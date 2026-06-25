Λάρισα: Βίντεο σοκ με τον 50χρονο που κρατούσε όμηρο την 45χρονη σύζυγό του – Απειλούσε να την κάψει ζωντανή και έκανε live μετάδοση

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον 50χρονο που συνελήφθη στη Λάρισα, καθώς φέρεται να κρατούσε όμηρο την πρώην σύζυγό του μέσα στην κατοικία της, έχοντας στην κατοχή του τσεκούρι και δοχείο με εύφλεκτο υλικό.

Ο άνδρας απειλούσε τη γυναίκα και, σύμφωνα με το onlarissa.gr, μετέδιδε ζωντανά το περιστατικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο βίντεο, ο κατηγορούμενος εμφανίζεται να κρατά το τσεκούρι και το δοχείο με το εύφλεκτο υγρό, ενώ επαναλαμβάνει ότι είναι αποφασισμένος να βάλει φωτιά στο σπίτι. Παράλληλα, δίνει εντολές στη γυναίκα να μετακινείται μέσα στην κατοικία και στη βεράντα.

Οι διαπραγματεύσεις με την ΕΛΑΣ

Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν πολύωρες διαπραγματεύσεις με τον 50χρονο, προσπαθώντας να κερδίσουν χρόνο και να αποτρέψουν την κλιμάκωση της κατάστασης. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αστυνομικοί τού πρότειναν ακόμη και να πιουν μαζί καφέ, ενώ τον διαβεβαίωναν ότι κανείς δεν επρόκειτο να τον αιφνιδιάσει.

Ο 50χρονος φέρεται να επέμενε ότι ήθελε να δει ενώπιόν του συγκεκριμένους δικαστικούς λειτουργούς, καθώς θεωρούσε ότι είχαν ευθύνη για αποφάσεις που αφορούσαν την επικοινωνία του με τα παιδιά του. Κατόπιν δικού του αιτήματος, πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία με εισαγγελική λειτουργό, χωρίς όμως εκείνος να αλλάξει άμεσα στάση.

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν ο άνδρας εισέβαλε στην κατοικία της πρώην συζύγου του, παραβιάζοντας τους περιορισμούς που είχαν επιβληθεί σε βάρος του. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 50χρονος απειλούσε ότι θα πυρπολήσει το σπίτι, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν ισχυρές δυνάμεις της ΕΛΑΣ, διαπραγματευτής, η Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ.

Η παράδοση και η δικαστική εξέλιξη

Έπειτα από πολύωρη επιχείρηση, ο 50χρονος πείστηκε τελικά να παραδοθεί, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός. Στη συνέχεια οδηγήθηκε ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, όπου η συνήγορος της πρώην συζύγου του ζήτησε τη λήψη μέτρων προστασίας για την εντολέα της.

Ο ίδιος υποστήριξε ενώπιον του δικαστηρίου ότι η γυναίκα δεν κινδυνεύει από εκείνον, δηλώνοντας πως «θα έδινα και την καρδιά μου για να ζήσει εκείνη και εγώ να πεθάνω».

Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε για το μεσημέρι της Παρασκευής 26 Ιουνίου. Το δικαστήριο όρισε συνήγορο υπεράσπισης στον κατηγορούμενο, ο οποίος παραμένει κρατούμενος μέχρι τότε. Ο 50χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες που αφορούν, μεταξύ άλλων, ενδοοικογενειακή βία, παραβίαση δικαστικής απόφασης και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Απόσπασμα από το βίντεο συνολικής διάρκειας 41 λεπτών δείχνει τον κατηγορούμενο να κρατά τσεκούρι και μπιτόνι. Ο ήχος έχει αφαιρεθεί.

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Meta Description: Λάρισα: Συνελήφθη 50χρονος που φέρεται να κρατούσε όμηρο την πρώην σύζυγό του με τσεκούρι και εύφλεκτο υλικό, ενώ έκανε live μετάδοση.