Το καλοκαιρινό φαρμακείο των διακοπών: Όσα θέλεις να έχεις μαζί σου (και να μη χρειαστείς ποτέ)

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Υπάρχουν δύο κατηγορίες γονιών στις διακοπές. Εκείνοι που κουβαλούν ολόκληρο φαρμακείο και εκείνοι που ξεκινούν με ένα μαγιό και πολλή αισιοδοξία.

Η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση.

Δεν χρειάζεται να μεταφέρεις την παιδιατρική κλινική ενός νοσοκομείου στο νησί. Χρειάζεται όμως να είσαι προετοιμασμένος για τα πιο συχνά μικροατυχήματα και προβλήματα του καλοκαιριού.

Πυρετός και πόνος

Το πρώτο πράγμα που δεν πρέπει να λείπει είναι το αντιπυρετικό. Καλό είναι να έχεις και θερμόμετρο, γιατί η φράση «νομίζω καίει λίγο» δεν είναι πάντα αξιόπιστη στις 3 τα ξημερώματα.

Τσιμπήματα

Κουνούπια, μέλισσες, σφήκες. Ένα αντιισταμινικό που έχει συστήσει ο παιδίατρός σου μπορεί να αποδειχθεί πολύ χρήσιμο, καθώς και μια κορτιζονούχα κρέμα. Μην ξεχάσεις το εντομοαπωθητικό.

Μικροτραυματισμοί

Τα παιδιά τρέχουν. Πέφτουν. Ξανατρέχουν. Έχε μαζί σου γάζες, φυσιολογικό ορό για καθαρισμό τραύματος και ένα ήπιο αντισηπτικό. Μια αναπλαστική/επουλωτική κρέμα είναι επίσης χρήσιμη για εκδορές, μικροτραυματισμούς, ερεθισμούς από άμμο ή ήπια ηλιακά εγκαύματα.

Ηλιακά εγκαύματα

Αντηλιακό SPF50+, after sun ή ενυδατική κρέμα και φυσικά καπέλο.Το καλύτερο φάρμακο για το έγκαυμα παραμένει η πρόληψη.

Γαστρεντερίτιδα

Οι καλοκαιρινές ιώσεις δεν πηγαίνουν διακοπές.Οι στοματικοί ηλεκτρολύτες και τα προβιοτικά είναι από τα πιο χρήσιμα πράγματα που μπορείς να έχεις μαζί σου. Στόχος δεν είναι να σταματήσεις αμέσως τον εμετό ή τη διάρροια αλλά να αποφύγεις την αφυδάτωση.

Αλλεργίες

Αν το παιδί έχει γνωστό ιστορικό αλλεργίας, φρόντισε να έχεις μαζί όλα τα φάρμακα που σου έχει συστήσει ο παιδίατρός σου. Και ναι, αυτό ισχύει ακόμα κι αν «δεν τα χρειάστηκε ποτέ».

Χρόνια αγωγή

Αν το παιδί λαμβάνει καθημερινά κάποια θεραπεία (εισπνεόμενα για άσθμα, φάρμακα για επιληψία κ.ά.), πάρε πάντα μεγαλύτερη ποσότητα από αυτή που υπολογίζεις ότι θα χρειαστείς.

Τι δεν χρειάζεται να κουβαλάς;

Αντιβιοτικά «για παν ενδεχόμενο». Τα περισσότερα καλοκαιρινά προβλήματα στα παιδιά είναι ιογενή και τα αντιβιοτικά όχι μόνο δεν βοηθούν αλλά μπορεί να δημιουργήσουν και προβλήματα.

Το καλύτερο «φάρμακο» που μπορείς να πάρεις δεν χωράει στο νεσεσέρ και λέγεται προετοιμασία. Μάθε πού βρίσκεται το κοντινότερο κέντρο υγείας, κράτησε τα απαραίτητα στο φαρμακείο σου και θυμήσου ότι τα περισσότερα παιδικά απρόοπτα λύνονται με ψυχραιμία. Άλλωστε, στόχος του καλοκαιρινού φαρμακείου είναι να σου χαρίσει ήρεμες διακοπές — όχι να σε μετατρέψει σε παιδίατρο!