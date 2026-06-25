Πώς η σκυλίτσα Νόβα άλλαξε τη ζωή ασθενούς με νευρική ανορεξία σε ψυχιατρική πτέρυγα

Η Νόβα, μια χρυσή σκυλίτσα ράτσας γκόλντεν ριτρίβερ, γράφει ιστορία ως ο πρώτος σκύλος με μόνιμη διαμονή σε ψυχιατρική πτέρυγα, προσφέροντας μια τετράποδη σανίδα σωτηρίας. Η παρουσία της Νόβα αποτελεί ζωντανή απόδειξη της αναγέννησης της 21χρονης Ντέιζι, η οποία μετά από πέντε χρόνια εγκλεισμού και μάχης με νευρική ανορεξία και αυτοτραυματισμό, βρήκε στη σκυλίτσα έναν καταλύτη για την αποκατάστασή της και την επιστροφή στην καθημερινότητα. Η εμπειρία αυτή αναδεικνύει τη θεραπευτική δύναμη των ζώων συντροφιάς στην ψυχική υγεία και την ανάγκη για υιοθέτηση εναλλακτικών θεραπειών σε νοσοκομειακά ιδρύματα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Νόβα, μια χρυσή σκυλίτσα ράτσας γκόλντεν ριτρίβερ, γράφει ιστορία ως ο πρώτος σκύλος με μόνιμη διαμονή σε ψυχιατρική πτέρυγα. Για την 21χρονη Ντέιζι, η παρουσία του ζώου αποτελεί τη ζωντανή απόδειξη μιας ολοκληρωτικής αναγέννησης μετά από πέντε χρόνια εγκλεισμού και μάχης με τη νευρική ανορεξία.
  • Η ανατροπή ήρθε όταν μια θεράπουσα ιατρός πρότεινε στην Ντέιζι μια πρωτοφανή συμφωνία: να αποδείξει την υπευθυνότητά της για να κερδίσει έναν σκύλο. Η νεαρή κοπέλα υποβλήθηκε σε απαιτητική θεραπεία και συνέταξε αυστηρό πλάνο φροντίδας για να λάβει την έγκριση.
  • Η άφιξη της Νόβα άλλαξε ριζικά την καθημερινότητα στην πτέρυγα, λειτουργώντας ως καταλύτης για την ιδιοκτήτριά της και πηγή γαλήνης για τους υπόλοιπους νοσηλευόμενους. Η εμπειρία αυτή αναδεικνύει τη δύναμη των ζώων συντροφιάς στην ψυχική υγεία και στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα για εναλλακτικές θεραπείες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στους διαδρόμους μιας ψυχιατρικής κλινικής, όπου ο χρόνος συχνά «παγώνει» και η ελπίδα μοιάζει μερικές φορές με όνειρο,  μια χρυσή σκυλίτσα ράτσας Γκόλντεν Ριτρίβερ, η Νόβα, «γράφει ιστορία», ως ο πρώτος σκύλος με μόνιμη διαμονή σε ψυχιατρική πτέρυγα. Για την 21χρονη Ντέιζι, η παρουσία του ζώου δεν αποτελεί απλώς μια ευχάριστη συντροφιά, αλλά τη ζωντανή απόδειξη μιας ολοκληρωτικής αναγέννησης, μετά από πέντε χρόνια εγκλεισμού και σκληρής μάχης με τη σοβαρή νευρική ανορεξία και τον καθημερινό αυτοτραυματισμό.

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Η καθήλωση στο σκοτάδι και η άρνηση για να προσπαθήσει

Η οδύσσεια της νεαρής κοπέλας ξεκίνησε στην τρυφερή ηλικία των 11 ετών, όταν ένα βαθύ ψυχικό τραύμα, πυροδότησε ένα ντόμινο σοβαρών διαταραχών, βυθίζοντάς την στην κατάθλιψη και την αγοραφοβία. Μέχρι τα 17 της, η σωματική και ψυχική της κατάρρευση την οδήγησαν στο νοσοκομείο, αφού ήταν τόσο αδύναμη, όπου δεν μπορούσε να σηκωθεί από το κρεβάτι. Μέσα σε τέσσερα χρόνια απόλυτης απομόνωσης, η ίδια πίστευε πως το σύντομο, όπως το φανταζόταν, τέλος της ζωής της, θα γραφόταν αποκλειστικά μέσα σε αυτούς τους τέσσερις τοίχους. Η ανατροπή ήρθε όταν μια γιατρός, αρνήθηκε να παραιτηθεί από την περίπτωσή της και ακούγοντας το κρυφό όνειρο της Ντέιζι για έναν σκύλο, της πρότεινε μια πρωτοφανή για τα ιατρικά χρονικά συμφωνία: να αποδείξει την υπευθυνότητά της και να κερδίσει την εμπιστοσύνη της κλινικής.

Το επίπονο ταξίδι προς την εμπιστοσύνη

Η πρόκληση φάνταζε σχεδόν ακατόρθωτη για έναν άνθρωπο που δεν είχε αντικρίσει το φως της ημέρας για χρόνια. Η Ντέιζι υποβλήθηκε σε μια εξαιρετικά απαιτητική θεραπεία έκθεσης για να νικήσει τους φόβους της, τη στιγμή που η γιατρός είχε συντάξει ένα αυστηρό πλάνο φροντίδας, ενώ ταυτόχρονα εξασφάλισε τη γραπτή συγκατάθεση των υπόλοιπων ασθενών και παρουσίασε το πλάνο της στη Διεπιστημονική Ομάδα του νοσοκομείου. Μετά από τρεις μήνες εντατικής προσπάθειας, η έγκριση δόθηκε, φέρνοντας δάκρυα ανακούφισης στην οικογένειά της και ανοίγοντας τον δρόμο για τη γέννηση ενός μοναδικού δεσμού.

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Η θεραπευτική επίδραση και το δικαίωμα στο μέλλον

Η άφιξη της μικρής σκυλίτσας με τον όνομα Νόβα, άλλαξε ριζικά την καθημερινότητα στην πτέρυγα, λειτουργώντας ως «καταλύτης», όχι μόνο για την ιδιοκτήτριά της, η οποία διέκοψε οριστικά κάθε συμπεριφορά αυτοτραυματισμού, αλλά και για τους υπόλοιπους νοσηλευόμενους, που βρίσκουν στο ζώο μια πηγή γαλήνης. Σήμερα, η Νόβα εκπαιδεύεται πλέον ως επίσημος σκύλος ψυχιατρικής υποστήριξης, μαθαίνοντας να ανακτά φάρμακα σε στιγμές κρίσης και να δημιουργεί ζωτικό χώρο ασφαλείας για την Ντέιζι σε συνθήκες συνωστισμού.

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Η εμπειρία αυτή, η οποία ανοίγει τον δρόμο για το πολυπόθητο εξιτήριο της 21χρονης, αναδεικνύει τη δύναμη των ζώων συντροφιάς στην ψυχική υγεία και στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα για την ανάγκη υιοθέτησης εναλλακτικών, ανθρωποκεντρικών θεραπειών, στα νοσοκομειακά ιδρύματα.

Πηγή: Daily Mail 

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