Ηράκλειο: Εικόνες καταστροφής μετά τη φωτιά σε αποθήκη ξυλείας – Κάηκαν ολοσχερώς δύο επιχειρήσεις, ζημιές και σε 4 σπίτια – ΦΩΤΟ

Τιτάνιες ήταν οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων για την αντιμετώπιση της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (25/06) σε αποθήκη ξυλείας στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Χωστού στο Ηράκλειο, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε επιχειρήσεις και κατοικίες.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο αργά το απόγευμα της Πέμπτης, ωστόσο, ο απολογισμός των ζημιών είναι βαρύς, καθώς σύμφωνα με το creta24.gr δύο επιχειρήσεις καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ τουλάχιστον τέσσερις κατοικίες υπέστησαν ζημιές από τις φλόγες και την έντονη θερμική ακτινοβολία.

Περισσότεροι από 150 πυροσβέστες έδωσαν μάχη με τις φλόγες, οι οποίες εξαπλώθηκαν με μεγάλη ταχύτητα εξαιτίας των ισχυρών ανέμων και της παρουσίας εύφλεκτων υλικών στις επιχειρήσεις της περιοχής. Καθοριστική ήταν η συνδρομή του πυροσβεστικού ελικοπτέρου που πραγματοποιούσε συνεχείς ρίψεις νερού, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν υδροφόρες της Περιφέρειας Κρήτης, όμορων δήμων και βυτιοφόρα ιδιωτών. Mάλιστα, ανέβηκαν ακόμα και στις γειτονικές ταράτσες για την κατάσβεση της φωτιάς.

Η φωτιά εκδηλώθηκε κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες, σε χώρο με παλέτες επιχείρησης της περιοχής. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις, απειλώντας άμεσα κατοικίες και επαγγελματικές εγκαταστάσεις

Οι φλόγες έφτασαν σε διώροφη πολυκατοικία που βρίσκεται δίπλα σε αποθήκη ξυλείας, προκαλώντας ζημιές σε μπαλκόνια και προσόψεις, ενώ καταγράφηκαν φθορές και σε άλλες διπλανές κατοικίες. Παράλληλα, σοβαρές ζημιές υπέστησαν γειτονικές επιχειρήσεις, με δύο εξ αυτών να παραδίδονται ολοσχερώς στις φλόγες.

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