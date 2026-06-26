Μύκονος: «Dealers είμαστε, τι μας πέρασες;» – «Αν μου κάνανε και ψάξιμο, ήμουν φορτωμένος» – Οι διάλογοι που «έκαψαν» τα μέλη του κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Το enikos.gr φέρνει στη δημοσιότητα αποκαλυπτικούς διαλόγους μεταξύ πελατών και μελών του κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών, που δρούσε στη Μύκονο και την Αττική.

Το ελληνικό FBI εντόπισε μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών σε εφόδους που έκανε σε σπίτια-γιάφκες στο νησί των ανέμων, ενώ κατά τη διάρκεια επιχείρησης, που πραγματοποίησαν, πέρασαν χειροπέδες σε πέντε μέλη του κυκλώματος και σε μία 31χρονη, η οποία κατηγορείται για κατοχή ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν ξεκινήσει τη δράση τους τουλάχιστον από τα μέσα Απριλίου του τρέχοντος έτους. Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας, εντοπίστηκαν ποσότητες κοκαΐνης, ροζ κοκαΐνης, MDMA, κάνναβης, κεταμίνης, παραισθησιογόνων μανιταριών κα.

Το enikos.gr, παρουσιάζει ορισμένους από τους πιο χαρακτηριστικούς διαλόγους που κατέγραψαν οι κοριοί της ΕΛΑΣ.

«Έχει κάτι μπάτσους τώρα, βλάκες»

Σε μία από τις συνομιλίες ο υπαρχηγός μιλά με τον διακινητή, ο οποίος αναφέρεται με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς σε αστυνομικούς που «την στήνουνε κάτω».

Διακινητής – Οδηγός transfer: Έλα μπρο.

Υπαρχηγός: Μου είπες να μην σε πάρω, μετά χάθηκε, λέω «τί έγινε;»

Διακινητής – Οδηγός transfer: Όχι, επειδή είχα πελάτες και τώρα πάλι ήρθε πλοίο αλλά @ρχ@δ@@, τώρα έρχεται άλλο ένα και τέλος μετά.

Υπαρχηγός: Εντάξει, οκ.

Διακινητής – Οδηγός transfer: Έχει κάτι μπάτσους τώρα, βλάκες, εδώ πέρα ρε.

Υπαρχηγός: Ναι;

Διακινητής – Οδηγός transfer: Ναι, ναι. Γ@μ@σ@ τα.

Υπαρχηγός: Την στήνουνε κάτω;

Διακινητής – Οδηγός transfer: Ναι.

«Αυτός έχει βράχο – Έξτα θέλει αυτός»

Σε μία άλλη συνομιλία που κατέγραψαν οι κοριοί της ΕΛΑΣ, ο διακινητής μιλά με πελάτη του κυκλώματος και τον ενημερώνει ότι ο άνθρωπος που τον παραπέμπει για προμήθεια ναρκωτικών «έχει βράχο». Όταν ο πελάτης λέει ότι θέλει «έξτα», ο διακινητής τον διαβεβαιώνει πως «έχουμε».

Πελάτης του κυκλώματος: Έλα.

Διακινητής – Οδηγός transfer: Σε στέλνω ένα τηλέφωνο είναι δικός μου αυτός, απλά αυτός έχει βράχο κατάλαβες;

Πελάτης του κυκλώματος: Εεε.

Διακινητής – Οδηγός transfer: Συνεργαζόμαστε με το παιδί.

Πελάτης του κυκλώματος: Εεε άκουσε με… δεν ξέρω για βράχο και τέτοια. Έξ θέλει αυτός.

Διακινητής – Οδηγός transfer: Έξι θέλει αυτός;

Πελάτης του κυκλώματος: Έξτα.

Διακινητής – Οδηγός transfer: Έξτα;

Πελάτης του κυκλώματος: Ναι.

Διακινητής – Οδηγός transfer: Έχουμε.

«Του το έδωσες;»

Ο υπαρχηγός του κυκλώματος μιλά με τον διακινητή για να επιβεβαιώσει ότι παρέδωσε την παραγγελία σε πελάτη.

Υπαρχηγός: Του το έδωσες;

Διακινητής – Οδηγός transfer: Ε;

Υπαρχηγός: Του το έδωσες;

Διακινητής – Οδηγός transfer: Δε θα στα περάσει;

Υπαρχηγός: Ρε φίλε του το έδωσες;

Διακινητής – Οδηγός transfer: Ναι ρε μπρο.

Υπαρχηγός: Γ@μ@ την κοινωνία μου. Κλείσε.

«Μην του δώσεις τίποτα αν δεν σου δώσει λεφτά»

Σε μία άλλη συνομιλία, ο υπαρχηγός μιλά ξανά με τον διακινητή και τον ρωτάει εάν μπορεί να προμηθεύσει με ποσότητα έναν πελάτη του κυκλώματος. «Μην του δώσεις τίποτα αν δεν σου δώσει λεφτά» είναι μία από τις οδηγίες που του δίνει.

Διακινητής – Οδηγός transfer:Έλα ρε.

Υπαρχηγός: Έλα ρε. Που είσαι;

Διακινητής – Οδηγός transfer:Σπίτι.

Υπαρχηγός: Μπορείς να πας ΔΥΟ στα ΑΝΩ ΜΕΡΑ στο βλάκα;

Διακινητής – Οδηγός transfer: ΑΝΩ ΜΕΡΑ;

Υπαρχηγός: Ναι, στον βλάκα.

Διακινητής – Οδηγός transfer: σου φτιάχνω τα ρούχα να ξέρεις τώρα. Πάω πάω.

Υπαρχηγός: Okay. Tου λέω να μου στείλει location και σου στέλνω. Μην του δώσεις τίποτα αν δεν σου δώσει λεφτά.

Διακινητής – Οδηγός transfer: Α στον χαζό; Στον χαζό;

Υπαρχηγός: Ναι, στο χαζό. Αν σου πει φέρτα και να τα πάω και τέτοια, μην τον πιστέψεις.

Διακινητής – Οδηγός transfer: Εντάξει, άστο χαχαχα, άστο.

«Αυτοί τώρα θα θέλουνε drugs και γυναίκες»

«Αυτοί τώρα θα θέλουνε drugs και γυναίκες», λέει ο υπαρχηγός του κυκλώματος στον διακινητή σε μία άλλη συνομιλία που είχαν για υποψήφιους πελάτες.

Υπαρχηγός: Αυτοί τώρα θα θέλουνε drugs και γυναίκες.

Διακινητής – Οδηγός transfer: Ναι, το ξέρω.

Υπαρχηγός: Γυναίκες θέλουνε;

Διακινητής – Οδηγός transfer: Ρε μπρο δε μου είπανε κάτι για γυναίκες αλλά θέλουνε ξέρω γω να πάω εκεί να αράξουμε.. τους είπα και για το άλλο.

Υπαρχηγός: Ναι, πες τους για το άλλο και βλέπουμε.

Διακινητής – Οδηγός transfer: Ντάξει οκ.

Υπαρχηγός: Έλα, έλα.

Διακινητής – Οδηγός transfer: Έλα.

«Έλα να μιλήσουμε γιατί μπορεί να έχουμε πρόβλημα»

Θορυβημένος εμφανίζεται ο υπαρχηγός σε μία άλλη χαρακτηριστική συνομιλία που είχε με τον διακινητή. «Πάρε καφέ κι έλα να μιλήσουμε γιατί μπορεί να έχουμε πρόβλημα» καταγράφεται να του λέει και αποφεύγει να του δώσει περισσότερες πληροφορίες από το τηλέφωνο.

Υπαρχηγός: Νίκο;

Διακινητής – Οδηγός transfer: Έλα ρε.

Υπαρχηγός: Έλα γιατί πρέπει να μιλήσουμε.

Διακινητής – Οδηγός transfer: Έλα έρχομαι ρε μ@λ@κ@ ξέρεις που είναι η βίλα; Στου διαόλου τη μάνα.

Υπαρχηγός: Οκ. Πάρε καφέ κι έλα να μιλήσουμε γιατί μπορεί να’ χουμε πρόβλημα.

Διακινητής – Οδηγός transfer: Τι μπορεί να;

Υπαρχηγός: Να’ χουμε πρόβλημα.

Διακινητής – Οδηγός transfer: Τι πρόβλημα;

Υπαρχηγός: Έλα από εδώ να σου πω.

«Να πήγαινες μέχρι τη γωνία στο αεροδρόμιο εκεί. Για ένα σ’ ένα φίλο μου»

Ο διακινητής καλεί τον υπαρχηγό της οργάνωσης για να τον ρωτήσει εάν μπορεί να προμηθεύσει έναν φίλο του σε ραντεβού στο αεροδρόμιο.

Υπαρχηγός: Έλα ρε.

Διακινητής – Οδηγός transfer: Κοιμάσαι;

Υπαρχηγός: Μμμ.

Διακινητής – Οδηγός transfer: Α καλά.

Υπαρχηγός: Τι έπαθες;

Διακινητής – Οδηγός transfer: Να πήγαινες μέχρι τη γωνία στο αεροδρόμιο εκεί. Για ένα (1) σ’ ένα φίλο μου.

«Ρε μ@λ@κ@ DEALERS είμαστε. Τι μας πέρασες;»

Αποκαλυπτική είναι μία άλλη συνομιλία του υπαρχηγού του κυκλώματος με τον διακινητή. Ο πρώτος είναι ενοχλημένος με έναν πελάτη που του είπε «άστο κάπου». «Σιγά μην ψάχνω εγώ σπίτια να αφήσω κάτω. Τι θέλει delivery;», καταγράφεται να λέει και προσθέτει… με αγανάκτηση «δηλαδή τι είμαστε σκλάβοι είμαστε;». Όταν ο διακινητής του απαντά πως έχει δίκιο, ο υπαρχηγός λέει: «Τι εντάξει, ρε μ@λ@κ@ DEALERS είμαστε. Τι μας πέρασες;».

Υπαρχηγός: Έλα.

Διακινητής – Οδηγός transfer: Έλα, μιλήσατε;

Υπαρχηγός: Του είπα άμα θέλει να με περιμένει να κατέβω. Να ήτανε εκεί πέρα.

Διακινητής – Οδηγός transfer: okay.

Υπαρχηγός: Μου λέει άστο κάπου. Και σιγά μην ψάχνω εγώ σπίτια να αφήσω κάτω. Τι θέλει delivery;

Διακινητής – Οδηγός transfer: Ναι.

Υπαρχηγός: Ε ναι ρε μ@λ@κ@, δηλαδή τι είμαστε σκλάβοι είμαστε;

Διακινητής – Οδηγός transfer: Εντάξει ρε ΝΙΚΟ έχεις δίκιο και έσυ.

Υπαρχηγός: Τι εντάξει, ρε μ@λ@κ@ DEALERS είμαστε. Τι μας πέρασες ;

Διακινητής – Οδηγός transfer: Ρε μ@λ@κ@, μίλα λέγε εσύ από το τηλέφωνο.

Υπαρχηγός: Ναι ρε bro του μίλησα και του είπα ξέρεις κάτι δεν ήσουν εκεί πέρα, δεν μπορώ να στα αφήσω κάπου, πάω στην δουλειά μου όταν τελειώσω θα σε πάρω αν θες. Κατάλαβες;

Διακινητής – Οδηγός transfer: Εντάξει ρε bro.

«Μόλις άφησα τώρα»

Ο διάλογος του υπαρχηγού με τον διακινητή:

Υπαρχηγός: Έλα ρε .

Διακινητής – Οδηγός transfer:Έλα,μόλις άφησα τώρα.

Υπαρχηγός: Αυτή ‘να μόνη της;

Διακινητής – Οδηγός transfer: Όλα κανονικά, τριάντα ευρώ, και ε κάτσε να το στείλω και αυτό και τώρα πάω κάτι μου πε. Πέρνα πέρνα γ@μ@ την μάνα σου πέρνα πουτ@ν@ ( προς τρίτο άτομο). Και τώρα μου πε να πάω να πάρω από το φαρμακείο ένα VIAGRA εκατοστάρι να το πάω, να το πάω ALEMAGOU θα μου πληρώσει και το VIAGRA και θα μου δώσει και λεφτά.

Υπαρχηγός: Κλαίω, ότι να ‘ναι. Αυτουνου που θα του πας το VIAGRA πες του, οτιδήποτε άλλο χρειαστείς πες μου

Διακινητής – Οδηγός transfer: Ναι ρε εννοείτε ρε μ@λ@κ@.

Υπαρχηγός: Κατεύθειαν πες του τα αυτουνού

Διακινητής – Οδηγός transfer: Με την μια, με τη μια, με την μια.

«Θα πεις ότι αυτός δεν μπορεί να κάνει δουλειά γιατί είναι από οικογένεια μπάτσων»

Ο υπαρχηγός μιλά ξανά με τον διακινητή και του δίνει οδηγίες για το τι θα πει σε έναν πελάτη ώστε να τον αποτρέψει να προμηθευτεί από «ανταγωνιστή». Του λέει να πει ότι «αυτός δεν κάνει δουλειά απλά παίρνει από έναν άλλον και δίνει στους φίλους του» και ότι «αυτός δεν μπορεί να κάνει δουλειά γιατί είναι από οικογένεια μπάτσων… ο θείος του είναι μεσ’ τη ΓΑΔΑ και τέτοια». «Τρόμαξε τον», καταγράφεται να λέει ο υπαρχηγός.

Διακινητής – Οδηγός transfer: Έλα ρε.

Υπαρχηγός: Άκου, αυτό που θα πεις εσύ άμα μιλήσετε ποτέ γιατί το’ χω μιλήσει εγώ το’ χω φτιάξει.. ακούς;

Διακινητής – Οδηγός transfer: Έλα.

Υπαρχηγός: Θα πεις αυτά που θα σου πω, πέντε κουβέντες εντάξει;

Διακινητής – Οδηγός transfer: Ναι.

Υπαρχηγός: Πρώτον ότι αυτός δεν κάνει δουλειά απλά παίρνει από έναν άλλον και δίνει στους φίλους του κατάλαβες; Ένα αυτό.

Διακινητής – Οδηγός transfer: Οκ.

Υπαρχηγός: Ένα. Δεύτερον, θα πεις ότι αυτός δεν μπορεί να κάνει δουλειά γιατί είναι από οικογένεια μπάτσων… ο θείος του είναι μεσ’ τη ΓΑΔΑ και τέτοια. Τρόμαξε τονα.

«Ήμουν και φορτωμένος»

Σε μία άλλη καταγεγραμμένη συνομιλία, ο διακινητής μιλάει με έναν πελάτη και παραδέχεται ότι «ήμουν και φορτωμένος». Σε ερώτηση του πελάτη πού είχε κρύψει την ποσότητα, ο ίδιος απαντά «στ’ @ρχίδι@ ρε μπρο αλλά δεν έχει σημασία. Κατάλαβες… δηλαδή αν μου κάνανε και ψάξιμο γ@μησ@ τα».

Διακινητής – Οδηγός transfer: Κι εγώ σκέφτηκα να φύγω αλλά λέω άμα γίνει.. μ@λ@κ@ λέω είναι επικίνδυνο και να φεύγεις έτσι.

Πελάτης του κυκλώματος: Όχι εσύ δεν έπρεπε να φύγεις.

Διακινητής – Οδηγός transfer: Όχι εγώ δεν έπρεπε.

Πελάτης του κυκλώματος: Όχι. Όλοι σωστά το παίξαμε.

Διακινητής – Οδηγός transfer: Ναι, ναι, ναι, ναι. Όντως το παίξαμε σωστά. Εγώ.. ρε εγώ δεν μπόρεσα να φύγω γιατί μου λέει «εσύ θα περιμένεις εδώ». Άμα έφευγα… άμα με κυνηγάγανε μετά από πίσω;

Πελάτης του κυκλώματος: Ναι.

Διακινητής – Οδηγός transfer: Και τι; Και το κυριότερο ξέρει ποιο ήτανε από όλα; Γ@μ@σ@ τα όλα αυτά. Το κυριότερο από όλα ήτανε ότι ήμουν και φορτωμένος.

Πελάτης του κυκλώματος: Τι ήσουνα;

Διακινητής – Οδηγός transfer: Φορτωμένος.

Πελάτης του κυκλώματος: Α! Ωραία! Τέλεια!

Διακινητής – Οδηγός transfer: Και ήταν και ΟΠΚΕ χεχεχε. Μα γι’ αυτό πήγαινε η καρδιά μου εμένα έτσι ρε δεν με ενδιέφερε να γινόταν κάτι άλλο χεχε γ@μ@σ@ τα.

Πελάτης του κυκλώματος: Που ακριβώς τα είχες;

Διακινητής – Οδηγός transfer: Στ’ @ρχίδι@ ρε μπρο αλλά δεν έχει σημασία. Κατάλαβες… δηλαδή αν μου κάνανε και ψάξιμο γ@μησ@ τα.

Πελάτης του κυκλώματος: Τα βάζεις εκεί ε;

«Μετά από κάποια στιγμή ξέρεις είναι, για πέταμα η μύτη»

Οι κοριοί της ΕΛΑΣ κατέγραψαν και μία συνομιλία του αρχηγού με έναν πελάτη του κυκλώματος.

Πελάτης του κυκλώματος: Πήρα και μία βαζελίνη οπωσδήποτε.

Αρχηγός: Για την μύτη ;

Πελάτης του κυκλώματος: Ναι δεν υπάρχει, μου την μαλακώνει γάμα τα.

Αρχηγός: Ναι καλά έκανες χρειάζεται.

Πελάτης του κυκλώματος: Έπρεπε να την είχα πάρει μαζί μου, τέλος πάντων πήγα εδώ και πήρα μια μικρούλα, γιατί με πόναγε πάρα πολύ μέσα. Αφού την ξεφτίλισα. Δηλαδή έγινε σκούπα DYSON αυτές τις μέρες.

Αρχηγός: Εντάξει λογικό, μετά από κάποια στιγμή ξέρεις είναι, είναι πως το λένε.. εεε για πέταμα η μύτη.

Πελάτης του κυκλώματος: Δεν είναι δεν, δεν μετά πάμε σε άλλες χρήσεις.

Αρχηγός: Ναι, ναι.

Πελάτης του κυκλώματος: Της εεε.. Όχι της μύτης, του θέματος. Δεν θέλω να κάνω τις άλλες χρήσεις. Κλάμα.

Αρχηγός: Ναι, ναι.

Η έφοδος της ΕΛΑΣ

«Πέστε κάτω τώρα» ακούγονται να φωνάζουν σε βίντεο της ΕΛ.ΑΣ. πάνοπλοι αστυνομικοί, οι οποίοι σπάνε τις πόρτες σπιτιών – γιαφκών στη Μύκονο όπου εντόπισαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών. Συνέλαβαν πέντε άτομα για διακίνηση ναρκωτικών στο νησί και την Αττική και μία 31χρονη, η οποία κατηγορείται για κατοχή ναρκωτικών. Η έφοδος του ελληνικού FBI πραγματοποιήθηκε έπειτα από εκτεταμένες έρευνες που έκαναν το προηγούμενο διάστημα.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, ενώ ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις, διασταυρώσεις στοιχείων, ειδικές ανακριτικές τεχνικές και δημιουργία προφίλ των εμπλεκομένων (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης, τουλάχιστον από τα μέσα Απριλίου του τρέχοντος έτους, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση, με διαρκή δράση και ιεραρχική δομή, με σκοπό τη διακίνηση διαφόρων ναρκωτικών ουσιών σε Μύκονο και Αττική και την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Οι ρόλοι των μελών της οργάνωσης

Τα μέλη της οργάνωσης είχαν διακριτούς ρόλους ως εξής:

37χρονος, ο οποίος διηύθυνε και συντόνιζε την εγκληματική οργάνωση, έχοντας την ευθύνη για την ανεύρεση προμηθευτών, την ανεύρεση και τη διαχείριση χώρων απόκρυψης, τη μεταφορά, διακίνηση, φύλαξη και αποθήκευση των ουσιών, τη διαχείριση μέρους των παράνομων εσόδων, καθώς και τον εφοδιασμό λοιπών διακινητών,

39χρονος, επιφορτισμένος με την αποθήκευση και φύλαξη των ναρκωτικών ουσιών που προορίζονταν για άμεση διακίνηση, την ανεύρεση πελατών, καθώς και την παραλαβή και φύλαξη μέρους των χρημάτων από τις πωλήσεις,

38χρονος, ο οποίος λειτουργούσε ως «υπαρχηγός» της οργάνωσης και άμεσος συνεργός του 37χρονου, έχοντας ενεργό ρόλο στην αποθήκευση και φύλαξη των ναρκωτικών, την ανεύρεση πελατών και την περαιτέρω διακίνηση, καθώς και τη διαχείριση μέρους των παράνομων εσόδων,

25χρονος, που είχε αναλάβει την ανεύρεση πελατών, την αποθήκευση, τη φύλαξη και τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών και

38χρονη, στην οποία είχε ανατεθεί ο ρόλος της αποθήκευσης, φύλαξης και περιστασιακής διακίνησης των ναρκωτικών και της επιτήρησης των χώρων απόκρυψής τους.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, καθώς και χώρους που χρησιμοποιούνταν για την απόκρυψη των ναρκωτικών ουσιών (καβάτζες) σε Μύκονο, Πειραιά και Πέραμα, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

κοκαΐνη, βάρους -2- κιλών και -690,3- γραμμαρίων,

ροζ κοκαΐνη, βάρους -705,65- γραμμαρίων,

MDMA βάρους -754,4- γραμμαρίων,

ακατέργαστη κάνναβη, βάρους -1- κιλού και -418- γραμμαρίων,

κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα), βάρους -8- γραμμαρίων,

846- δισκία ναρκωτικών και φαρμακευτικών ουσιών,

κεταμίνη, βάρους -205,7- γραμμαρίων,

παραισθησιογόνα μανιτάρια, ενός γραμμαρίου,

30- χάρτινες κάρτες εμποτισμένες με άγνωστη ναρκωτική ουσία,

5- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

4- φορτηγά οχήματα (van),

2- μοτοσικλέτες και -2- Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα,

14- συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

ηλεκτρονικός μετρητής χρημάτων,

χρηματοκιβώτιο,

πλήθος νάιλον συσκευασιώνκαι

τα χρηματικά ποσά των -94.575- ευρώ και -11.500- δολαρίων.

Οι τιμές διάθεσης των ναρκωτικών

Οι τιμές διάθεσης των ναρκωτικών κυμαίνονταν ανάλογα το είδος τους και συγκεκριμένα:

η κοκαΐνη προς -120- έως -200- € το γραμμάριο,

η ροζ κοκαΐνη (TUCI) προς -170- έως -200- ευρώ το γραμμάριο,

η MDMA προς -60- με -80- ευρώ το γραμμάριο,

τα ecstasy προς -20- ευρώ το δισκίο,

η ακατέργαστη κάνναβη προς -20- ευρώ το γραμμάριο,

η κατεργασμένη κάνναβη προς -30- ευρώ το γραμμάριο,

η κεταμίνη προς -150- έως -180- ευρώ το γραμμάριο,

τα εμποτισμένα με ναρκωτικά χαρτιά προς -20- ευρώ το τεμάχιο,

τα παραισθησιογόνα μανιτάρια προς -40- ευρώ το γραμμάριο και

τα ηρεμιστικά δισκία προς -5- ευρώ το δισκίο.

Μέχρι στιγμής, από τις πωλήσεις των κατασχεθεισών ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών και τα κατασχεθέντα χρηματικά ποσά, υπολογίζεται ότι τα παράνομα έσοδα που θα αποκόμιζε η οργάνωση υπερβαίνουν τις 700.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, δυο εκ των οποίων έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για έτερα αδικήματα, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.