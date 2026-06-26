Μαργαρίτης Σχοινάς: Παρέδωσε το πτυχίο του Βαγγέλη Γιακουμάκη στη μητέρα του

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, παρέδωσε στη μητέρα του Βαγγέλη Γιακουμάκη, Μαρία, το πτυχίο του γιου της από τη Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων. Ο κ. Σχοινάς χαρακτήρισε την παράδοση ως οφειλόμενο ηθικό χρέος της Πολιτείας προς τη μνήμη του Βαγγέλη και την οικογένειά του, εκφράζοντας την ευχή η υπόθεση να αποτελέσει το τελευταίο περιστατικό ανάλογων συμπεριφορών.

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Πολιτική

Σχοινάς- πτυχίο Γιακουμάκη
Όταν ο Μαργαρίτης Σχοινάς παρέλαβε το πτυχίο του Βαγγέλη Γιακουμάκη από τη Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, παρέδωσε σήμερα το πτυχίο του Βαγγέλη Γιακουμάκη στη μητέρα του, Μαρία Γιακουμάκη.
  • Ο κ. Σχοινάς χαρακτήρισε την παράδοση του πτυχίου «οφειλόμενο ηθικό χρέος της Πολιτείας» και εξέφρασε την ευχή η υπόθεση να αποτελέσει το τελευταίο περιστατικό ανάλογων συμπεριφορών.
  • Στη συνάντηση στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων παρέστησαν επίσης ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, και ο βουλευτής Ρεθύμνου, Γιάννης Κεφαλογιάννης.

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Το πτυχίο του Βαγγέλη Γιακουμάκη από την Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων παρέδωσε σήμερα στη μητέρα του, Μαρία Γιακουμάκη, ο υπουργός Αγροτικής Αννάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς.

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Κατά την υποδοχή της στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο κ. Σχοινάς χαρακτήρισε την παράδοση του πτυχίου οφειλόμενο ηθικό χρέος της Πολιτείας προς τη μνήμη του Βαγγέλη Γιακουμάκη και την οικογένειά του.

Επιπλέον, κατά τη συνάντηση εξέφρασε, επίσης, την ευχή η υπόθεσή του να αποτελέσει το τελευταίο περιστατικό που συνδέεται με ανάλογες συμπεριφορές.

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Το πτυχίο είχε παραδοθεί στον υπουργό την περασμένη Τετάρτη, κατά τη διάρκεια τελετής στις εγκαταστάσεις της Γαλακτοκομικής Σχολής Ιωαννίνων, όπου φοιτούσε ο Βαγγέλης Γιακουμάκης.

Στη σημερινή συνάντηση παρέστησαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, και ο βουλευτής Ρεθύμνου, Γιάννης Κεφαλογιάννης, οι οποίοι διατηρούν μακρόχρονη φιλική σχέση με την οικογένεια Γιακουμάκη.

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