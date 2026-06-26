ΕΕ: Τέλος στις χρεώσεις για τις χειραποσκευές από το 2027 – Τι ισχύει για τις αποζημιώσεις και τις θέσεις στην καμπίνα

Έπειτα από περισσότερα από δέκα χρόνια έντονων διαπραγματεύσεων, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σε μια συμφωνία-ορόσημο που θωρακίζει τους ταξιδιώτες, διασφαλίζοντας τη δωρεάν μεταφορά χειραποσκευών στην καμπίνα και τη διατήρηση των οικονομικών αποζημιώσεων για τις καθυστερήσεις πτήσεων.

Η νέα νομοθεσία τις αεροπορικές εταιρείες -και κυρίως τις χαμηλού κόστους- να αναπροσαρμόσουν ριζικά την τιμολογιακή τους πολιτική.

Η ψηφοφορία και η πολιτική συμφωνία

Την Τετάρτη 17 Ιουνίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε τη θέση του με 632 ψήφους υπέρ, 15 κατά και 9 αποχές, σχετικά με την αναθεώρηση των κανόνων για τα δικαιώματα των επιβατών, στη βάση αλλαγών που είχαν προτείνει τα κράτη μέλη της ΕΕ τον Ιούνιο του 2025.

Οι ευρωβουλευτές καταψήφισαν την πίεση των υπουργών της ΕΕ για αποδυνάμωση των δικαιωμάτων, τα οποία ισχύουν από το 2004 με σκοπό την επαρκή προστασία των επιβατών από τις αναστατώσεις στα ταξίδια.

Βάσει των νέων κανόνων, οι επιβάτες θα επωφεληθούν από δωρεάν χειραποσκευές και θα δικαιούνται οικονομική αποζημίωση εάν οι πτήσεις καθυστερήσουν για τουλάχιστον τρεις ώρες — ένα βασικό αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που συνάντησε την αντίσταση αρκετών χωρών της ΕΕ.

Η συμφωνία επιτεύχθηκε την Παρασκευή 19 Ιουνίου από τους πρεσβευτές της ΕΕ και την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, η οποία προεδρεύει έως το τέλος Ιουνίου.

Ο υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων της Κυπριακής Δημοκρατίας, Αλέξης Βαφεάδης, δήλωσε: «Είμαι υπερήφανος που, έπειτα από 13 χρόνια διαπραγματεύσεων, καταλήξαμε σε μια συμφωνία-ορόσημο για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των επιβατών αεροπορικών μεταφορών στην ΕΕ. Αυτό το εκσυγχρονισμένο πλαίσιο θα προσφέρει βεβαιότητα, δικαιοσύνη και ισχυρότερη προστασία για εκατομμύρια Ευρωπαίους επιβάτες αεροπλάνων».

«Η συμφωνία επιτυγχάνει μια δίκαιη ισορροπία για τις αεροπορικές μας εταιρείες, βοηθώντας στη διατήρηση της συνδεσιμότητας που είναι ζωτικής σημασίας για την εσωτερική αγορά της ΕΕ και τους πολίτες της».

Η ανάγκη εκσυγχρονισμού

Ο κανονισμός προστασίας επιβατών της ΕΕ είχε ανοίξει για αναθεώρηση το 2013. Οι ευρωβουλευτές πέρασαν τα επόμενα χρόνια πιέζοντας για διευρυμένα δικαιώματα αποσκευών και διασφαλίσεις σε περιπτώσεις χρεοκοπίας αεροπορικών εταιρειών, βρίσκοντας αντίθετες ορισμένες χώρες και την αεροπορική βιομηχανία.

Ο Λιθουανός Ευρωβουλευτής των Πρασίνων, Βιργκίνιους Σινκεβίτσιους, υπενθύμισε ότι όταν θεσπίστηκε ο νόμος το 2004, «απλώς δεν είχε σχεδιαστεί» για τη σημερινή πραγματικότητα της έκρηξης της επιβατικής κίνησης.

«Η Ryanair μετέφερε περίπου 23 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως. Το 2024, μετέφερε πάνω από 183 εκατομμύρια – σχεδόν οκτώ φορές περισσότερους. Η Wizz Air δεν υπήρχε ακόμη. Η EasyJet ήταν ένας παίκτης εξειδικευμένης αγοράς. Οι αερομεταφορείς χαμηλού κόστους αντιπροσωπεύουν πλέον ένα κυρίαρχο μερίδιο των ενδοευρωπαϊκών αερομεταφορών και έχουν δημιουργήσει επιχειρηματικά μοντέλα ειδικά γύρω από τον διαχωρισμό υπηρεσιών που κάποτε ήταν βασικές, χρεώνοντας ξεχωριστά για την καθεμία».

Αποζημιώσεις, καθυστερήσεις και υποχρεώσεις φροντίδας

Οι Ευρωπαίοι ταξιδιώτες δικαιούνται ήδη αποζημίωση μεταξύ €250 και €600 σε περίπτωση ακύρωσης ή καθυστέρησης άνω των τριών ωρών.

Το νέο κείμενο αποσαφηνίζει ότι οι αεροπορικές εταιρείες θα καταβάλλουν €300 σε πτήσεις άνω των 3.500 χιλιομέτρων και €600 εάν η καθυστέρηση ξεπεράσει τις τέσσερις ώρες ή αν η πτήση τελικά ακυρωθεί.

«Ωστόσο», σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, «οι αεροπορικές εταιρείες θα μπορούν να αποφύγουν την καταβολή αποζημίωσης, εάν η καθυστέρηση ή η ακύρωση προκλήθηκε από γεγονότα εκτός του ελέγχου τους. Οι νέοι κανόνες θα περιλαμβάνουν μια ανοιχτή λίστα με αυτές τις έκτακτες περιστάσεις, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, φυσικών καταστροφών, πολέμου, καιρικών συνθηκών, απειθαρχίας επιβατών ή απεργιών στο αεροδρόμιο, στην αεροναυτιλία ή σε παρόχους υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης».

Το κείμενο προσθέτει πως, «σε κάθε περίπτωση, οι αερομεταφορείς θα έχουν την υποχρέωση να φροντίζουν τους εγκλωβισμένους επιβάτες», παρέχοντας

αναψυκτικά για κάθε δύο ώρες χρόνου αναμονής,

για κάθε δύο ώρες χρόνου αναμονής, ένα γεύμα έπειτα από τρεις ώρες και,

έπειτα από τρεις ώρες και, εάν απαιτείται κατά τη διάρκεια μεγάλων καθυστερήσεων, διανυκτέρευση για ανώτατο όριο τριών διανυκτερεύσεων.

Τι αλλάζει με τις χειραποσκευές από το 2027

Οι κανόνες βάζουν τέλος στις χρεώσεις των χειραποσκευών καμπίνας, μια κοινή πρακτική εταιρειών όπως η Ryanair ή η EasyJet.

Οι οργανώσεις καταναλωτών υποστήριζαν εδώ και καιρό ότι οι χρεώσεις αυτές είναι παράνομες, την ίδια στιγμή που ορισμένες αεροπορικές έσπευδαν πρόσφατα να επιβάλουν νέες χρεώσεις, επικαλούμενες οικονομικές απώλειες λόγω της εκτόξευσης των τιμών των καυσίμων εξαιτίας των αναταραχών στη Μέση Ανατολή.

Οι επιβάτες θα δικαιούνται πλέον δωρεάν ένα προσωπικό αντικείμενο (μικρή τσάντα ή σακίδιο) διαστάσεων 40cm x 30cm x 15cm, συν μία μικρή χειραποσκευή με ρόδες, με μέγιστες συνολικές διαστάσεις 100 cm (άθροισμα μήκους, πλάτους και ύψους) και βάρος έως 7 κιλά.

Όπως αναφέρεται στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: «Οι νέοι κανόνες περιλαμβάνουν τώρα το δικαίωμα μεταφοράς επί του σκάφους, χωρίς πρόσθετη χρέωση, ενός προσωπικού αντικειμένου, όπως μια μικρή τσάντα ή σακίδιο. Κατόπιν επιμονής των ευρωβουλευτών, η διαφάνεια των τιμών και η συγκρισιμότητα των αεροπορικών εισιτηρίων αυξήθηκαν υποχρεώνοντας τις αεροπορικές εταιρείες, τους διαμεσολαβητές και τις πύλες αναζήτησης να εμφανίζουν πάντα τον αεροπορικό ναύλο συμπεριλαμβανομένης της χειραποσκευής από την έναρξη της διαδικασίας κράτησης. Οι διαπραγματευτές συμφώνησαν ότι οι αεροπορικές εταιρείες μπορούν να προσφέρουν φθηνότερα εισιτήρια για επιβάτες που επιλέγουν οικειοθελώς να ταξιδέψουν χωρίς χειραποσκευή».

Μόλις ο νέος νόμος τεθεί σε ισχύ το 2027, οι αεροπορικές εταιρείες πρέπει να ενσωματώνουν τόσο το προσωπικό αντικείμενο όσο και τη μεγαλύτερη χειραποσκευή στην τυπική τιμή του εισιτηρίου τους.

Παρόλο που αυτό αναμένεται να αυξήσει τις αρχικές τιμές των εισιτηρίων (ειδικά στις low-cost), οι ταξιδιώτες που επιλέγουν να πετάξουν χωρίς βαλίτσα θα μπορούν να εξαιρεθούν, λαμβάνοντας μειωμένο ναύλο.

Η εξαίρεση λόγω Brexit

Συμπληρώνοντας 10 χρόνια από το Brexit, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν δεσμεύεται άμεσα.

Βρετανικές εταιρείες όπως η Jet2, η EasyJet και η British Airways θα υποχρεούνται να εφαρμόζουν τους κανόνες μόνο σε πτήσεις από την ΕΕ προς το Ηνωμένο Βασίλειο – κάτι που σημαίνει ότι οι επιβάτες ίσως χρειαστεί να πληρώσουν έξτρα για το άλλο σκέλος της μετάβασης.

Ωστόσο, αναφέρεται ότι η Βρετανίδα υπουργός Μεταφορών, Χάιντι Αλεξάντερ, εξετάζει προτάσεις για επικαιροποίηση της βρετανικής νομοθεσίας ώστε να εναρμονιστεί με την ΕΕ.

Προστασία ευάλωτων επιβατών και οικογενειών

Οι ευρωβουλευτές διασφάλισαν ότι οι επιβάτες με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα (PRM) θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης, αλλαγής δρομολογίου και βοήθειας εάν χάσουν μια πτήση επειδή το αεροδρόμιο απέτυχε να τους βοηθήσει να φτάσουν στην πύλη εγκαίρως.

Παράλληλα, διασφαλίστηκε ότι οι οικογένειες με παιδιά δεν θα χωρίζονται στα καθίσματα, υποχρεώνοντας τους αερομεταφορείς να εξασφαλίζουν ότι κάθε άτομο που συνοδεύει παιδί κάτω των 14 ετών θα κάθεται σε διπλανή θέση χωρίς επιπλέον χρέωση.

Το ίδιο δικαίωμα θα ισχύει για επιβάτες με αναπηρία, μειωμένη κινητικότητα και για έγκυες γυναίκες.

Η οργισμένη αντίδραση της Ryanair

Η εταιρεία χαμηλού κόστους Ryanair χαρακτήρισε τους νέους κανόνες της ΕΕ για τις χειραποσκευές ως μια «ασυναρτησία», προειδοποιώντας ότι το μέτρο θα αυξήσει τους ναύλους και θα παραπλανήσει τους επιβάτες.

Σε μια δήλωσή του, ο επικεφαλής της εταιρείας, Μάικλ Ο’Λίρι, επέκρινε τις αλλαγές κάνοντας λόγο για «γραφειοκρατικές ανοησίες».

«Αυτοί οι τελευταίοι κανονισμοί EU261 είναι περισσότερες γραφειοκρατικές ανοησίες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Αντί να ενθαρρύνουν τις αεροπορικές εταιρείες της ΕΕ να διαφημίζουν τους χαμηλότερους ναύλους μας (οι οποίοι εξαιρούν τη δεύτερη χειραποσκευή), κάτι που επιλέγει πάνω από το 50% των πελατών μας, αυτοί οι νέοι άχρηστοι κανονισμοί απαιτούν από τις αεροπορικές εταιρείες να διαφημίζουν ψευδώς υψηλότερους αεροπορικούς ναύλους, καθιστώντας τις αεροπορικές εταιρείες της ΕΕ ακόμη λιγότερο ανταγωνιστικές».

Σύμφωνα με τη Ryanair, περίπου οι μισοί από τους επιβάτες της επιλέγουν τον βασικό ναύλο και συνήθως δεν πληρώνουν για επιπλέον χειραποσκευή, με την εταιρεία να ισχυρίζεται ότι οι νέοι κανόνες θα δυσκολέψουν τους πελάτες να βρουν τις φθηνότερες επιλογές.

Ο Ο’Λίρι κατέληξε δηλώνοντας: «Σε μια εποχή που ο Πούτιν εισέβαλε στην Ουκρανία και υπάρχει πόλεμος στη Μέση Ανατολή, η Ευρώπη πρέπει να είναι πιο ανταγωνιστική εάν θέλει να προσφέρει ανάπτυξη. Σε αυτή την περίοδο διεθνούς κρίσης, το μόνο που μπορεί να κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο είναι να εφευρίσκει νέους κανονισμούς. Η Ryanair καλεί και πάλι την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να σταματήσουν να παράγουν άχρηστους κανονισμούς και αντίθετα να κάνουν κάτι ανταγωνιστικό για τους Ευρωπαίους καταναλωτές».