Σεισμοί στη Βενεζουέλα: Έλληνες στο Καράκας περιγράφουν τις στιγμές τρόμου που βίωσαν – «Έπεσαν μπετά, άνοιξαν τοίχοι»

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Μέσα στα ερείπια και τις εκτεταμένες καταστροφές που άφησαν πίσω τους οι φονικοί σεισμοί στη Βενεζουέλα, μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, τα μέλη της ελληνικής ομογένειας έδωσαν τις δικές τους δραματικές μαρτυρίες.

Έλληνες κάτοικοι του Καράκας περίεγραψαν στο ΕΡΤNews εικόνες βιβλικής καταστροφής που θυμίζουν εμπόλεμη ζώνη.

«Κατέρρευσαν γύρω μας πολυκατοικίες»

Η Ντίνα Αντωνιάδη, δικηγόρος, μέλος της ελληνικής κοινότητας και κάτοικος του Τσακάο, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το διαμέρισμά της, στον 14ο όροφο πολυκατοικίας 24 ορόφων, καθώς το κτίριο υπέστη σοβαρές ζημιές και κρίθηκε μη ασφαλές.

«Είναι τρεις τα ξημερώματα εδώ. Βρίσκομαι σε άλλη περιοχή γιατί το κτίριο όπου μένω έχει μεγάλες ρωγμές και δεν μπορούμε να μείνουμε μέσα το βράδυ. Έχω φύγει για λόγους ασφαλείας», είπε εμφανώς συγκινημένη.

Η ίδια περιέγραψε ότι οι δύο σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν σχεδόν διαδοχικά.

«Έγιναν δύο ή και τρεις πολύ γρήγοροι και πολύ δυνατοί σεισμοί. Ο πρώτος ήταν 7,2 Ρίχτερ και ο δεύτερος, που κράτησε περισσότερο, 7,5 Ρίχτερ. Επικράτησε πανικός. Κατέρρευσαν γύρω μας πολυκατοικίες», ανέφερε.

Όπως είπε, για αρκετές ώρες δεν υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα. «Δεν είχαμε ρεύμα, δεν είχαμε τρόπο να επικοινωνήσουμε. Τώρα σιγά-σιγά αποκαθίσταται η κατάσταση και γι’ αυτό μπορώ να μιλήσω μαζί σας».

«Έπεσαν μπετά, άνοιξαν τοίχοι»

Περιγράφοντας τις εικόνες μέσα στο διαμέρισμά της, η Ελληνίδα κάτοικος του Τσακάο έκανε λόγο για πρωτοφανείς καταστροφές.

«Μας έπεσαν τα πάντα. Διαλύθηκαν τηλεοράσεις, έπεσαν μπετά, άνοιξαν οι τοίχοι. Ήταν σαν να είχε γίνει βομβαρδισμός. Φοβηθήκαμε πάρα πολύ».

Ωστόσο, η πολυκατοικία όπου διέμενε «δεν κατέρρευσε, όμως υπέστη μεγάλες ζημιές», ενώ οι ένοικοι κατέβηκαν από τις σκάλες.

«Οι σωλήνες είχαν σπάσει, έτρεχαν νερά παντού. Κατεβήκαμε στον δρόμο και οι άνθρωποι της ασφάλειας και του δήμου μάς έδιναν οδηγίες να απομακρυνθούμε από τα κτίρια».

«Ακόμα τρέμω»

Η ίδια τόνισε ότι, ακόμη και κατά τη διάρκεια της σύνδεσης με το ΕΡΤNews, σημειώνονταν μετασεισμοί.

«Ακόμα τρέμω. Πριν από λίγο είχαμε νέο μετασεισμό. Κουνιόμαστε συνεχώς», σημείωσε.

Όπως είπε, κατάφερε να εγκαταλείψει την περιοχή περίπου πέντε ώρες μετά τον κύριο σεισμό και φιλοξενείται προσωρινά σε συγγενείς.

«Έπειτα από πέντε ώρες μπόρεσα να φύγω. Τώρα φιλοξενούμαι σε συγγενείς, Έλληνες. Όλοι όσοι έχουμε επικοινωνήσει από την ελληνική κοινότητα είμαστε καλά».

Στη συνέχεια, η κα Αντωνιάδη εκτίμησε ότι ο πραγματικός απολογισμός ενδέχεται να είναι πολύ βαρύτερος.

«Δεν έχουμε καταλάβει ακόμα το μέγεθος της καταστροφής. Ήταν ημέρα που ο κόσμος παρακολουθούσε το Μουντιάλ και οι περισσότεροι βρίσκονταν στα σπίτια τους ή σε σπίτια φίλων. Φοβάμαι ότι τα νούμερα θα είναι τρομερά», είπε.

Η Ελληνίδα κάτοικος ευχαρίστησε την ελληνική πρεσβεία στη Βενεζουέλα για τη στήριξη της ομογένειας, επισημαίνοντας ότι η επαναλειτουργία της πριν από λίγους μήνες διευκόλυνε σημαντικά τους Έλληνες της χώρας στις δύσκολες αυτές στιγμές.

Μαραγγέλης: Από το 1900 είχε να γίνει τόσο μεγάλος σεισμός

Την εικόνα που επικρατούσε στο Καράκας της Βενεζουέλας, μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους, περιέγραψε στην εκπομπή «Συνδέσεις» ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Καράκας, Θοδωρής Μαραγγέλης.

«Δεν έχει γίνει τόσο μεγάλος σεισμός από το 1900», τόνισε, σημειώνοντας ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε σαφής εικόνα για τον αριθμό των θυμάτων και των τραυματιών.

«Αύριο σίγουρα θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Οι αριθμοί πιθανότατα θα αυξηθούν», σημείωσε.

Σύμφωνα με την πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, οι σεισμοί κοστίσαν τη ζωή σε τουλάχιστον 32 ανθρώπους και έχουν τραυματίσει τουλάχιστον 700.

Προβλήματα στις υποδομές και καταρρεύσεις

Ο κ. Μαραγκέλης έκανε λόγο για εκτεταμένα προβλήματα στις υποδομές, καθώς σε αρκετές περιοχές της πόλης έχουν διακοπεί η ηλεκτροδότηση και η υδροδότηση.

«Εμείς στο κέντρο του Καράκας δεν έχουμε ούτε ρεύμα, ούτε νερό αυτή τη στιγμή, ενώ σε άλλα σημεία της πόλης η κατάσταση είναι πιο ομαλή», ανέφερε.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους της εκπομπής, επιβεβαίωσε ότι τουλάχιστον δύο παλαιά κτίρια έχουν καταρρεύσει σε περιοχές που βρίσκονται περίπου τέσσερα χιλιόμετρα μακριά από το σημείο όπου διαμένει.

«Έχω ακούσει για περισσότερες καταρρεύσεις, αλλά μπορώ να επιβεβαιώσω μόνο δύο», είπε την ώρα που οι εικόνες σε διεθνή ειδησεογραφικά δίκτυα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν εκτεταμένες καταστροφές και σορούς από ερείπια εκεί όπου άλλοτε υπήρχαν πολυκατοικίες.

«Ήταν αντισεισμικό το κτίριο και άντεξε»

Περιγράφοντας τις στιγμές του ισχυρού σεισμού, ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Καράκας ανέφερε ότι βρισκόταν στο διαμέρισμά του, στον 14ο όροφο πολυκατοικίας.

«Μπορείτε να καταλάβετε πόσο έντονα το αισθανθήκαμε. Ευτυχώς το κτήριο είναι αντισεισμικό και άντεξε, όμως η αναστάτωση ήταν μεγάλη. Έπεσαν πιάτα, ποτήρια και διάφορα αντικείμενα μέσα στο σπίτι», δήλωσε.

Όπως είπε ο κ. Μαραγκέλης, δεν επιχείρησαν να εγκαταλείψουν την πολυκατοικία κατά τη διάρκεια του σεισμού, λόγω του ύψους στο οποίο βρίσκονταν.

«Ήμασταν στον 14ο όροφο και δεν υπήρχε τρόπος να κατέβουμε τόσα πατώματα εκείνη τη στιγμή. Αν συνέβαινε κάτι σοβαρό, δεν θα προλαβαίναμε», εξήγησε.