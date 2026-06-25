Μήλος: Συνελήφθη 24χρονος για διακίνηση ναρκωτικών – Κατασχέθηκαν 142 συσκευασίες κοκαΐνης και κάνναβης

Στη Μήλο συνελήφθη ένας 24χρονος για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, έπειτα από επιχείρηση της αστυνομίας. Κατασχέθηκαν 104 συσκευασίες κοκαΐνης και 38 συσκευασίες κάνναβης.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

Μήλος
Φωτογραφία: Unsplash.com
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη σύλληψη ενός 24χρονου προχώρησαν το πρωί της Πέμπτης (25/6) οι αστυνομικοί στη Μήλο, στο πλαίσιο επιχείρησης για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών στο νησί.
  • Στην κατοικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 104 συσκευασίες κοκαΐνης (117,7 γρ.) και 38 συσκευασίες κάνναβης (412 γρ.), μαζί με μικροποσότητα ροζ κοκαΐνης.
  • Ο 24χρονος επιχείρησε να διαφύγει προβάλλοντας αντίσταση, ενώ η υπόθεση εντάσσεται στις ειδικές επιχειρησιακές δράσεις των αστυνομικών υπηρεσιών Νοτίου Αιγαίου για την καταπολέμηση των ναρκωτικών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στη σύλληψη ενός 24χρονου προχώρησαν το πρωί της Πέμπτης (25/6) οι αστυνομικοί στη Μήλο, στο πλαίσιο επιχείρησης για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών στο νησί.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και αντίσταση κατά της Αρχής.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., έπειτα από αξιολόγηση πληροφοριών, ο 24χρονος εντοπίστηκε αμέσως μετά την άφιξή του στη Μήλο και υποβλήθηκε σε στοχευμένο αστυνομικό έλεγχο. Ακολούθησε έρευνα στην κατοικία του, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 104 αυτοσχέδιες συσκευασίες («φιξάκια») κοκαΐνης συνολικού βάρους 117,7 γραμμαρίων, 38 συσκευασίες κάνναβης συνολικού βάρους 412 γραμμαρίων, μικροποσότητα ροζ κοκαΐνης, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, το χρηματικό ποσό των 310 ευρώ, το οποίο εκτιμάται ότι σχετίζεται με την παράνομη δραστηριότητα, καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα.

Κατά τη διάρκεια του αστυνομικού ελέγχου, ο 24χρονος επιχείρησε να διαφύγει, προβάλλοντας αντίσταση στους αστυνομικούς, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να αποφύγει τη σύλληψή του.

Ο 24χρονος πρόκειται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου, ενώ, όπως επισημαίνει η Ελληνική Αστυνομία, η εξιχνίαση της υπόθεσης εντάσσεται στο πλαίσιο των ειδικών επιχειρησιακών δράσεων των αστυνομικών υπηρεσιών Νοτίου Αιγαίου για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ