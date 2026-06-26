Παρίσι: Άγριος καβγάς μεταξύ τουριστών στην Όπερα για μια… selfie – Δείτε το βίντεο

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Το κυνήγι της τέλειας selfie αποδείχθηκε η αφορμή για έναν άγριο καβγά με σπρωξίματα και χειροδικίες ανάμεσα σε τουρίστες, μέσα στο εμβληματικό Palais Garnier του Παρισιού.

Ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου αποτυπώνει τη στιγμή που η λεκτική αντιπαράθεση για την πολύωρη αναμονή στην ουρά ξεφεύγει από κάθε έλεγχο.

Ένταση στη μεγάλη σκάλα της Όπερας του Παρισιού

Το περιστατικό σημειώθηκε στη διάσημη μεγάλη σκάλα της ιστορικής Όπερας του Παρισιού (Palais Garnier) στη Γαλλία.

Όλα ξεκίνησαν όταν μια κωφή τουρίστρια από την Κίνα έβγαζε φωτογραφίες στο σημείο, την ώρα που δεκάδες άλλοι επισκέπτες περίμεναν σε μια μεγάλη ουρά για να ακολουθήσουν.

Ένας τουρίστας έχασε την υπομονή του και την προέτρεψε σε έντονο ύφος να κάνει στην άκρη για τους υπόλοιπους, δείχνοντας το ρολόι του και υποδεικνύοντας ότι εκείνη και η παρέα της είχαν μονοπωλήσει το προνομιακό σημείο για πάρα πολλή ώρα.

Η λογομαχία μετατράπηκε γρήγορα σε συμπλοκή με σπρωξίματα, όταν ο ίδιος τουρίστας απωθήθηκε βίαια από τον άνδρα που συνόδευε την Κινέζα τουρίστρια.

Μια άλλη γυναίκα παρενέβη φωνάζοντας «όχι, όχι, όχι», σε μια προσπάθεια να σταματήσει την αντιπαράθεση πριν η κατάσταση ξεφύγει εντελώς.

Οι εκατέρωθεν κατηγορίες και η εμπλοκή της… σημαίας

Η κωφή τουρίστρια εμφάνισε ορατά σημάδια δυσφορίας και αναστατώθηκε, ισχυριζόμενη ότι ο άλλος άνδρας προσπάθησε να της κλέψει τη σειρά, ενώ η ίδια ακολουθούσε τους κανόνες και περίμενε κανονικά στην ουρά.

Σύμφωνα με μεταφραστή της νοηματικής γλώσσας που επικαλείται η Daily Mail, η γυναίκα δήλωσε: «Έπαιρνα ακόμα πόζες για φωτογραφίες και αυτοί συνέχιζαν να σπρώχνουν για να μπουν μπροστά. Μετά είπαν ότι ο χρόνος μου τελείωσε και τους είπα να φύγουν».

«Στέκονταν εσκεμμένα εκεί και έβγαζαν φωτογραφίες ακριβώς μπροστά μας».

Από την άλλη πλευρά, ο άνδρας που ενεπλάκη στον καβγά ακούστηκε να λέει: «Όλοι είναι στην ουρά, αυτοί μπήκαν μπροστά και αυτό είναι λάθος».

«Ας δοκιμάσει να με χτυπήσει. Θα τον δείρω μέχρι θανάτου», πρόσθεσε.

«Με φέρνεις σε δύσκολη θέση. Πώς τολμάς να μας εκφοβίζεις, ποιος σου δίνει το δικαίωμα;», του είπε η Κινέζα τουρίστρια.



Αμέσως μετά, σε μια κίνηση περιφρόνησης, η τουρίστρια άνοιξε το κινητό της, εμφάνισε στην οθόνη τη σημαία της Κίνας και την επέδειξε στον χώρο.

Δείχνοντας τη συσκευή της, είπε: «Κοιτάξτε, η Κίνα είναι η καλύτερη. Εξακολουθούν να εκφοβίζουν τους Κινέζους. Απλώς για να το ξέρουν όλοι, είμαι Κινέζα και δεν θα με εκφοβίζουν».

Στη συνέχεια, το ζευγάρι των Κινέζων τουριστών φάνηκε να χρησιμοποιεί μια εφαρμογή μετάφρασης στο κινητό για να διαμαρτυρηθεί στην ασφάλεια του χώρου.

Το «μάθημα» και οι αντιδράσεις

Το βίντεο προκάλεσε σωρεία επικριτικών σχολίων στο διαδίκτυο. Πολλοί χρήστες σχολίασαν ότι η αναφορά στην Κίνα και η επίδειξη της σημαίας ήταν εντελώς περιττή και άσχετη με μια απλή διαφωνία για μια σειρά σε τουριστικό αξιοθέατο.

Άλλοι σημείωσαν ότι το ζευγάρι θα έπρεπε να είχε δείξει περισσότερη κατανόηση και σεβασμό για τους υπόλοιπους ανθρώπους που περίμεναν στην ουρά.

Η τουρίστρια τοποθετήθηκε αργότερα για το συμβάν μέσω του Douyin, την κινεζική εκδοχή του TikTok, παραδεχόμενη ότι το πάθημα της έγινε μάθημα.

«Αυτό το περιστατικό μού έδωσε ένα μάθημα για πρώτη φορά. Δεν θα ξανακάνω αυτό το λάθος. Εκείνη τη στιγμή, είχαμε μια περιττή λογομαχία και χάσαμε τη λογική μας επειδή δεν σκεφτήκαμε πριν μιλήσουμε ή ενεργήσουμε».

Ενώ συμπλήρωσε αναφορικά με τη χρήση του εθνικού συμβόλου: «Στο κάτω-κάτω, η κινεζική μας σημαία είναι πολύτιμη… Ο σεβασμός προς την εθνική σημαία και η προσοχή στην εθνική εικόνα είναι η πιο βασική ευθύνη κάθε πολίτη».

«Μην τους δείχνετε την εθνική σημαία στο μέλλον».