Μύκονος: «Πέστε κάτω τώρα» – Βίντεο από την έφοδο του ελληνικού FBI σε σπίτια – «γιάφκες» ναρκωτικών στο νησί

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«Πέστε κάτω τώρα» ακούγονται να φωνάζουν σε βίντεο της ΕΛ.ΑΣ. πάνοπλοι αστυνομικοί, οι οποίοι σπάνε τις πόρτες σπιτιών – γιαφκών στη Μύκονο όπου εντόπισαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών. Συνέλαβαν πέντε άτομα για μεγάλη διακίνηση ναρκωτικών στο νησί και την Αττική. Η έφοδος του ελληνικού FBI πραγματοποιήθηκε έπειτα από εκτεταμένες έρευνες που έκαναν το προηγούμενο διάστημα.

Εκτός από τους “5” χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί και σε μία 31χρονη που κατηγορείται για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, ενώ ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις, διασταυρώσεις στοιχείων, ειδικές ανακριτικές τεχνικές και δημιουργία προφίλ των εμπλεκομένων (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης, τουλάχιστον από τα μέσα Απριλίου του τρέχοντος έτους, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση, με διαρκή δράση και ιεραρχική δομή, με σκοπό τη διακίνηση διαφόρων ναρκωτικών ουσιών σε Μύκονο και Αττική και την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Οι ρόλοι των μελών της οργάνωσης

Τα μέλη της οργάνωσης είχαν διακριτούς ρόλους ως εξής:

37χρονος, ο οποίος διηύθυνε και συντόνιζε την εγκληματική οργάνωση, έχοντας την ευθύνη για την ανεύρεση προμηθευτών, την ανεύρεση και τη διαχείριση χώρων απόκρυψης, τη μεταφορά, διακίνηση, φύλαξη και αποθήκευση των ουσιών, τη διαχείριση μέρους των παράνομων εσόδων, καθώς και τον εφοδιασμό λοιπών διακινητών,

39χρονος, επιφορτισμένος με την αποθήκευση και φύλαξη των ναρκωτικών ουσιών που προορίζονταν για άμεση διακίνηση, την ανεύρεση πελατών, καθώς και την παραλαβή και φύλαξη μέρους των χρημάτων από τις πωλήσεις,

38χρονος, ο οποίος λειτουργούσε ως «υπαρχηγός» της οργάνωσης και άμεσος συνεργός του 37χρονου, έχοντας ενεργό ρόλο στην αποθήκευση και φύλαξη των ναρκωτικών, την ανεύρεση πελατών και την περαιτέρω διακίνηση, καθώς και τη διαχείριση μέρους των παράνομων εσόδων,

25χρονος, που είχε αναλάβει την ανεύρεση πελατών, την αποθήκευση, τη φύλαξη και τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών και

38χρονη, στην οποία είχε ανατεθεί ο ρόλος της αποθήκευσης, φύλαξης και περιστασιακής διακίνησης των ναρκωτικών και της επιτήρησης των χώρων απόκρυψής τους.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, καθώς και χώρους που χρησιμοποιούνταν για την απόκρυψη των ναρκωτικών ουσιών (καβάτζες) σε Μύκονο, Πειραιά και Πέραμα, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

κοκαΐνη, βάρους -2- κιλών και -690,3- γραμμαρίων,

ροζ κοκαΐνη, βάρους -705,65- γραμμαρίων,

MDMA βάρους -754,4- γραμμαρίων,

ακατέργαστη κάνναβη, βάρους -1- κιλού και -418- γραμμαρίων,

κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα), βάρους -8- γραμμαρίων,

846- δισκία ναρκωτικών και φαρμακευτικών ουσιών,

κεταμίνη, βάρους -205,7- γραμμαρίων,

παραισθησιογόνα μανιτάρια, ενός γραμμαρίου,

30- χάρτινες κάρτες εμποτισμένες με άγνωστη ναρκωτική ουσία,

5- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

4- φορτηγά οχήματα (van),

2- μοτοσικλέτες και -2- Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα,

14- συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

ηλεκτρονικός μετρητής χρημάτων,

χρηματοκιβώτιο,

πλήθος νάιλον συσκευασιώνκαι

τα χρηματικά ποσά των -94.575- ευρώ και -11.500- δολαρίων.

Οι τιμές διάθεσης των ναρκωτικών

Οι τιμές διάθεσης των ναρκωτικών κυμαίνονταν ανάλογα το είδος τους και συγκεκριμένα:

η κοκαΐνη προς -120- έως -200- € το γραμμάριο,

η ροζ κοκαΐνη (TUCI) προς -170- έως -200- ευρώ το γραμμάριο,

η MDMA προς -60- με -80- ευρώ το γραμμάριο,

τα ecstasy προς -20- ευρώ το δισκίο,

η ακατέργαστη κάνναβη προς -20- ευρώ το γραμμάριο,

η κατεργασμένη κάνναβη προς -30- ευρώ το γραμμάριο,

η κεταμίνη προς -150- έως -180- ευρώ το γραμμάριο,

τα εμποτισμένα με ναρκωτικά χαρτιά προς -20- ευρώ το τεμάχιο,

τα παραισθησιογόνα μανιτάρια προς -40- ευρώ το γραμμάριο και

τα ηρεμιστικά δισκία προς -5- ευρώ το δισκίο.

Μέχρι στιγμής, από τις πωλήσεις των κατασχεθεισών ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών και τα κατασχεθέντα χρηματικά ποσά, υπολογίζεται ότι τα παράνομα έσοδα που θα αποκόμιζε η οργάνωση υπερβαίνουν τις 700.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, δυο εκ των οποίων έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για έτερα αδικήματα, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.