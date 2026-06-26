Ryanair: Αλλάζει την πολιτική της – Τέλος οι επιπλέον χρεώσεις για να κάθονται οι γονείς μαζί με τα παιδιά τους

Η Ryanair ανακοίνωσε ότι αλλάζει την πολιτική της για την οικογενειακή κράτηση θέσεων, επιτρέποντας πλέον στους γονείς να κάθονται δωρεάν δίπλα στα μικρά παιδιά τους, έπειτα από έρευνα που ξεκίνησε η βρετανική Αρχή Ανταγωνισμού και Αγορών (Competition and Markets Authority – CMA).

Οι ενήλικες που ταξιδεύουν με παιδιά και δεν επιθυμούν να πληρώσουν για κράτηση συγκεκριμένης θέσης θα ενημερώνονται πλέον, μετά το check-in, για τη δωρεάν θέση που τους έχει αποδοθεί δίπλα στο παιδί τους. Η Ryanair υποστηρίζει ότι η νέα πολιτική ευθυγραμμίζεται με ό,τι εφαρμόζουν οι περισσότερες ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες, αναφέρει το BBC.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Μάικλ Ο’Λίρι, δήλωσε ότι η Ryanair θα προσαρμοστεί «απρόθυμα σε αυτό το πρότυπο της αεροπορικής βιομηχανίας», επιμένοντας πάντως ότι η προηγούμενη πολιτική της συμμορφωνόταν πλήρως με τη νομοθεσία και παρείχε στις οικογένειες βεβαιότητα για τις θέσεις τους.

Η έρευνα της CMA

Η αλλαγή έρχεται μετά την έναρξη έρευνας από την CMA, η οποία εξετάζει αν η προηγούμενη πρακτική της Ryanair ήταν άδικη βάσει της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών.

Η Αρχή είχε επισημάνει ότι, με το προηγούμενο σύστημα, ένας γονέας έπρεπε να πληρώσει για τουλάχιστον μία κράτηση θέσης ώστε να μπορεί να καθίσει μαζί με έως και τέσσερα παιδιά, κάτι που συνήθως κόστιζε περίπου 8 λίρες ανά διαδρομή.

Σύμφωνα με την CMA, εξετάζεται κατά πόσο η συγκεκριμένη πρακτική είχε ως αποτέλεσμα οι γονείς να επιβαρύνονται οικονομικά προκειμένου η αεροπορική εταιρεία να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της σχετικά με την ασφάλεια των παιδιών και των επιβατών με αναπηρία, όπως προβλέπουν οι κανόνες των αερομεταφορών.

Οι αλλαγές στην πολιτική

Η Ryanair υποστηρίζει ότι το προηγούμενο σύστημα έδινε στις οικογένειες τη δυνατότητα να γνωρίζουν εκ των προτέρων τις θέσεις τους κατά την κράτηση, κάτι που, όπως αναφέρει, εκτιμούσαν οι επιβάτες.

Με τη νέα πολιτική, οι δωρεάν θέσεις για τους γονείς θα βρίσκονται κυρίως στο πίσω μέρος του αεροσκάφους, καθώς οι μπροστινές σειρές διατηρούνται συνήθως για κρατήσεις.

Η εταιρεία χαρακτήρισε την αλλαγή ως μια «μικρή προσαρμογή της πολιτικής», η οποία τέθηκε σε ισχύ από την Πέμπτη, εκτιμώντας ότι δεν θα επηρεάσει τα έσοδά της.

Η αντίδραση της Ryanair και της CMA

Ο Μάικλ Ο’Λίρι επέκρινε την CMA επειδή στόχευσε την πολιτική της εταιρείας, υποστηρίζοντας ότι είχε «γίνει καθολικά αποδεκτή από τους καταναλωτές ως η πιο προοδευτική και διαφανής στην Ευρώπη».

«Αντί να προωθεί τον ανταγωνισμό και τους χαμηλούς ναύλους για τους καταναλωτές, η CMA επιχειρεί να αναγκάσει τη Ryanair να υιοθετήσει την λιγότερο διαφανή και λιγότερο φιλική προς τον καταναλωτή πολιτική που εφαρμόζουν οι περισσότερες αεροπορικές εταιρείες, μόνο και μόνο επειδή αποτελεί το πρότυπο του κλάδου», ανέφερε.

Από την πλευρά της, η CMA δήλωσε ότι θα εξετάσει αν η νέα πολιτική συμμορφώνεται με τη νομοθεσία, τονίζοντας ότι η έρευνα συνεχίζεται.

«Αν αυτό ισχύει, πρόκειται για μια νίκη για τις οικογένειες, οι οποίες δεν θα χρειάζεται πλέον να πληρώνουν για να καθίσουν δίπλα στα παιδιά τους», ανέφερε εκπρόσωπος της Αρχής.

Ο οργανισμός προστασίας καταναλωτών Which? χαιρέτισε την αλλαγή, σημειώνοντας ωστόσο ότι δεν θα έπρεπε να απαιτηθεί η παρέμβαση της CMA για να σταματήσουν οι «αδικαιολόγητες χρεώσεις», ενώ ξεκαθάρισε ότι θα παρακολουθεί την εφαρμογή της νέας πολιτικής τους επόμενους μήνες.