιουνίου επιχείρηση στην περιοχή, κατά την οποία συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί, ηλικίας 50, 51 και 52 ετών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για υπόθαλψη και παρεμπόδιση της δικαιοσύνης κατά συναυτουργία, ενώ έχει ταυτοποιηθεί ακόμη ένα άτομο, το οποίο αναζητείται και κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Σύμφωνα με την προανακριτική έρευνα, το απόγευμα της 21ης Ιουνίου οι εμπλεκόμενοι συναντήθηκαν με το θύμα στο σπίτι του 51χρονου στην Ανάβυσσο. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης σημειώθηκε έντονος διαπληκτισμός, με αποτέλεσμα ο βασικός κατηγορούμενος να χτυπήσει τον 42χρονο στο κεφάλι με κορμό δέντρου, προκαλώντας του σοβαρό τραυματισμό.

Στη συνέχεια, οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αποχώρησαν από το σημείο χωρίς να ειδοποιήσουν τις Αρχές ή να φροντίσουν ώστε το θύμα να λάβει άμεσα ιατρική βοήθεια, με αποτέλεσμα ο 42χρονος να καταλήξει.

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό του βασικού κατηγορουμένου συνεχίζονται.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. εξιχνιάστηκε ανθρωποκτονία σε βάρος 42χρονου αλλοδαπού που σημειώθηκε πρώτες πρωινές ώρες της 22-6-2026 στην Ανάβυσσο.

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. συστήθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών, οι οποίοι κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφοριών και αποδεικτικών μέσων, οργάνωσαν και υλοποίησαν βραδινές ώρες της 23-6-2026 αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή της Αναβύσσου, όπου εντόπισαν και συνέλαβαν, -3- αλλοδαπούς ηλικίας 50, 51 και 52 ετών.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για υπόθαλψη – παρεμπόδιση δικαιοσύνης κατά συναυτουργία, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και έτερο άτομο το οποίο έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται, κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία με δόλο και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Όπως προέκυψε από την ενδελεχή προανακριτική έρευνα της ανωτέρω Υπηρεσίας, οι δράστες συναντήθηκαν με το θύμα στην οικία του 51χρονου κατηγορουμένου απογευματινές ώρες της 21-6-2026 στην Ανάβυσσο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, έλαβε χώρα διαπληκτισμός μεταξύ του θύματος και ενός εκ των κατηγορουμένων, ο οποίος του κατάφερε χτύπημα στο κεφάλι, με τη χρήση κορμού δέντρου, προκαλώντας του σοβαρό τραυματισμό.

Ακολούθως, οι κατηγορούμενοι, εκτός του 51χρονου, αποχώρησαν από την οικία, χωρίς να ενημερώσουν τις αστυνομικές Αρχές και χωρίς να μεριμνήσουν για την άμεση παροχή της αναγκαίας ιατρικής συνδρομής στο θύμα, με αποτέλεσμα να επέλθει ο θάνατός του.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.