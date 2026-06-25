Φωτιά στο Ηράκλειο: Κάηκαν τα στέφανα και το νυφικό μίας κοπέλας 1,5 μήνα πριν από τον γάμο – «Προλάβαμε και βγάλαμε τα σκυλάκια μας»

Μία κάτοικος του Ηρακλείου περιγράφει τις στιγμές αγωνίας που βίωσε όταν το σπίτι της τυλίχθηκε στις φλόγες, μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς σε εργοστάσιο ξυλείας στην περιοχή. Ευτυχώς κατάφερε να σώσει τα τέσσερα σκυλιά της οικογένειας, ωστόσο χάθηκαν τα στέφανα και το νυφικό της κόρης της, ενάμιση μήνα πριν τον γάμο της.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μια κάτοικος του Ηρακλείου περιγράφει τις στιγμές αγωνίας που βίωσε όταν το σπίτι της τυλίχθηκε στις φλόγες, μετά την εκδήλωση της φωτιάς στο εργοστάσιο ξυλείας.
  • Ενάμιση μήνα πριν ντύσει την κόρη της νύφη, τα στέφανα και το νυφικό του παιδιού της έγιναν στάχτη λόγω της φωτιάς.
  • Η κ. Λίτσα Ζαχαράκη πρόλαβε να βγάλει σώα τα τέσσερα σκυλιά της οικογένειας από το σπίτι και ευτυχώς, η πυρκαγιά δεν εκδηλώθηκε βραδινές ώρες, «να χάσω και τα παιδιά μου».

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Τις στιγμές αγωνίας που βίωσε μετά την εκδήλωση της φωτιάς στο εργοστάσιο ξυλείας στο Ηράκλειο περιγράφει μία κάτοικος της περιοχής, η οποία είδε το σπίτι της να τυλίγεται στις φλόγες.

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Η κ. Λίτσα Ζαχαράκη εκφράζει την ευγνωμοσύνη της για το γεγονός ότι πρόλαβαν να βγάλουν σώα τα τέσσερα σκυλιά της οικογένειας από το σπίτι και ευτυχώς, όπως λέει, η πυρκαγιά δεν εκδηλώθηκε βραδινές ώρες, «να χάσω και τα παιδιά μου».

Η γυναίκα που ίδρυσε πριν από 14 χρόνια τον Παγκρήτιο Σύλλογο Κατά του Καρκίνου «Στόχος – Πρόληψη», βρισκόταν στο μαγαζί της επί της Χριστομιχάλη Ξυλούρη, όταν είδε τους καπνούς από το βάθος του ορίζοντα. Άμεσα κινητοποιήθηκε και μαζί με τους πυροσβέστες ρίχτηκαν στη μάχη με τις φλόγες για να προλάβουν τα χειρότερα.

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Κάηκαν τα στέφανα και το νυφικό της κόρης της

Όπως λέει, ενάμιση μήνα πριν ντύσει την κόρη της νύφη, τα στέφανα και το νυφικό του παιδιού της έγιναν στάχτη λόγω της φωτιάς.

«Είχαμε ετοιμάσει τα πάντα γιατί παντρεύεται το ένα από τα δύο μου παιδιά. Σε ενάμιση μήνα παντρεύαμε την κόρη μας και ήταν όλα μέσα, τα νυφικά, τα στέφανα. Δεν έμεινε τίποτα. Για το μόνο που αισθάνομαι άνετα είναι ότι προλάβαμε και βγάλαμε τα τέσσερα σκυλάκια μας και δεν ήταν βράδυ να χάσω και τα παιδιά μου», λέει αρχικά η γυναίκα.

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«Είδαμε τον καπνό από το μαγαζί μας και κατευθείαν φύγαμε γιατί φοβηθήκαμε για τα ζωάκια, ήταν όλα τα παιδιά σε δουλειά. Μόλις είδαμε τον καπνό προλάβαμε και βγάλαμε τα ζωάκια. Μετά ξεκίνησε όλος ο χαμός που βλέπετε εδώ», περιγράφει.

«Μαζί με τα παιδιά από την πυροσβεστική μπήκαμε μέσα, αποσυνδέσαμε τις φιάλες από την ψησταριά. Τα παιδιά παλεύουν με όλο τους το “είναι”», προσθέτει η ίδια.

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